Истребитель НАТО подняли в воздух из-за БПЛА в воздушном пространстве Литвы

Tекст: Дарья Григоренко

Как пишет Reuters со ссылкой на Национальный центр по кризисному управлению страны, по меньшей мере один истребитель Североатлантического альянса вылетел с базы на севере Литвы из-за сообщений о возможном появлении беспилотников. Сигнал поступил от Национального центра по кризисному управлению, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что международный аэропорт Вильнюса временно прекратил прием и отправку рейсов после того, как в воздушном пространстве были замечены неопознанные летательные аппараты. Ограничения ввели в 13:26 по московскому времени.

Позже источник в авиадиспетчерской службе района полетной информации «Вильнюс» уточнил, что «работа аэропорта возобновлена». Принадлежность дронов пока не установлена. Транзит самолетов над Литвой в третьи страны, включая Россию, продолжался в обычном режиме, несмотря на инцидент.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Эстония подняла в воздух истребители НАТО с базы ВВС Эмари в ответ на якобы влетевшие в воздушное пространство страны беспилотники.