В Австралии впервые подтвердили гибель редкого морского льва от птичьего гриппа

Tекст: Дарья Григоренко

Как пишет газета Guardian Australia, власти Австралии подтвердили первый случай гибели редкого австралийского морского льва от вируса птичьего гриппа, передает РИА «Новости».

Мертвым животное обнаружили в заповеднике на острове Кенгуру. Ранее этот морской лев пережил нападение акулы, однако анализы доказали, что причиной гибели стала инфекция.

«Мы видели довольно много случаев среди млекопитающих, но австралийский морской лев – самый редкий тюлень, встречающийся в австралийских водах. 85% популяции находится здесь, в Южной Австралии. Это исчезающий вид», – заявила министр окружающей среды штата Южная Австралия Эмили Бурк.

Она добавила, что численность популяции снижалась примерно на 2% ежегодно еще до вспышки заболевания, а дальнейшее распространение вируса может стать разрушительным для вида. В заповеднике, где нашли животное, обитает около 800 особей – это одна из крупнейших колоний. Общая численность австралийских морских львов составляет менее 12 тысяч.

По официальным данным, в Австралии зафиксировано 509 случаев выявления птичьего гриппа в дикой природе, хотя в сельском хозяйстве вирус не обнаружен. В августе инфекцию впервые нашли у млекопитающего – длинноносого морского котика.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июля власти Австралии подтвердили первую локальную передачу птичьего гриппа среди диких пернатых.

Вскоре опасный штамм H5 поразил десятки особей дикой фауны в пяти штатах страны.

В августе ученые университета Гриффита назвали обычные кормушки для птиц рассадниками этой инфекции.