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    13 сентября 2026, 14:15 • Новости дня

    Bloomberg: Лидеры БРИКС объединились против политики США

    Саммит БРИКС в Нью-Дели принял заявление против тарифов и санкций США

    Bloomberg: Лидеры БРИКС объединились против политики США
    @ Pib Handout/Press Information/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Десять стран БРИКС на саммите в Нью-Дели приняли совместное коммюнике, в котором призвали к «максимальной сдержанности» в ближневосточном конфликте и осудили санкционную и тарифную политику Вашингтона.

    Лидеры БРИКС на выходных согласовали 45-страничное совместное коммюнике, осуждающее санкции и тарифную политику США, а также призывающее к сдержанности в ближневосточном конфликте. США и Дональд Трамп в документе прямо не названы, однако именно их политика стала главным объектом критики, пишет Bloomberg.

    Заявление выразило «глубокую обеспокоенность» эскалацией конфликта на Ближнем Востоке и осудило «преднамеренные удары по гражданской инфраструктуре и мирным ядерным объектам». Текст документа, согласованный в ночь на субботу, стал компромиссом между членами блока, занимающими противоположные позиции: Иран требовал жесткого осуждения США и Израиля, тогда как ОАЭ настаивали на осуждении иранских ударов по монархиям Персидского залива.

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан в пятницу заявил, что страна не капитулирует. «Они думали, что, как Венесуэлу, смогут завоевать нашу страну за 24 часа. Это провалилось», – сказал он в интервью телеканалу India Today.

    Премьер-министр Индии Нарендра Моди подчеркнул, что БРИКС объединяет страны с «разными реалиями», а доверие Глобального Юга к блоку растет. «Сейчас время превратить наше единство в ощутимые результаты на мировой арене», – добавил он.

    Владимир Путин воспользовался саммитом для двусторонних встреч с Моди и беседы с Си Цзиньпином на полях форума. По словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, оба лидера подробно расспросили Путина об усилиях по урегулированию конфликта на Украине и предложили помощь в поиске решения. Председатель КНР Си Цзиньпин, приехавший в Индию впервые за семь лет, предложил создать открытую зону для разработки искусственного интеллекта в рамках БРИКС и заявил, что Китай и Индия – «партнеры, а не соперники».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Индии Нарендра Моди назвал саммит БРИКС успешным, при этом глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил о нехватке Трампа на форуме. На этом фоне нынешняя консолидированная позиция объединения по ближневосточному урегулированию имеет свою предысторию: ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан призывал БРИКС взять на себя самостоятельную роль в ближневосточном конфликте.

    12 сентября 2026, 19:15 • Новости дня
    МИД Индии проигнорировал провокационный вопрос об Украине на саммите

    Tекст: Вера Басилая

    Секретарь по экономическим отношениям МИД Индии Судхакар Далела ушел от ответа на провокационный вопрос шведского журналиста об Украине на брифинге БРИКС.

    Секретарь по экономическим отношениям МИД Индии Судхакар Далела отказался отвечать на вопрос шведского журналиста об Украине после заседания лидеров БРИКС в Нью-Дели, передает РИА «Новости». Представитель Swedish Radio поинтересовался, пытались ли участники саммита «убедить Россию прекратить конфликт».

    В ответ на это Далела подчеркнул, что объединение выступает за урегулирование конфликтов посредством диалога и дипломатии. «Я не хотел бы вдаваться в отдельные вопросы, конкретные геополитические проблемы, которые стоят перед нами», – заявил дипломат.

    Он также добавил, что позиция БРИКС отражена в Нью-Делийской декларации. Документ включает положения о соблюдении международного права, мирном разрешении споров и ключевом значении Устава ООН. Далела отметил, что блок четко обозначил приоритет диалога для преодоления напряженности.

    Ранее участники саммита в Нью-Дели единогласно утвердили итоговую Делийскую декларацию. При этом упоминание Украины в документе отсутствует.

    Премьер-министр Индии Нарендра Моди официально объявил о закрытии заседания лидеров стран объединения.

    Глава МИД России Сергей Лавров проинформировал партнеров по БРИКС о текущей ситуации на Украине.

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    12 сентября 2026, 22:30 • Новости дня
    WAM: Путин и наследный принц Абу-Даби обсудили стратегическое партнерство

    Путин и наследный принц Абу-Даби обсудили партнерство стран

    WAM: Путин и наследный принц Абу-Даби обсудили стратегическое партнерство
    @ Пресс-служба Кремля

    Tекст: Катерина Туманова

    Наследный принц Абу-Даби шейх Халед бен Мухаммед Аль Нахайян обсудил с президентом России Владимиром Путиным укрепление стратегических отношений между Россией и Объединенными Арабскими Эмиратами в рамках 18-го саммита БРИКС.

    Оба лидера в начале встречи поприветствовали друг друга и передали пожелания процветания и прогресса народам обеих стран, передает агентство WAM.

    «Стороны обсудили отношения между ОАЭ и Россией, а также пути поддержки двустороннего сотрудничества в областях, представляющих взаимный интерес, таким образом, чтобы это отвечало общим интересам и ожиданиям обеих стран и их народов», – отмечено в сообщении.

    В ходе беседы стороны обменялись мнениями по ряду региональных и международных вопросов, подчеркнув важность координации действий по итогам саммита БРИКС и преобразования итоговых решений в практические инициативы, которые будут полезны для всех.

    Ранее в этот день стало известно, что наследный принц ОАЭ пришел на переговоры с Путиным в традиционных сандалиях, а президент России назвал ОАЭ ближайшим союзником России на Ближнем Востоке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе президент ОАЭ назвал объем товарооборота с Россией равным 11,5 млрд долларов. Тогда же Путин назвал ОАЭ дружественной России страной и сообщил о росте взаимных инвестиций.

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    13 сентября 2026, 13:34 • Видео
    Зеленский поссорился с Германией. Жадность сгубила

    Европейские и украинские СМИ заявляют о серьезном конфликте между Владимиром Зеленским и его спонсорами в Европе. В случае с главным спонсором – Германией – разногласия уже признаны официально: немцы против того, как власть Украины размещает военные заказы. А разгадка одна – жадность.

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    12 сентября 2026, 17:40 • Новости дня
    Песков сообщил об отсутствии подвижек по зерновой бирже БРИКС

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков констатировал отсутствие прогресса в обсуждении инициативы по созданию единой зерновой биржи стран БРИКС.

    По словам Пескова, процесс создания единой зерновой биржи в рамках БРИКС пока не получил развития, передает ТАСС.

    Отвечая на вопрос журналистов о возможных изменениях в этом направлении, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил: «Нет».

    Дополнительные детали о причинах отсутствия прогресса или возможных сроках возобновления обсуждения инициативы не приводятся.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2024 году президент России Владимир Путин предложил создать зерновую биржу БРИКС.

    Открытие этой площадки поможет сформировать справедливые индикаторы стоимости зерна на международной арене.

    Ранее Путин поддержал соответствующую инициативу представителей агропромышленного комплекса.

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    12 сентября 2026, 18:11 • Новости дня
    Путин посетил торжественный прием лидеров БРИКС в Индии

    Путин посетил торжественный прием от имени Моди в Нью-Дели

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин побывал на торжественном приеме, организованном индийским премьер-министром Нарендрой Моди для участников саммита БРИКС в Нью-Дели.

    Путин в пятницу прибыл в столицу Индии с трехдневным рабочим визитом. Целью поездки стало участие в мероприятиях саммита БРИКС, который проходит 12-13 сентября, передает РИА «Новости».

    БРИКС представляет собой межгосударственное объединение, созданное двадцать лет назад Россией, Китаем, Индией и Бразилией. Позже в состав организации вошла ЮАР, а с начала 2024 года присоединился еще ряд государств.

    В конгресс-центре Нью-Дели российского лидера встретил премьер-министр Индии Нарендра Моди.

    На полях международного форума главы России, Китая и Индии провели короткую неформальную беседу.

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    12 сентября 2026, 17:09 • Новости дня
    Лидеры стран БРИКС потребовали отменить международные санкции против Кубы

    Tекст: Вера Басилая

    Лидеры стран БРИКС выразили серьезную обеспокоенность из-за действующих финансовых и торговых ограничений в отношении Кубы.

    Лидеры стран БРИКС приняли соответствующую декларацию в рамках проходящего в Нью-Дели саммита, передает РИА «Новости».

    В документе подчеркивается необходимость снятия односторонней блокады с Кубы.
    «Мы вновь заявляем о необходимости прекращения экономических, торговых и финансовых мер в отношении Кубы в соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН A/RES/80/4», – отмечается в тексте.

    Межгосударственное объединение БРИКС было основано в 2006 году. В текущем году председательство в организации осуществляет Индия, а сама встреча на высшем уровне проходит 12 и 13 сентября.

    Государства БРИКС приняли совместную декларацию с требованием отменить односторонние экономические санкции.

    Ранее министры иностранных дел стран объединения выступили за снятие введенных против Кубы ограничений.

    Власти Китая призвали Вашингтон немедленно прекратить блокаду острова.

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    12 сентября 2026, 18:47 • Новости дня
    Си Цзиньпин заявил о восстановлении сотрудничества Китая и Индии

    Си Цзиньпин: Китай и Индия восстанавливают механизмы сотрудничества

    Си Цзиньпин заявил о восстановлении сотрудничества Китая и Индии
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Механизмы по продвижению китайско-индийского сотрудничества постепенно восстанавливаются, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в ходе 18-го саммита БРИКС.

    Глава КНР Си Цзиньпин во время встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди указал на постепенное возобновление институциональных обменов, передает ТАСС. Политики провели переговоры на полях 18-го саммита БРИКС, который проходит 12–13 сентября в Нью-Дели.

    «Китай неизменно рассматривает и развивает китайско-индийские отношения со стратегической высоты, в долгосрочной перспективе. За последние два года я дважды встречался с вами, и мы позволили выйти отношениям между двумя странами от «нового старта» к «новому подъему», – подчеркнул китайский лидер.

    Он добавил, что перечень сфер для совместной работы постоянно расширяется, а объем взаимной торговли достиг нового максимума. Подобная ситуация далась нелегко и требует бережного отношения, пояснил политик.

    Кроме того, Пекин и Нью-Дели несут большую ответственность на фоне сложной международной обстановки. Это связано с тем, что оба государства являются самыми густонаселенными в мире и выступают важными участниками Глобального Юга.

    Главы России, Китая и Индии провели короткую неформальную беседу во время заседания XVIII саммита БРИКС в Нью-Дели.

    Торговая политика Дональда Трампа подтолкнула Индию и Китай к постепенному восстановлению отношений.

    Эксперты ожидали борьбу Си Цзиньпина и Нарендры Моди за влияние на развивающийся мир в ходе саммита БРИКС.

    Летом представители двух государств констатировали постепенный выход двусторонних связей из глубокого кризиса.

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    12 сентября 2026, 18:35 • Новости дня
    Правительственные силы Йемена нанесли удары по скоплениям хуситов в районе Мохи

    Tекст: Вера Басилая

    Правительственные силы Йемена заявили об уничтожении военной техники хуситов в районе Мохи.

    Представитель вооруженных сил Йемена Маджид ан-Назили сообщил, что правительственные силы «ликвидировали крупные скопления» мятежников близ порта Моха, передает ТАСС. В ходе операции военные уничтожили технику и вооружение противника.

    Кроме того, йеменская авиация нанесла удары по десяткам грузовиков с оружием, боеприпасами, ракетами и военным снаряжением к северу от города Таиз. По информации военных источников, колонна двигалась из Мохи в Сану. Также сообщается об уничтожении ряда бойцов движения «Ансар Аллах» вдоль трассы Моха – Зубаб.

    Накануне член политбюро йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» Хузам аль-Асад подтвердил завершение операции по установлению контроля над территориями с выходом к Баб-эль-Мандебскому проливу на западе страны. Он заверил, что суда проходят через пролив в обычном режиме и угроз безопасности не наблюдается.

    Ранее 10 сентября хуситы заявили о захвате города Моха.

    На следующий день представители движения отчитались о взятии под контроль шести округов на побережье Красного моря.

    В Кремле предупредили о риске масштабной эскалации конфликта в районе Баб-эль-Мандебского пролива.

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    12 сентября 2026, 17:02 • Новости дня
    Си Цзиньпин предложил Моди совместно развивать БРИКС

    Си Цзиньпин сообщил о планах развивать БРИКС вместе с Индией

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди выразил намерение укреплять глобальную стабильность и способствовать устойчивому росту объединения.

    Пекин рассчитывает на сотрудничество с Нью-Дели для поддержания устойчивого развития БРИКС. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди на полях 18-го саммита объединения, передает ТАСС.

    «В условиях нестабильной ситуации Китай и Индия, выступающие в качестве стран с самым многочисленным населением в мире, должны совместными усилиями содействовать высококачественному развитию БРИКС», – подчеркнул китайский лидер.

    Глава КНР также добавил, что объединение усилий двух стран способно придать мощный импульс обеспечению международной безопасности. По его словам, совместная работа принесет больше положительной энергии для глобального прогресса.

    Ранее сообщалось, что председатель КНР Си Цзиньпин прилетел в Нью-Дели для участия в саммите БРИКС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, торговая политика США подтолкнула Индию и Китай к постепенному восстановлению двусторонних отношений. В субботу участники саммита БРИКС единогласно утвердили итоговую Делийскую декларацию.

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    12 сентября 2026, 17:04 • Новости дня
    Путин назвал ОАЭ ближайшим союзником на Ближнем Востоке

    Путин: ОАЭ стали одной из самых близких для России стран в регионе

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин провел переговоры с наследным принцем Абу-Даби Халедом бен Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном, обсудив экономическое и политическое сотрудничество.

    В ходе двусторонней встречи Владимир Путин подчеркнул высокий уровень партнерства между странами, следует из сообщения на сайте Кремля.

    «За это время многое изменилось и в мире, и в наших отношениях. Арабские Эмираты стали одной из самых близких для нас стран в регионе», – заявил российский лидер. В этом году Москва и Абу-Даби отмечают 55 лет со дня установления дипломатических связей.

    Путин обратил внимание на успешное развитие экономических контактов. «Я уже не говорю про экономику, здесь у нас всё в порядке. Торговый оборот растет, он большой и растёт», – сказал Путин во время встречи.

    Глава государства отметил, что отношения России и ОАЭ находятся в полном порядке, отметив рост взаимной торговли.

    «Это касается и вопросов политического взаимодействия, вопросов обеспечения безопасности», – сказал президент России.

    Касаясь ситуации на Ближнем Востоке, Путин признал, что регион переживает очень сложный период. При этом он выразил уверенность в скором восстановлении стабильности.

    «Регион сейчас переживает очень сложный период своего развития, но мы постоянно находимся в контакте с руководством Арабских Эмиратов, с вашим отцом, с президентом. Прошу передать ему самые наилучшие пожелания. Мы с ним в постоянном контакте», – сказал Путин в ходе встречи.

    Он отметил, что наиболее важные и острые вопросы обсуждаются как по телефону, так и в очном формате.

    Президент ОАЭ Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян поблагодарил Владимира Путина за теплый прием в Москве.

    Российский лидер назвал Эмираты важным торговым партнером в арабском мире.

    Глава ближневосточного государства оценил товарооборот между странами в 11,5 млрд долларов.

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    12 сентября 2026, 20:55 • Новости дня
    Иран передал США условия для открытия Ормузского пролива

    Tекст: Вера Басилая

    Тегеран направил Вашингтону список из семи требований, выполнение которых необходимо для возобновления свободного судоходства через Ормузский пролив, сообщило агентство Tasnim.

    Иранские власти выдвинули американской стороне семь требований, от которых зависит возобновление судоходства в Ормузском проливе, передает ТАСС. Требования были переданы через дипломатических посредников.

    Источник сообщил, что пока эти семь условий, одобренные высшими инстанциями Исламской Республики Иран, не будут выполнены, Ормузский пролив останется закрытым. Таким образом, соглашение между Ираном и Оманом не означает открытия Ормузского пролива.

    Отмечается, что дальнейшая судьба стратегически важного водного пути сейчас полностью находится в руках Вашингтона. Именно от действий американского руководства зависят перспективы снятия блокады.

    Американские власти предложили Тегерану отмену санкций в обмен на разблокировку Ормузского пролива.

    Спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф отказался снимать блокаду до выполнения условий июньского меморандума.

    Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи потребовал от Вашингтона прекращения боевых действий на Ближнем Востоке и возврата замороженных средств.

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    12 сентября 2026, 20:05 • Новости дня
    Лидеров БРИКС угостили десертом с золотом на гала-ужине в Нью-Дели

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Индии Нарендра Моди устроил гала-ужин для участников саммита БРИКС, в меню были включены вегетарианские деликатесы и пудинг с сусальным золотом.

    Участникам торжественного мероприятия в Нью-Дели подали изысканные вегетарианские блюда традиционной индийской кухни, передает РИА «Новости». В качестве закусок гостям предложили рулет из нутовой муки с горчицей, кокосом и листьями карри под мангово-йогуртовой заправкой, а также грибные кебабы с мятными жемчужинами на хлебе ширмал.

    Основное меню включало мягкий сыр панир в соусе из томатов и лука-шалота, гималайские сморчки со спаржей, шафраном, изюмом и миндалем. Кроме того, подавали морковь и зеленую фасоль с южноиндийскими специями и кокосом, бульон из бобовых, рис басмати с просом и различные виды национального хлеба.

    На десерт участники саммита попробовали сезонные фрукты со взбитыми сливками и хрустящей сладостью джалеби. Главным украшением сладкого стола стал пхирни – традиционный молочно-рисовый пудинг с шелковицей, декорированный сусальным золотом.

    Саммит БРИКС проходит в столице Индии 12–13 сентября, в нем участвует президент России Владимир Путин.

    Президент России Владимир Путин побывал на торжественном приеме от имени индийского премьер-министра Нарендры Моди.

    Местные кондитеры специально к приезду российского лидера подготовили угощение в виде шоколадных матрешек.


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    12 сентября 2026, 16:32 • Новости дня
    Песков отметил риск мегаэскалации в Баб-эль-Мандебском проливе

    Кремль заявил о неконтролируемой ситуации и риске эскалации в Йемене

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков предупредил о риске масштабной эскалации из-за неконтролируемой ситуации в районе Баб-эль-Мандебского пролива.

    Кремль выражает серьезную обеспокоенность развитием событий в Баб-эль-Мандебском проливе. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, нынешнее положение дел грозит масштабным обострением конфликта, передает ТАСС.

    «Весь мир следит за ситуацией. Обеспокоены, конечно, потому что в целом ситуация продолжает дестабилизироваться», – подчеркнул представитель Кремля. Он также добавил, что происходящее может привести к мегаэскалации, поскольку контроль над обстановкой, судя по всему, утрачен.

    Резкое обострение в Йемене началось в начале сентября. Йеменское мятежное движение перешло в наступление на юго-западе страны. Хуситы начали наносить ракетные удары и атаковать беспилотниками прибрежные районы Красного моря. Их цель – перерезать пути к Мохе и приблизиться к стратегически важному Баб-эль-Мандебскому проливу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне йеменские повстанцы заняли стратегический порт Моха и два важных острова вблизи Баб-эль-Мандебского пролива.

    Председатель Президентского руководящего совета Йемена Рашад аль-Алими призвал не допустить повторения Ормузского кризиса в этом регионе. А МИД России выразил глубокую обеспокоенность резкой деградацией военно-политической обстановки в стране.

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    12 сентября 2026, 19:19 • Новости дня
    Путину и другим лидерам исполнили симфонию БРИКС на инструментах всех его стран

    Tекст: Вера Басилая

    В Нью-Дели для участников саммита БРИКС, включая президента России Владимира Путина, организовали масштабный концерт с исполнением симфонии на национальных инструментах.

    Зажигательное музыкальное попурри и танцевальные номера стали частью гала-концерта на торжественном приеме, устроенном премьер-министром Индии Нарендрой Моди для участников саммита БРИКС, передает ТАСС.

    Симфонию БРИКС исполнили на традиционных музыкальных инструментах стран объединения и государств, сотрудничающих в формате «аутрич». Бразилию представили гитара и бубен пандейру, Китай – струнные эрху и гучжэн, Египет – смычковые ней и уд. За русские мелодии отвечали балалайка и баян.

    В ансамбль также вошли белорусские пан-флейта, сопилка и окарина, казахская домбра и инструменты других стран-участниц. Основу оркестра составили индийские национальные инструменты. Мероприятие прошло в конгресс-холле «Бхарат Мандапан», где накануне состоялись переговоры лидеров.

    Ранее президент России Владимир Путин побывал на торжественном приеме премьер-министра Индии Нарендры Моди.

    На заседании саммита БРИКС глава государства подчеркнул важность сохранения центральной роли ООН.

    Накануне участники делового форума встретили выступление российского лидера бурными овациями.

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    12 сентября 2026, 15:28 • Новости дня
    Путин провел переговоры с премьером Эфиопии Ахмедом

    Путин в Нью-Дели провел переговоры с премьером Эфиопии Абием Ахмедом

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российский лидер продолжил серию двусторонних встреч в Нью-Дели переговорами с премьер-министром Эфиопии Абием Ахмедом.

    Президент России Владимир Путин провел переговоры с премьер-министром Эфиопии Абием Ахмедом в Нью-Дели. На встречу главы государств приехали в одной машине. Владимир Путин пригласил коллегу в свой Aurus, который был украшен российским и индийским флагами, пишет ТАСС.

    В ходе беседы президент России назвал Эфиопию надежным партнером на Африканском континенте. По его словам, связи между двумя странами продолжают активно развиваться. Глава государства подчеркнул, что товарооборот России и Эфиопии вырос втрое и имеет тенденцию к дальнейшему увеличению.

    Россия придает особое значение отношениям со всеми африканскими государствами, отметил Владимир Путин. Он также сообщил, что Эфиопия приглашена на ближайший саммит Россия-Африка осенью 2026 года в России. Кроме того, российский лидер поздравил эфиопского премьера с наступившим Новым годом.

    «Мы знаем, что вы вчера в вашей стране отметили Новый, 2019 год по эфиопскому календарю, и, разумеется, поздравляю вас и весь народ дружественной Эфиопии с этим праздником», – сказал президент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, помощник президента Юрий Ушаков анонсировал переговоры Владимира Путина с премьером Эфиопии в Индии. Ранее лидеры двух стран обсудили вопросы интеграции африканского государства в БРИКС на саммите в Казани. Российский лидер предсказал дальнейший рост влияния Эфиопии на мировой арене.

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    12 сентября 2026, 15:06 • Новости дня
    Лидеры стран БРИКС призвали к мирному освоению космического пространства

    Tекст: Вера Басилая

    Лидеры стран БРИКС закрепили в итоговом документе встречи в Нью-Дели приверженность исключительно невоенному применению орбитальных систем и научных достижений.

    Участники проходящего в индийской столице мероприятия подчеркнули важность безопасного развития внеземных программ, передает РИА «Новости». Соответствующее положение вошло в официальную декларацию саммита.

    «Мы признаем необходимость обеспечения использования космических систем, а также достижений космической науки и технологий в мирных целях», – говорится в совместном заявлении.

    Встреча на высшем уровне проходит 12 и 13 сентября. В 2026 году председательство в союзе осуществляет Индия. Само объединение существует с 2006 года, а в начале 2024 года его состав пополнился новыми государствами.

    Участники саммита в Нью-Дели единогласно утвердили итоговую Делийскую декларацию.

    Премьер-министр Индии Нарендра Моди официально объявил о закрытии заседания лидеров стран БРИКС.

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