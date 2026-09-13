Орбан объявил о возвращении к борьбе против правительства Мадьяра

Tекст: Денис Тельманов

Экс-премьер Венгрии Виктор Орбан объявил о возобновлении политического противостояния с кабинетом министров Петера Мадьяра, передает РИА «Новости».

Выступая на открытии политического сезона в городе Кетче, он подчеркнул необходимость активных действий.

«Мы были терпеливы – возможно, даже больше, чем следовало. И мы были справедливы, учитывая то, как они себя вели, возможно, даже больше, чем следовало… Прошло пять месяцев. Этот этап завершен. Все, этому конец. Так продолжаться не может. Настало время национального сопротивления. Терпению конец, справедливому отношению конец, всем односторонним жестам конец. Нужно поднять перчатку и бороться», – сказал Виктор Орбан.

Политик отметил, что правые силы стремятся сохранить суверенитет страны, тогда как партия «Тиса» намерена превратить Венгрию в колонию Брюсселя.

По его словам, новое правительство планирует передать иностранцам контроль над ключевыми секторами экономики, включая энергетику, банковскую сферу и телекоммуникации.

Это приведет к оттоку капитала и разорению крупных национальных компаний.

Как писала газета ВЗГЛЯД, после поражения на весенних выборах Виктор Орбан отказался от депутатского мандата.

Позже бывший премьер-министр предостерег новое правительство от уступок руководству Европейского союза.

Летом политик заявил о праве венгров на сопротивление действиям кабинета Петера Мадьяра.