Медики приняли роды на борту летевшего из Красноярска в Новый Уренгой самолета

Ямальские врачи приняли роды у пассажирки на борту самолета

Tекст: Денис Тельманов

Тридцатилетняя жительница Нового Уренгоя возвращалась домой из отпуска в Красноярске, когда у нее начались схватки, передает РИА «Новости».

Первую помощь роженице оперативно оказали бортпроводники, а экипаж самолета немедленно проинформировал аэропорт назначения о нештатной ситуации.

«Схватки у 30-летней жительницы Нового Уренгоя начались в небе, когда она летела домой из Красноярска, где была в отпуске. Первую помощь роженице оказали бортпроводники. Экипаж самолета сразу проинформировал аэропорт назначения о ситуации», – рассказали в пресс-службе правительства ЯНАО.

На земле самолет уже встречали медики. После осмотра врачи приняли решение принимать ребенка прямо на борту. Роды прошли успешно, на свет появился мальчик ростом 51 сантиметр и весом почти три килограмма.

Сейчас мать и новорожденный находятся в роддоме, их жизням ничего не угрожает. Власти уточнили, что для женщины это третий ребенок, в семье уже воспитываются двое детей трех и пяти лет.

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