Рекордные 3,6 млн шведов досрочно проголосовали на парламентских выборах

Досрочное волеизъявление граждан проходило с 26 августа по 13 сентября, передает РИА «Новости».
«В этом году досрочно проголосовали рекордные 3,6 млн человек», – отмечает шведский телеканал SVT.
Из-за беспрецедентной активности избирателей в Стокгольме задерживается доставка бюллетеней в мэрию для их последующего подсчета.
Предварительные итоги голосования станут известны в ночь на понедельник, а официальные результаты объявят примерно через неделю.
Основная борьба за места в Риксдаге разворачивается между правящей правой коалицией премьер-министра Ульфа Кристерссона и левоцентристским блоком под руководством бывшего премьера Магдалены Андерссон.
Посол России в Стокгольме Сергей Беляев ранее отметил, что итоги выборов не повлияют на политику страны в отношении Москвы.
По его словам, в Швеции отсутствуют политические силы, выступающие за нормализацию двусторонних отношений.
Как писала газета ВЗГЛЯД, британская газета The Guardian сообщила о возможных шансах ультраправой партии «Шведские демократы» впервые войти в правительство страны.
Лидер шведских социал-демократов Магдалена Андерссон обвинила премьера Ульфа Кристерссона в бездействии на фоне скандала вокруг связей чиновницы «Шведских демократов» с Россией.
Правящая Умеренная коалиционная партия Швеции предложила создать единую систему противовоздушной обороны совместно со странами Скандинавии и Прибалтики в случае победы на выборах.