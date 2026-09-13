США тайно вывезли из Британии уличенного в педофилии дипломата

Tекст: Денис Тельманов

Американская разведка тайно вывезла из Британии дипломата, уличенного в хранении непристойных изображений детей, передает РИА «Новости».

«Американская разведка задержала педофила, работавшего в посольстве США в Лондоне, и переправила его обратно в Штаты, не поставив в известность британскую полицию», – сообщает газета Sun.

В августе власти США провели обыск в лондонской квартире дипломата. Это произошло в рамках расследования в отношении другого человека, находящегося в Соединенных Штатах.

Обнаружив непристойные изображения, мужчину доставили на авиабазу США и вывезли из страны. Официального запроса об экстрадиции не делалось.

Британские власти находятся в контакте с посольством США в связи с инцидентом. В дипмиссии заявили, что осведомлены об обвинениях, касающихся сотрудника.

Там подчеркнули, что правительство США требует от персонала придерживаться высоких стандартов поведения и к этим обвинениям относиться серьезно.

Как писала газета ВЗГЛЯД, американский военнослужащий Джейсон Грей признал вину в распространении детской порнографии.

Дональд Трамп назвал ошибкой назначение связанного с делом Джеффри Эпштейна Питера Мандельсона послом Британии в США.

Британские власти весной текущего года приняли решение об отзыве аккредитации у сотрудника российского посольства в Лондоне.