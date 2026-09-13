Си Цзиньпин предложил пять инициатив для нового этапа БРИКС

Выступая на второй сессии восемнадцатой встречи лидеров БРИКС в Нью-Дели, председатель КНР Си Цзиньпин представил ключевые приоритеты объединения, передает «Синьхуа». Он отметил ускорение глобальных перемен, рост влияния Глобального Юга и призвал страны БРИКС взять историческую инициативу, сплотить развивающиеся государства и сыграть стабилизирующую роль в международных делах.

Си Цзиньпин подчеркнул необходимость совместной защиты международного правопорядка, суверенного равенства государств, отказа от двойных стандартов и укрепления роли ООН. Он поддержал реформу многосторонних институтов, в том числе Всемирной торговой организации, модернизацию мировой финансовой архитектуры и реализацию Повестки ООН до 2030 года, а также предложил ускорить выработку глобальных правил по управлению искусственным интеллектом и климатической повестке.

Глава КНР заявил: «Большие БРИКС» должны добиваться больших свершений и большого развития, для этого необходимо укрепить основу прагматического сотрудничества». Он представил пять инициатив: по открытому и доступному искусственному интеллекту, по облегчению торговли и инвестиций, по развитию цифровых отраслей, по совместному продвижению интеллектуального производства и по подготовке инженерных и научных кадров, включая создание альянса по обучению инженеров и программы обмена для молодежи.

Си Цзиньпин напомнил, что 2026 год стал стартом пятнадцатой пятилетней программы Китая, которую он назвал одновременно внутренним планом и глобальным перечнем возможностей для партнеров. На встрече присутствовали президент России Владимир Путин, президент ЮАР Сирил Рамафоса, президент Ирана Масуд Пезешкиян, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, президент Индонезии Прабово Субианто, премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед, наследный принц Абу-Даби Халид бин Мохаммед, главы МИД Бразилии и Саудовской Аравии, а также генсек ООН Антониу Гутерриш при председательстве премьер-министра Индии Нарендры Моди.

Перед началом заседания Си Цзиньпин принял участие в совместной фотосессии с участниками саммита. В мероприятиях также участвовали члены китайской делегации, включая Цай Ци и Ван И.

Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД Китая сообщил о планах визита Си Цзиньпина в Нью-Дели для участия в 18-м саммите БРИКС.

Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в столицу Индии для участия в саммите и проведения двусторонних переговоров с индийским руководством.

Страны БРИКС по итогам форума приняли Делийскую декларацию и подчеркнули ключевую роль государств Глобального Юга.