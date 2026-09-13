Волгоградская команда «Сталинград» победила на турнире «Путь ВОИНа»

Tекст: Елизавета Шишкова

Итоги II Всероссийских военно-тактических соревнований «Путь ВОИНа», проходивших с 7 по 12 сентября на загородной базе «Ямал-парк» в Приуральском районе Салехарда, подвели в Ямало-Ненецком автономном округе. Победителем стала команда «Сталинград – ВОИН» из Волгоградской области, второе место заняла команда «Ак Барс» из Татарстана, третье – «Улып» из Чувашской Республики. В турнире участвовали курсанты Центра «ВОИН» из 18 регионов России, прошедшие отбор в Волгограде, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Соревнования проводились по поручению заместителя председателя правительства России и полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева, который возглавляет наблюдательный совет Центра «ВОИН». Он напомнил, что, по его словам, «Центр «ВОИН» создавался по поручению Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, чтобы вырастить новое поколение патриотов, сильных, выносливых». Трутнев подчеркнул, что сочетание физической силы, профессиональных знаний и дисциплины становится вкладом не только в личное будущее курсантов, но и в будущее России.

Командир Центра «ВОИН», Герой России Андраник Гаспарян отметил ключевую роль наставников и инструкторов, которые готовили юношей и девушек к испытаниям и учили их брать ответственность за команду. Он подчеркнул, что на трассе важны сила воли, характер и умение работать сообща, а преодоление себя и чувство товарищества становятся самой главной победой. По итогам турнира победителям и призерам вручили тактические рюкзаки с наполнением, кубки, медали и дипломы, а команда «Сталинград – ВОИН» дополнительно получила знамя и часы с памятной гравировкой от Юрия Трутнева.

Финальное испытание включало полуфинальные поединки, где встречались пары Волгоградская область – Тюменская область и Татарстан – Чувашия. По легенде соревнований участники разыгрывали поиск упавшего на территории противника разведывательного спутника, отражали атаку беспилотников, отрабатывали навыки РХБ-защиты на зараженном участке длиной 200 м и занимались разминированием неразмеченного минного поля. В программу входили эпизоды со снайперской задачей, отражением засады, борьбой с расчётом FPV-дронов и моральной дилеммой выбора между эвакуацией и спасением условно раненого союзника, а решающие сражения 11 и 12 сентября прошли с использованием лазертаг-оборудования.

Командир волгоградской команды Артём Ильин рассказал, что успех стал результатом длительных тренировок, разборов ошибок и умения безоговорочно доверять друг другу на дистанции с водными преградами и засадами. Отдельным событием стала товарищеская игра 10 сентября между ямальской командой и сборной резервных игроков-финалистов, в которой победили хозяева. К участникам приезжали блогеры Дмитрий Порплик и Иван Савин, а также журналист и ведущий программ «Время покажет» и «Время героев» на Первом канале Артём Шейнин, которые говорили с ребятами о службе, журналистике и ценностях наставничества.