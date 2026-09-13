Полиция Вологды задержала 31 подростка за массовую кражу продуктов в магазине

Tекст: Елизавета Шишкова

Полицейские в Вологде задержали 31 подростка после массовой кражи продуктов из супермаркета, сообщает РИА «Новости».

«Поступило сообщение о группе подростков, которые зашли в супермаркет, расположенный на улице Петина, похитили продукты питания и убежали. Забрали шоколадки, йогурты, фрукты», – говорится в заявлении регионального УМВД. В результате оперативных действий правоохранители задержали всех участников инцидента в возрасте от 9 до 16 лет.

Задержанных доставили в отдел полиции и опросили в присутствии законных представителей. Среди них оказался несовершеннолетний администратор группы в социальной сети, где было опубликовано объявление о сборе. По словам подростков, изначально они планировали просто погулять по городу, а идея украсть продукты возникла спонтанно.

В настоящее время полиция устанавливает все обстоятельства происшествия и сумму причиненного ущерба. С участниками инцидента и их представителями проводятся профилактические беседы. Начальник УМВД России по Вологодской области Павел Серов взял ход разбирательства на личный контроль.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае Верховный суд России оправдал несовершеннолетнюю за кражу продуктов в гипермаркете.

Чуть ранее подмосковные полицейские задержали двоих подростков за ночные взломы торговых точек.

В конце прошлого года правоохранители Петербурга доставили в отдел 33 собравшихся через соцсети юных дебоширов.