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    Как изменятся танки для участия в войнах будущего
    Кремль прокомментировал «новые предложения» по конфликту на Украине
    Десять батальонов ВСУ попали в крупнейший котел под Харьковом
    Опыт конфликта на Украине подтолкнул Британию к возрождению кавалерии и боевых лошадей
    ВС России поразили логистические центры и подстанции на юге Украины
    При атаке беспилотников на Нижнекамск погибли два человека
    Песков оценил перспективу трехсторонних переговоров по Украине
    Россия констатировала крах системы предотвращения инцидентов с Норвегией
    Власти решили контролировать цены на 24 базовых продукта
    13 сентября 2026, 12:42 • Новости дня

    Число пострадавших при атаке на Кубань выросло до трех человек

    Tекст: Дарья Григоренко

    В результате удара украинских беспилотников по Славянскому району Краснодарского края ранения получили три человека, двое из них госпитализированы, сообщили в оперативном штабе региона.

    «По уточненной информации, в результате атаки беспилотников пострадали три человека. Двоих госпитализировали, им оказывают необходимую медицинскую помощь. На местах падения обломков работают оперативные и специальные службы», – заявили в оперштабе, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что обломки БПЛА повредили газопровод, поликлинику и дома в Славянском районе, пострадал один человек, ему оказали амбулаторную помощь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные уничтожили за ночь 389 украинских беспилотников.

    В конце августа в больнице скончался третий пострадавший при атаке беспилотников на Ейский район.

    В середине того же месяца жертвами массированного налета дронов на побережье Краснодарского края стали три человека.

    12 сентября 2026, 18:17 • Новости дня
    Нанесен удар по польскому заводу сантехники Cersanit в Житомирской области

    ВС России нанесли удар по польскому заводу Cersanit в Житомирской области

    Нанесен удар по польскому заводу сантехники Cersanit в Житомирской области
    @ Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы поразили польское предприятие Cersanit на территории Житомирской области, сообщил военный эксперт Борис Рожин.

    Российские военные осуществили атаку на крупный промышленный объект на территории Житомирской области, сообщил Рожин в Max. Главной целью мощного удара стал действующий завод, принадлежащий известному польскому бренду Cersanit.

    Инфраструктура предприятия по выпуску сантехники получила серьезные повреждения.

    В начале сентября военный эксперт Борис Рожин заявил о поражении завода Coca-Cola под Киевом.

    В Киеве российским ударом поражен дата-центр «Би-мобайл», обеспечивавший обработку, хранение и передачу данных ВСУ, включая разведывательные.

    Российские войска нанесли ракетный удар по промпредприятию в Кривом Роге.

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    12 сентября 2026, 17:44 • Новости дня
    Лавров ответил на предложение Зеленского о встрече с Путиным в США

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров ответил на инициативу Владимира Зеленского организовать встречу с президентом России Владимиром Путиным на территории США.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал предложение Владимира Зеленского провести встречу с президентом РФ Владимиром Путиным во время декабрьского саммита G20 в США, передает РИА «Новости».

    По словам дипломата, Зеленский постоянно находится в разъездах, тогда как у российского руководства много задач внутри страны.

    «Он путешествует, он дома-то не бывает. А у нас дома есть дела», – подчеркнул Лавров в ходе общения с журналистами на полях саммита БРИКС. Глава российского внешнеполитического ведомства также добавил, что при желании Зеленский всегда имеет возможность приехать в Москву.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков допустил приезд Владимира Зеленского в Москву для переговоров.

    Весной украинский лидер выразил готовность провести встречу на территории Соединенных Штатов.

    Глава российского МИД Сергей Лавров назвал невозможной организацию саммита без проработанной повестки.

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    12 сентября 2026, 14:25 • Видео
    Китай жадно скупает русскую нефть

    Предприятия КНР значительно нарастили закупки российской нефти на спотовом рынке, приобретая ее с хорошей наценкой за срочность. Чем это вызвано?

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    12 сентября 2026, 19:10 • Новости дня
    Врач рассказал, какая боль в стопе является симптомом опасного заболевания

    Daily Mail: Боль в ногах оказалась симптомом опасного заболевания сердца

    Врач рассказал, какая боль в стопе является симптомом опасного заболевания
    @ Bernard Jaubert/imageBROKER.com/Global Look Press

    Боль в ногах в состоянии покоя может свидетельствовать об опасном сердечном заболевании, требующем немедленного медицинского вмешательства для предотвращения тяжелых последствий.

    Жгучая боль в стопах и пальцах ног, возникающая даже в состоянии покоя, может быть признаком хронической ишемии, угрожающей потерей конечности (ХИУПК) – тяжелой формы заболевания периферических артерий. Об этом в статье для Daily Mail рассказал британский подиатр, магистр наук (MSc) Джонатан Броклхерст.

    Речь идет о так называемой боли покоя. Она появляется, когда человек не ходит и не переносит вес на больную ногу, а чаще всего ощущается в стопе или пальцах. По словам специалиста, пациенты описывают ее как сильное жжение, которое может усиливаться ночью.

    ХИУПК развивается на поздней стадии периферической артериальной болезни. При этом в артериях накапливаются атеросклеротические бляшки, сосуды сужаются, а кровоснабжение ног и стоп резко ухудшается. Без своевременного лечения заболевание может привести к незаживающим ранам и язвам, отмиранию тканей и ампутации. Кроме того, выраженное поражение артерий ног часто связано с распространенными сосудистыми нарушениями и повышает риск инфаркта и инсульта.

    Броклхерст назвал несколько признаков, на которые следует обратить внимание: жгучую боль в стопах, выпадение волос на ногах, бледную и блестящую кожу, сильные судороги или боль в ногах при ходьбе, а также посинение или фиолетовый оттенок пальцев.

    По данным, приведенным специалистом со ссылкой на  «Журнал сосудистой хирургии», около 80% пациентов с болью покоя могут умереть в течение десяти лет после постановки диагноза. При этом раннее обращение за медицинской помощью повышает шансы остановить развитие болезни и сохранить конечность.

    В качестве факторов риска Броклхерст назвал курение, чрезмерное употребление алкоголя, малоподвижный образ жизни и несбалансированное питание. Для лечения могут использоваться препараты, снижающие риск образования тромбов, уровень холестерина и артериальное давление. При необходимости врачи проводят ангиопластику, устанавливают стенты или выполняют операцию шунтирования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, китайские специалисты назвали боль в конечностях первым признаком образования тромбов. Кардиолог Иван Ефремкин отнес отек и боль в икроножной мышце к симптомам смертельно опасного сгущения крови. Владивостокские врачи извлекли из ноги пациента пятнадцатисантиметровый тромб для предотвращения ампутации.

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    12 сентября 2026, 17:29 • Новости дня
    Росавиация признала падение самолета в Татарстане катастрофой
    Росавиация признала падение самолета в Татарстане катастрофой
    @ Центральное МСУТ СК России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Крушение легкомоторного самолета Cessna в селе Шемордан Сабинского района Татарстана в Росавиации официально признали катастрофой.

    Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) официально присвоило статус катастрофы инциденту с падением легкомоторного борта Cessna 172, передает ТАСС. Трагедия унесла жизни пилота и единственного пассажира.

    «Росавиация классифицировала произошедшее событие как катастрофу. Расследованием ее причин займется Межгосударственный авиационный комитет (МАК) с участием Приволжского МТУ Росавиации, в соответствии с правилами расследования авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами в Российской Федерации», – указывается в официальном заявлении. Главной целью специалистов станет выяснение точных обстоятельств крушения для предотвращения подобных ситуаций.

    Следователи рассматривают две основные версии случившегося: ошибку пилотирования и возможную техническую неисправность машины. Правоохранительные органы уже возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации транспорта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, легкомоторный самолет Cessna-172 упал в огород частного дома в Сабинском районе республики.

    Ранее Межгосударственный авиационный комитет назвал причиной крушения другой «Сессны» в Татарстане опасный маневр на минимальной высоте.

    А в апреле текущего года специалисты установили факт отказа двигателя при падении аналогичного воздушного судна в подмосковном Серпухове.

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    12 сентября 2026, 14:33 • Новости дня
    Опыт конфликта на Украине подтолкнул Британию к возрождению кавалерии и боевых лошадей
    Опыт конфликта на Украине подтолкнул Британию к возрождению кавалерии и боевых лошадей
    @ Graeme Main/MOD

    Британские военные начали проверять, могут ли лошади вновь использоваться в армейских операциях. Во время ежегодных летних учений на полигоне Лонгмур в графстве Хэмпшир военнослужащие испытали лошадей с камуфляжной окраской.

    Как пишет Daily Mail, в Министерстве обороны Британии подтвердили, что изучают возможности применения животных для скрытого передвижения и разведки на труднопроходимой местности. Речь идет о лесах, болотах и других районах, где тяжелая техника может застрять или потерять мобильность.

    Представитель британского военного ведомства рассказал, что специалисты оценивают возможности конной разведки, мобильность, маскировку, снабжение и вопросы ухода за животными. При этом британская армия учитывает опыт союзников, которые продолжают использовать лошадей в условиях сложного рельефа.

    «Солдаты изучают конную разведку, мобильность на труднопроходимой местности, маскировку, снабжение и уход за лошадьми, опираясь на опыт союзных стран, которые продолжают применять животных в ходе военных операций», – заявил представитель ведомства.

    В британской армии считают, что возвращение к лошадям может быть связано с изменением характера современных конфликтов. Военные ранее отмечали, что животные способны передвигаться по густым лесам и болотистой местности, где танки и бронемашины оказываются малоэффективными.

    На эту идею британских военных также подтолкнул опыт Эстонии. Около 12 добровольцев из Эстонской лиги обороны создали конное подразделение и заявили, что лошади могут проходить там, где тяжелая техника застревает. В британской армии назвали такой подход необычным, но заслуживающим внимания.

    «Звучит безумно. Но британская армия прислушалась. Уроки Украины и Ближнего Востока очевидны: современная война требует творчества, способности адаптироваться и иногда возвращения к самым простым решениям», – заявил представитель армии.

    В качестве примера военные также приводят действия американского спецназа в Афганистане в 2001 году. Через несколько недель после терактов 11 сентября группа из 12 американских бойцов спецподразделения «зеленых беретов» передвигалась верхом по пересеченной местности и участвовала в боях вместе с местными силами против движения «Талибан». Позднее эта история легла в основу голливудского фильма «12 отважных».

    Британский Конный гвардейский полк, который обычно ассоциируется с церемониальными мероприятиями, в последние годы усиливает подготовку военнослужащих к действиям в реальных военных условиях. В рамках ежегодного соревнования «Кубок вызова принцессы Елизаветы» солдаты теперь отрабатывают навигацию верхом, используя только карту и компас.

    Командир полка подполковник Бен Макнил заявил, что кавалерист должен уметь эффективно действовать независимо от того, какой «платформой» он управляет – лошадью или бронемашиной. По его словам, навигация верхом требует одновременно контролировать животное, обстановку и собственные действия, что развивает выдержку и способность принимать решения в сложных условиях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле 2024 года несколько лошадей британской дворцовой кавалерии разбежались по улицам Лондона из-за испуга от сброшенных стройматериалов. Вскоре лондонская полиция объявила о поимке всех сбежавших животных. Ранее британские военные начали тренировать собак породы хаски для работы в условиях экстремального арктического холода.

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    12 сентября 2026, 19:54 • Новости дня
    В Киеве прогремели взрывы

    Tекст: Вера Басилая

    В Киеве прогремели взрывы во время действия режима воздушной тревоги.

    В столице Украины прозвучала серия взрывов на фоне объявленной в городе воздушной тревоги, передает ТАСС.

    Информацию о происшествии распространило местное издание «Новости Live». Подробности о возможных разрушениях или пострадавших пока не приводятся.

    Российские войска нанесли ракетный удар по промпредприятию в Кривом Роге.

    Взрывы произошли в Луцке, Сумах и Днепропетровске на фоне воздушной тревоги.

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    12 сентября 2026, 13:46 • Новости дня
    Путин призвал расширить состав Совбеза ООН за счет Глобального Юга
    Путин призвал расширить состав Совбеза ООН за счет Глобального Юга
    @ Evan Schneider/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Совет Безопасности ООН необходимо расширить за счет включения в его состав государств Глобального Юга, заявил президент России Владимир Путин, выступая на заседании XVIII саммита БРИКС. По его словам, растущее влияние новых центров силы должно находить отражение в ключевых международных институтах.

    Президент России Владимир Путин на саммите в Нью-Дели заявил об огромном технологическом потенциале стран БРИКС и необходимости расширения Совета безопасности ООН за счет включения стран Глобального Юга, передает РИА «Новости».

    «Хотел бы обратить внимание еще на одно обстоятельство, которое в современных условиях, на мой взгляд, является, может быть, ключевым. Сосредоточен в наших странах огромный, мощный, интеллектуальный и технологический потенциал. Вполне логично, что авторитет и влияние БРИКС в мире неуклонно нарастают», – сказал Владимир Путин.

    Он добавил, что партнерство стран-участниц БРИКС всегда основывается на принципах равноправия, добрососедства и уважения взаимных интересов. Путин также напомнил, что БРИКС выступает самым крупным мировым объединением на сегодняшний день.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на недавнем саммите ШОС российский лидер предложил реформировать Совбез ООН за счет стран Глобального Юга.

    Накануне в рамках саммита БРИКС в Индии глава государства провел встречу с руководителем Нового банка развития Дилмой Роуссефф. Ранее Минфин России оценил потенциал технологического развития государств объединения в 406 млрд долларов ежегодно.

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    13 сентября 2026, 08:19 • Новости дня
    Кремль заявил об отсутствии новых предложений по урегулированию на Украине
    Кремль заявил об отсутствии новых предложений по урегулированию на Украине
    @ kremlin.ru

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об отсутствии свежих инициатив по урегулированию конфликта, подчеркнув необходимость проведения переговоров для поиска возможных вариантов.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию вокруг возможных мирных инициатив, передает РИА «Новости». По его словам, в настоящее время свежих предложений по разрешению конфликта не поступало.

    «Что касается наличия каких-то новых предложений: их сейчас нет. Но для этого и будет трехсторонняя встреча – чтобы искать какие-то варианты», – подчеркнул представитель Кремля в беседе с журналистами.

    До этого зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер рассказал об итогах визитов в Москву и Киев. Он отметил, что американская сторона получила ясное понимание путей достижения долгосрочного мира. Кроме того, по итогам поездок возникли свежие идеи, которые планируется рассмотреть на предстоящих трехсторонних переговорах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин провел в Кремле встречу с американскими спецпосланниками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

    Стивен Уиткофф сообщил о получении новых идей по урегулированию конфликта.

    Джаред Кушнер назвал поездки делегации в Москву и Киев очень успешными.

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    12 сентября 2026, 14:07 • Новости дня
    Путин призвал реформировать МВФ, Всемирный банк и ВТО
    Путин призвал реформировать МВФ, Всемирный банк и ВТО
    @ Soeren Stache/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин на саммите БРИКС в Нью-Дели заявил о необходимости реформирования глобальных институтов экономического управления.

    Президент России Владимир Путин на саммите БРИКС в Нью-Дели обратил внимание на необходимость реформирования ключевых международных организаций, передает ТАСС.

    «Давно назрел вопрос о совершенствовании глобальных институтов экономического управления: Международного валютного фонда, Всемирного банка, Всемирной торговой организации. Все они создавались в совершенно иных политических и экономических реалиях и с трудом адаптируются к ситуации, когда деловая активность все больше смещается в сторону развивающихся рынков», – подчеркнул глава государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал реформировать Бреттон-Вудскую финансовую систему.

    Ранее президент России Владимир Путин констатировал утрату силы глобальных принципов Всемирной торговой организации. А глава МИД Сергей Лавров обсудил необходимость безотлагательного обновления ВТО с генеральным директором структуры Нгози Оконджо-Ивеалой.

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    13 сентября 2026, 08:33 • Новости дня
    Россия констатировала крах системы предотвращения инцидентов с Норвегией

    Посольство России заявило о крахе системы предотвращения инцидентов с Норвегией

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Инструменты предотвращения опасных инцидентов между Москвой и Осло больше не функционируют должным образом, сообщили в посольстве России в Норвегии.

    Инструменты предотвращения опасных инцидентов между Москвой и Осло больше не функционируют должным образом, передает РИА «Новости». В дипломатическом представительстве отметили рост конфликтного потенциала в северных широтах.

    «Исходим из того, что существующие механизмы, призванные предотвращать недопонимание и опасные инциденты, не работают в полную силу, поскольку страны-участники НАТО идут по пути эскалации в Арктике, повышая риски и конфликтный потенциал», – заявили в посольстве.

    Представители миссии добавили, что Осло продолжает придерживаться конфронтационного курса Запада. По их словам, в условиях наращивания военного присутствия альянса не приходится говорить о серьезном диалоге по вопросам поддержания стабильности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посол России в Осло Николай Корчунов заявил о целенаправленном обострении Норвегией обстановки в Арктике.

    В начале сентября норвежские власти разместили вблизи российской границы самоходные артиллерийские установки.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова пообещала жестко пресекать попытки выдавливания отечественных структур со Шпицбергена.

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    12 сентября 2026, 15:13 • Новости дня
    Власти Украины полностью остановили железнодорожное сообщение с Сумами
    Власти Украины полностью остановили железнодорожное сообщение с Сумами
    @ Sebastian Gollnow/dpa/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Железнодорожное сообщение с украинским городом Сумы полностью остановлено, поезда теперь доходят только до станции Конотоп на западе области.

    Движение железнодорожного транспорта на северо-востоке Украины претерпело изменения: поезда больше не доезжают до областного центра, передает РИА «Новости». Теперь конечной станцией для составов стал город Конотоп, расположенный в 128 км западнее.

    «В Сумской области поезда временно будут курсировать до и от станции Конотоп», – говорится в официальном заявлении компании «Украинские железные дороги».

    В настоящее время нет точной информации о том, коснутся ли ограничения маршрутов с юга и востока, которые ранее не проходили через Конотоп. Для компенсации отсутствия поездов местные власти планируют запустить автобусное сообщение между городами.

    Сумская область граничит с тремя российскими регионами, а сам областной центр находится всего в 30 км от границы.

    Российские военные беспилотниками «Герань» поразили объекты железнодорожной инфраструктуры в Сумской области.

    Взятие под контроль села Писаревка открыло армии России дорогу для наступления на этот областной центр.

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    12 сентября 2026, 13:44 • Новости дня
    Долина сравнила себя с Марией Магдалиной после скандала с квартирой
    Долина сравнила себя с Марией Магдалиной после скандала с квартирой
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Народная артистка России Лариса Долина сравнила себя с Марией Магдалиной, комментируя скандальную историю с продажей своей квартиры под влиянием мошенников.

    Народная артистка России назвала ситуацию с потерей недвижимости испытанием от Господа, передает НСН. Певица подчеркнула, что пережила произошедшее, перевернула страницу и продолжает жить дальше.

    «Каждому человеку посылаются испытания, а я стала такой Марией Магдалиной, в которую кидали камни. Я стала просто козлом отпущения», – призналась Лариса Долина.

    Исполнительница добавила, что после инцидента заблокировала все незнакомые номера. Она также выразила недоумение по поводу того, что ролики с призывами не общаться с мошенниками появились на федеральных каналах только после ее случая, хотя преступники существовали и раньше.

    Ранее артистка прокомментировала решение суда о взыскании 114 млн рублей в ее пользу с аферистов. По ее словам, она лишилась почти всех накоплений за годы концертной деятельности и сомневается, что преступники смогут полностью возместить ущерб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре 2025 года Верховный суд оставил право собственности на квартиру за новой владелицей. Летом певица потребовала возместить ущерб от действий преступников. На днях Лефортовский суд Москвы взыскал с мошенников более 114 млн рублей.

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    12 сентября 2026, 17:57 • Новости дня
    Власти Индии опубликовали видео встречи Путина и Моди под песню «Матушка-земля»
    Власти Индии опубликовали видео встречи Путина и Моди под песню «Матушка-земля»
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Правительство Индии опубликовало видео со встречи президента России Владимира Путина и индийского премьер-министра Нарендры Моди на полях саммита БРИКС в Нью-Дели под песню «Матушка-земля».

    Кадры с прошедшего в Нью-Дели саммита БРИКС разместили в официальном аккаунте индийского правительства в соцсети, передает ТАСС. В качестве звуковой дорожки к ролику авторы выбрали популярный хит «Матушка-земля».

    На опубликованной записи запечатлены моменты общения политиков. Кроме того, показан эпизод вручения российскому президенту переведенного на русский язык древнеиндийского трактата «Тируккурал». Также в монтаж включили фрагменты с международной промышленной выставки «Иннопром».

    Президент России Владимир Путин по прибытии на саммит БРИКС в Индии пожал руку бортпроводнице, что вызвало активное обсуждение в местных социальных сетях.

    Российский лидер и премьер-министр Индии Нарендра Моди провели двусторонние переговоры. После встречи политики поехали на Деловой форум БРИКС в одном автомобиле.

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    13 сентября 2026, 03:25 • Новости дня
    Эксперт заявил о низком боевом духе окруженных у Волчанска «азовцев»

    Марочко заявил о низком боевом духе окруженных у Волчанска «азовцев»

    Tекст: Катерина Туманова

    Военный эксперт Андрей Марочко заявил, что возможность окружения под Волчанском боевиков запрещенного в России украинского националистического батальона «Азов» говорит о раздрае в его рядах и потере боевого духа.

    «Касаемо попавших в волчанский котел «азовцев»: это уже не настолько элитное подразделение, которое было раньше. Оно сейчас набирается с тех же самых источников, с которых берут и в основные силы, то есть из русифицированных украинцев. Мотивация у этих боевиков, мягко говоря, плохая», – заявил он ТАСС.

    Марочко добавил, что дополнительное западное финансирование не способно решить проблемы батальона. Деньги не помогают улучшить качество личного состава и уровень его подготовки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные зажали в волчанском котле операторов украинских дронов. Минобороны сообщило об окружении подразделений ВСУ в Харьковской области. «Северяне» не дали ВСУ прорваться из окружения на Великобурлукском направлении.

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    13 сентября 2026, 10:23 • Новости дня
    Си Цзиньпин предложил пять инициатив для нового этапа БРИКС
    Си Цзиньпин предложил пять инициатив для нового этапа БРИКС
    @ Yan Yan/XinHua/Global Look Press

    На саммите лидеров БРИКС в Нью-Дели Си Цзиньпин призвал укрепить сотрудничество Глобального Юга и представил пакет инициатив в сфере технологий и торговли.

    Выступая на второй сессии восемнадцатой встречи лидеров БРИКС в Нью-Дели, председатель КНР Си Цзиньпин представил ключевые приоритеты объединения, передает «Синьхуа». Он отметил ускорение глобальных перемен, рост влияния Глобального Юга и призвал страны БРИКС взять историческую инициативу, сплотить развивающиеся государства и сыграть стабилизирующую роль в международных делах.

    Си Цзиньпин подчеркнул необходимость совместной защиты международного правопорядка, суверенного равенства государств, отказа от двойных стандартов и укрепления роли ООН. Он поддержал реформу многосторонних институтов, в том числе Всемирной торговой организации, модернизацию мировой финансовой архитектуры и реализацию Повестки ООН до 2030 года, а также предложил ускорить выработку глобальных правил по управлению искусственным интеллектом и климатической повестке.

    Глава КНР заявил: «Большие БРИКС» должны добиваться больших свершений и большого развития, для этого необходимо укрепить основу прагматического сотрудничества». Он представил пять инициатив: по открытому и доступному искусственному интеллекту, по облегчению торговли и инвестиций, по развитию цифровых отраслей, по совместному продвижению интеллектуального производства и по подготовке инженерных и научных кадров, включая создание альянса по обучению инженеров и программы обмена для молодежи.

    Си Цзиньпин напомнил, что 2026 год стал стартом пятнадцатой пятилетней программы Китая, которую он назвал одновременно внутренним планом и глобальным перечнем возможностей для партнеров. На встрече присутствовали президент России Владимир Путин, президент ЮАР Сирил Рамафоса, президент Ирана Масуд Пезешкиян, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, президент Индонезии Прабово Субианто, премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед, наследный принц Абу-Даби Халид бин Мохаммед, главы МИД Бразилии и Саудовской Аравии, а также генсек ООН Антониу Гутерриш при председательстве премьер-министра Индии Нарендры Моди.

    Перед началом заседания Си Цзиньпин принял участие в совместной фотосессии с участниками саммита. В мероприятиях также участвовали члены китайской делегации, включая Цай Ци и Ван И.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД Китая сообщил о планах визита Си Цзиньпина в Нью-Дели для участия в 18-м саммите БРИКС.

    Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в столицу Индии для участия в саммите и проведения двусторонних переговоров с индийским руководством.

    Страны БРИКС по итогам форума приняли Делийскую декларацию и подчеркнули ключевую роль государств Глобального Юга.

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