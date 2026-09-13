В Швеции стартовали выборы с перспективой власти для ультраправых

Guardian: Ультраправые в Швеции впервые претендуют на ключевые посты в правительстве

Tекст: Игорь Иножарский

На парламентских выборах, прошедших в воскресенье, ультраправая партия «Шведские демократы» впервые может войти в правительство и получить ключевые министерские портфели, пишет The Guardian.

Опросы предвещали крайне напряженную борьбу: разрыв между левым и правым блоками составлял всего 0,3 процентного пункта. Рекордные 3,6 млн человек проголосовали досрочно. Переговоры о формировании коалиции, по прогнозам, могут занять недели или месяцы.

Предвыборная кампания прошла в исключительно накаленной и поляризованной атмосфере с персональными нападками, обвинениями в дезинформации и рекламой в стиле MAGA. «Шведские демократы» с неонацистским прошлым, ставшие второй по величине партией страны, использовали лозунг «сделаем Швецию Швецией» и размещали провокационные объявления на автобусах о репатриации мигрантов.

Лидер СД Йимми Акессон подвергся критике за сексизм после того, как на теледебатах спросил главу социал-демократов Магдалену Андерссон, почему та так сердита. Другой высокопоставленный член СД Густав Йелльбрант ушел в отпуск после расследования о связях его партнерши с российскими государственными структурами и распространении российской пропаганды.

Главными вопросами для избирателей стали здравоохранение, правопорядок, иммиграция и экономика. Премьер-министр Ульф Кристерссон из «Умеренной партии» в последние дни кампании обвинил Андерссон в нежелании защищать женщин – жертв изнасилований. Поддержку социал-демократам выразил участник ABBA Бенни Андерссон, исполнивший для сторонников переделанную версию «Mamma Mia» с обращением «Магдалена».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Швеции разгорелся политический скандал из-за связей с Россией с участием видного представителя «Шведских демократов». При этом ранее премьер-министр Ульф Кристерссон назвал шантажом угрозы США в связи с Гренландией.