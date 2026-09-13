Король Британии Карл III решил призвать IT-корпорации к ответственности за ИИ

Tекст: Денис Тельманов

Король Британии Карл III на следующей неделе проведет саммит с руководителями ведущих корпораций в области искусственного интеллекта, сообщает газета The Times. Мероприятие пройдет во дворце Дамфрис-Хаус в Шотландии под эгидой Фонда Дитчли.

«Король попросит лидеров крупнейших в мире компаний, занимающихся искусственным интеллектом, использовать эту технологию на благо человечества на саммите, который он проведет на следующей неделе», – пишет издание.

На встрече соберется руководство компаний Nvidia, Anthropic, Google DeepMind и OpenAI. С британской стороны также будет присутствовать заместитель министра по делам бизнеса по вопросам ИИ Канишка Нараян.

В ходе вступительного слова монарх призовет компании к открытой дискуссии и предложит договориться о руководящих принципах для нейросетей.

Руководителям отрасли также будет предложено подписать хартию с общим набором принципов для ИИ. Документ должен обеспечить человеческое достоинство и процветание как людей, так и планеты.

Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудник американской компании Anthropic оценил вероятность уничтожения человечества искусственным интеллектом в 10%.

Несколькими днями ранее корпорация OpenAI выпустила мощную нейросеть GPT-6 Astra с критическим порогом кибербезопасности.

Летом сооснователь Google DeepMind Демис Хассабис предложил учредить глобальный орган для контроля над передовыми моделями.