ВСУ нанесли более десяти ударов по учебно-тренировочному центру ЗАЭС

Tекст: Дарья Григоренко

Украинские войска с вечера 12 сентября целенаправленно атакуют учебный центр Запорожской атомной электростанции, сообщается в официальном канале ЗАЭС в сети Max.

«С вечера 12 сентября украинские формирования ведут атаки на учебно-тренировочный центр Запорожской АЭС, входящей в состав Росатома», – отмечается в заявлении станции.

По предварительным данным, в результате инцидентов никто не пострадал, однако масштаб повреждений инфраструктуры еще устанавливается. Представители станции подчеркнули, что сохраняется высокая вероятность повторных атак, поэтому последствия будут оцениваться после снижения угрозы.

В учебно-тренировочном центре персонал отрабатывает действия в нештатных ситуациях, что является важной частью системы ядерной безопасности. Удары по этому объекту наносят ущерб инфраструктуре и ставят под угрозу безопасность эксплуатации. Радиационный фон на территории станции остается в норме, ситуация находится под контролем.

Ранее генеральный директор Росатома Алексей Лихачев сообщил о гибели двоих военнослужащих в результате удара украинских войск по бензовозам возле Запорожской АЭС.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Росатома Алексей Лихачев обвинил Киев в намеренном ухудшении ситуации с электроснабжением Запорожской АЭС.

Руководство станции передало представителям МАГАТЭ информацию о ранении двух работников в результате очередного обстрела.