Глава КБР Казбек Коков поблагодарил участников поисковых работ в ущелье Безенги

Tекст: Денис Тельманов

Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков выразил признательность спасателям за работу в ущелье Безенги, где произошел сход лавины, сообщает ТАСС.

«Завершились поиски погибших при сходе снежно-ледовой лавины в Безенгийском ущелье. <…> Я искренне благодарю всех, кто принимал в них участие. Еще раз выражаю самые глубокие соболезнования родным и близким погибших. Пострадавшим – скорейшего выздоровления», – подчеркнул Коков.

Трагедия на горе Мижирги произошла 6 сентября, когда снежно-ледовый обвал накрыл группу из 33 альпинистов. Поисковые работы продолжались более шести суток.

В результате инцидента 17 человек погибли, 10 удалось спастись, еще шесть получили травмы и были госпитализированы.

Гибель людей в горах республики стала самой массовой в России за последние 25 лет.

Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники МЧС завершили поисковые работы на месте схода лавины в Черекском районе.

Ученые назвали глубокое таяние ледника наиболее вероятной причиной трагедии. Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности по факту гибели людей.