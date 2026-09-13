Трамп заявил о скором завершении конфликта США с Ираном

Tекст: Денис Тельманов

Президент Соединенных Штатов Америки допустил быстрое завершение противостояния с Исламской Республикой, передает РИА «Новости». По словам американского лидера, урегулирование может произойти до или сразу после промежуточных выборов в конгресс.

«С Ираном все закончится сразу после промежуточных выборов, а может быть, и до них», – заявил Дональд Трамп журналистам в ходе визита в Ирландию.

Политик также отметил, что Тегеран заинтересован в заключении соглашения и уже контактирует с Вашингтоном по этому вопросу. Напомним, промежуточные выборы в США запланированы на 3 ноября.

Американцам предстоит избрать новый состав палаты представителей и определить судьбу 33 мест в сенате, который в настоящее время контролируют республиканцы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне президент США Дональд Трамп спрогнозировал завершение боевых действий с Тегераном сразу после осенних выборов в Конгресс.

В июле американский лидер допустил возвращение к решительным военным действиям при провале дипломатического урегулирования.

При этом глава государства рассказал о серьезной заинтересованности иранских представителей в подписании нового договора.