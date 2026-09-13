Песков сообщил о скорой внутрироссийской поездке Путина

Tекст: Елизавета Шишкова

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков анонсировал планы президента посетить один из субъектов Федерации, передает ТАСС.

«В следующий раз мы с вами будем путешествовать по России, по российским регионам. Будем вас информировать дополнительно», – отметил представитель Кремля, отвечая на вопросы представителей СМИ в Нью-Дели.

Точные сроки и конкретное место назначения пока не раскрываются. Однако представитель Кремля подчеркнул, что поездка состоится уже скоро.

Как писала газета ВЗГЛЯД, несколько дней назад Дмитрий Песков анонсировал визит главы государства в Индию на саммит БРИКС.

До этого президент завершил длительную поездку на Восточный экономический форум.

В конце августа Владимир Путин посетил с рабочим визитом Нижний Новгород.