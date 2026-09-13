Tекст: Денис Тельманов

Руководство страны не пойдет на уступки в вопросах религии, передает РИА «Новости».

«Афганистан, стремясь к развитию конструктивных отношений со всеми странами мира, основанных на принципах взаимного уважения, общих интересов и невмешательства во внутренние дела друг друга, не поступится исламским правом и нормами шариата ради его признания другими государствами», – заявил чиновник.

За последние месяцы Кабул предпринял серьезные шаги для расширения контактов с мировыми и региональными державами.

Власти подписали торговые договоры и соглашения в сфере безопасности с государствами Средней Азии.

Дипломатическое и экономическое взаимодействие постепенно расширяется с Россией, Китаем, Ираном и Пакистаном.

При этом страны Запада по-прежнему требуют от новых властей соблюдения прав женщин, формирования инклюзивного правительства и разрыва связей с вооруженными группировками.

В июле прошлого года Россия официально признала власть Исламского эмирата Афганистан.

В июле этого года Кабул, Тегеран и Душанбе подписали трехстороннее соглашение о транзите грузов.

Одновременно афганское правительство строго запретило использовать в университетах книги авторов-женщин.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле прошлого года Россия официально признала власть Исламского эмирата Афганистан.

Весной прошлого года временный поверенный в делах Афганистана в Москве отметил улучшение условий для двустороннего торгово-экономического взаимодействия.

В конце 2024 года верховный лидер страны издал указ о специальном проектировании окон для сокрытия женщин от посторонних взглядов.