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    Как изменятся танки для участия в войнах будущего
    Кремль прокомментировал «новые предложения» по конфликту на Украине
    Десять батальонов ВСУ попали в крупнейший котел под Харьковом
    Опыт конфликта на Украине подтолкнул Британию к возрождению кавалерии и боевых лошадей
    ВС России поразили логистические центры и подстанции на юге Украины
    При атаке беспилотников на Нижнекамск погибли два человека
    Песков оценил перспективу трехсторонних переговоров по Украине
    Россия констатировала крах системы предотвращения инцидентов с Норвегией
    Власти решили контролировать цены на 24 базовых продукта
    13 сентября 2026, 07:58 • Новости дня

    На одном из предприятий Нижнекамска возник пожар из-за дрона

    Tекст: Катерина Туманова

    На одном из предприятий Нижнекамска из-за атаки БПЛА возникло возгорание, сообщили в пресс-службе главы Татарстана, уточнив, что производственный процесс не останавливался.

    «Нижнекамск ранним утром в очередной раз подвергся атаке вражескими БПЛА. В результате налета повреждения получили как промышленные, так и гражданские объекты. На одном предприятии возникло возгорание, его ликвидируют, производственный процесс не остановлен», – приводит ТАСС сообщение пресс-службы.

    Там добавили, что при атаке дронов на жилой дом пострадали четыре мирных жителя, им оказывается медицинская помощь.

    «Всего пострадавших на гражданских и промышленных объектах – 12. Их состояние под пристальным вниманием врачей», – добавили в пресс-службе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, при массированной атаке дронов на Татарстан 20 августа пострадали люди. В начале августа число госпитализированных после атаки ВСУ на Нижнекамск выросло до 27 человек.

    Силы ПВО в течение 12 сентября сбили 53 украинских БПЛА на российскими регионами.


    13 сентября 2026, 03:25 • Новости дня
    Эксперт заявил о низком боевом духе окруженных у Волчанска «азовцев»

    Марочко заявил о низком боевом духе окруженных у Волчанска «азовцев»

    Tекст: Катерина Туманова

    Военный эксперт Андрей Марочко заявил, что возможность окружения под Волчанском боевиков запрещенного в России украинского националистического батальона «Азов» говорит о раздрае в его рядах и потере боевого духа.

    «Касаемо попавших в волчанский котел «азовцев»: это уже не настолько элитное подразделение, которое было раньше. Оно сейчас набирается с тех же самых источников, с которых берут и в основные силы, то есть из русифицированных украинцев. Мотивация у этих боевиков, мягко говоря, плохая», – заявил он ТАСС.

    Марочко добавил, что дополнительное западное финансирование не способно решить проблемы батальона. Деньги не помогают улучшить качество личного состава и уровень его подготовки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные зажали в волчанском котле операторов украинских дронов. Минобороны сообщило об окружении подразделений ВСУ в Харьковской области. «Северяне» не дали ВСУ прорваться из окружения на Великобурлукском направлении.

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    12 сентября 2026, 16:06 • Новости дня
    Словакия заявила о намерении восстановить диалог с Россией

    МИД Словакии заявил о желании восстановить каналы коммуникации с Россией

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава МИД Словакии Юрай Бланар заявил о намерении Братиславы восстановить диалог с Россией для решения накопившихся экономических вопросов.

    Глава словацкой дипломатии Юрай Бланар заявил о намерении восстановить межправительственную комиссию по экономическому и научно-техническому сотрудничеству с Россией, передает ТАСС.

    «Мы хотим восстановить коммуникационные каналы и, например, снова начать работу в рамках межправительственной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству с РФ», – отметил министр. По его словам, накопилось множество тем, требующих совместных решений.

    Одним из ключевых вопросов Бланар назвал поставки газа и долгосрочный контракт государственной компании SPP с «Газпромом». Несмотря на возражения Братиславы, Евросоюз запретил импорт российского газа с 2027 года.

    Разрыв контракта с «Газпромом» может грозить Словакии штрафами. Министр подчеркнул, что в случае проигрыша в арбитраже ущерб может составить от 10 млрд до 16 млрд евро, при этом гарантий компенсации от ЕС нет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, словацкая государственная энергетическая компания SPP начала переговоры о поставках российского газа в 2027 году.

    Ранее Братислава подготовила иск в суд ЕС для отмены запрета на импорт энергоносителей. До этого премьер-министр страны Роберт Фицо назвал поставщиков топлива из России надежными партнерами.

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    12 сентября 2026, 14:25 • Видео
    Китай жадно скупает русскую нефть

    Предприятия КНР значительно нарастили закупки российской нефти на спотовом рынке, приобретая ее с хорошей наценкой за срочность. Чем это вызвано?

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    13 сентября 2026, 00:39 • Новости дня
    Кушнер назвал самый сложный вопрос в переговорах по Украине

    Кушнер: Территориальный вопрос остается самым сложным

    Кушнер назвал самый сложный вопрос в переговорах по Украине
    @ Yuliia Ovsiannikova/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    В США переговорами в Кремле и в Киеве удовлетворены и рассчитывают на трехстороннюю встречу, при этом территориальный вопрос остается самым сложным, заявил спецпредставитель президента США по Украине Джаред Кушнер.

    «Я думаю, очевидно, что в какой-то степени это определяется тем, что происходит на поле боя, где в этом смысле ситуация очень динамичная. Именно здесь позиции сторон расходятся», – приводит слова Кушнера украинское агентство УНН.

    Спецпосланник США подчеркнул, что США пытаются приложить усилия для реальной перемены в ситуации, а не ради «показательной дипломатии».

    «Если бы Украина… смогла бы отступить к этой линии, то, очевидно, остальная часть соглашения уже разработана и согласована. Украина в настоящее время этого не хочет. И, конечно, наша задача как посредников – определить, как мы можем найти креативное решение, которое не противоречило бы их желаниям и помогло бы им достичь своей цели», – сказал Кушнер на встрече в рамках Ялтинской европейской стратегии (YES 2026) «Мир через силу сейчас».

    Спецпосланник США добавил, что американская сторона стремится убедить Россию урегулировать конфликт таким образом, чтобы обе стороны могли двигаться вперед  и быть уверенными в том, что повторения подобного в будущем не будет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США рассчитывают добиться прекращения боевых действий к зиме 2026 года. После переговоров с американцами в Киеве заявили об отсутствии новых идей у посланников Трампа. Рубио рассказал о дорожной карте для переговоров по украинскому вопросу.

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    13 сентября 2026, 06:35 • Новости дня
    Власти решили контролировать цены на 24 базовых продукта
    Власти решили контролировать цены на 24 базовых продукта
    @ Alexander Legky/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские власти утвердили список из 24 базовых продуктов питания для тотального контроля ценообразования от производителя до прилавка магазина, о чем сказано в соответствующем документе правительства.

    В список из 24 утвержденных правительством продуктов вошли популярные виды мяса, такие как говядина, свинина, баранина и куры, а также рыба. Кроме того, мониторинг охватит сливочное и подсолнечное масло, молоко, сыр, яйца, сахар, соль, муку и хлеб, передает ТАСС.

    Среди круп и овощей контроль затронет рис, гречку, макаронные изделия, картофель, свеклу, репчатый лук, морковь, помидоры, огурцы и капусту.

    Система контроля позволит своевременно выявлять причины резкого удорожания продовольствия от производителя до прилавка магазина.

    Закон о масштабном контроле ценообразования по всей цепочке поставок был принят в августе 2026 года. Документ со списком товаров вступит в силу одновременно с основным законом – 1 января 2027 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин объяснил высокие цены на яблоки на Дальнем Востоке. В сентябре цены на овощи борщевого набора взлетели по всей России. Мировые цены на продовольствие достигли максимума за четыре года.

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    13 сентября 2026, 00:53 • Новости дня
    Россияне Бойкова и Козловский победили на турнире «Челленджер» в США

    Бойкова и Козловский победили на турнире «Челленджер» в США

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский выиграли соревнования спортивных пар на турнире серии «Челленджер» в американском Норвуде.

    Российские спортсмены набрали 198,66 балла по итогам короткой и произвольной программ, передает РИА «Новости».

    Второе место досталось американскому дуэту Одри Шин и Спенсеру Акире Хау с результатом 183,81 балла. Тройку призеров замкнули Кэти Макбит и Балаш Надь, набравшие 180,95 балла.

    Ранее Александра Бойкова и Дмитрий Козловский одержали победу на турнире Kinoshita Cup в Токио, где успешно выполнили выброс в четыре оборота. Для россиян эти соревнования стали первыми во взрослом разряде после решения ISU допустить российских фигуристов к международным стартам в нейтральном статусе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ISU усложнил правила отбора российских фигуристов на Гран-при. Однако российские фигуристы заняли весь пьедестал международного турнира в Токио. Российский фигурист Владислав Дикиджи завоевал золото на этом международном турнире в Токио.


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    13 сентября 2026, 02:25 • Новости дня
    Рыбакина обыграла Соболенко в финале Открытого чемпионата США
    Рыбакина обыграла Соболенко в финале Открытого чемпионата США
    @ Sergey Bulkin/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина обыграла белоруску Арину Соболенко в финале Открытого чемпионата США, что позволит ей впервые возглавить мировой рейтинг.

    Теннисистка из Казахстана Елена Рыбакина одержала победу над соперницей из Белоруссии Ариной Соболенко в финальном матче Открытого чемпионата США, передает РИА «Новости». Встреча на хардовых кортах Нью-Йорка завершилась со счетом 6:4, 5:7, 6:2.

    Матч продолжался 2 часа 21 минуту. За это время Рыбакина выполнила 12 эйсов, реализовала три брейк-пойнта из 12 и совершила 24 невынужденные ошибки.

    Соболенко, которая является лидером мирового рейтинга и победительницей турнира 2025 года, ответила шестью подачами навылет и 35 невынужденными ошибками.

    Победа на US Open позволит Рыбакиной впервые в карьере возглавить рейтинг Женской теннисной ассоциации (WTA), сместив Соболенко с первой строчки.

    После завершения матча Соболенко села на скамейку и несколько раз ударила ракеткой о корт, сломав ее. Когда к ней подошел оператор с камерой, она выругалась на английском языке и потребовала оставить ее в покое.

    Рыбакина и Соболенко встретились на корте 18-й раз, и для представительницы Казахстана этот успех стал восьмым в очных противостояниях.

    Для 27-летней Рыбакиной этот титул стал 14-м в карьере и третьим на турнирах Большого шлема. Она стала третьей теннисисткой с 2000 года, которой удалось выиграть Открытый чемпионат Австралии и US Open в одном сезоне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, россиянка Пушкарева вышла в финал юниорского US Open. Хачанов пробился в полуфинал Открытого чемпионата США по теннису.

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    12 сентября 2026, 19:15 • Новости дня
    МИД Индии проигнорировал провокационный вопрос об Украине на саммите

    Tекст: Вера Басилая

    Секретарь по экономическим отношениям МИД Индии Судхакар Далела ушел от ответа на провокационный вопрос шведского журналиста об Украине на брифинге БРИКС.

    Секретарь по экономическим отношениям МИД Индии Судхакар Далела отказался отвечать на вопрос шведского журналиста об Украине после заседания лидеров БРИКС в Нью-Дели, передает РИА «Новости». Представитель Swedish Radio поинтересовался, пытались ли участники саммита «убедить Россию прекратить конфликт».

    В ответ на это Далела подчеркнул, что объединение выступает за урегулирование конфликтов посредством диалога и дипломатии. «Я не хотел бы вдаваться в отдельные вопросы, конкретные геополитические проблемы, которые стоят перед нами», – заявил дипломат.

    Он также добавил, что позиция БРИКС отражена в Нью-Делийской декларации. Документ включает положения о соблюдении международного права, мирном разрешении споров и ключевом значении Устава ООН. Далела отметил, что блок четко обозначил приоритет диалога для преодоления напряженности.

    Ранее участники саммита в Нью-Дели единогласно утвердили итоговую Делийскую декларацию. При этом упоминание Украины в документе отсутствует.

    Премьер-министр Индии Нарендра Моди официально объявил о закрытии заседания лидеров стран объединения.

    Глава МИД России Сергей Лавров проинформировал партнеров по БРИКС о текущей ситуации на Украине.

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    12 сентября 2026, 22:30 • Новости дня
    WAM: Путин и наследный принц Абу-Даби обсудили стратегическое партнерство

    Путин и наследный принц Абу-Даби обсудили партнерство стран

    WAM: Путин и наследный принц Абу-Даби обсудили стратегическое партнерство
    @ Пресс-служба Кремля

    Tекст: Катерина Туманова

    Наследный принц Абу-Даби шейх Халед бен Мухаммед Аль Нахайян обсудил с президентом России Владимиром Путиным укрепление стратегических отношений между Россией и Объединенными Арабскими Эмиратами в рамках 18-го саммита БРИКС.

    Оба лидера в начале встречи поприветствовали друг друга и передали пожелания процветания и прогресса народам обеих стран, передает агентство WAM.

    «Стороны обсудили отношения между ОАЭ и Россией, а также пути поддержки двустороннего сотрудничества в областях, представляющих взаимный интерес, таким образом, чтобы это отвечало общим интересам и ожиданиям обеих стран и их народов», – отмечено в сообщении.

    В ходе беседы стороны обменялись мнениями по ряду региональных и международных вопросов, подчеркнув важность координации действий по итогам саммита БРИКС и преобразования итоговых решений в практические инициативы, которые будут полезны для всех.

    Ранее в этот день стало известно, что наследный принц ОАЭ пришел на переговоры с Путиным в традиционных сандалиях, а президент России назвал ОАЭ ближайшим союзником России на Ближнем Востоке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе президент ОАЭ назвал объем товарооборота с Россией равным 11,5 млрд долларов. Тогда же Путин назвал ОАЭ дружественной России страной и сообщил о росте взаимных инвестиций.

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    13 сентября 2026, 05:35 • Новости дня
    Эксперт назвал необычное обезболивающее у боевиков ВСУ под Волчанском

    Боевики ВСУ под Волчанском используют водку как анаболик

    Tекст: Катерина Туманова

    Украинские военнослужащие, заблокированные под Волчанском, используют украденную водку вместо отсутствующих обезболивающих препаратов, рассказал военный эксперт Виталий Киселев.

    «Обезболивающее, которое они используют – это те спиртные напитки, которые им удалось в этих населенных пунктах найти, после того, как обокрали магазины», – рассказал он ТАСС.

    Киселев добавил, что блокированные боевики ВСУ массово страдают инфекционными заболеваниями.

    Ранее президент России Владимир Путин ранее сообщал о завершении окружения вражеской группировки на северо-востоке Харьковской области. В котле площадью 460 кв. км, охватывающем 27 населенных пунктов, оказалось до 2 тыс. человек. Ликвидация этой группировки позволит отодвинуть линию фронта от Белгородской области минимум на 20 км.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные зажали в волчанском котле операторов украинских дронов. Минобороны сообщило об окружении подразделений ВСУ в Харьковской области. Марочко пояснил, о чем свидетельствует окружение боевиков «Азова» у Волчанска.

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    13 сентября 2026, 07:30 • Новости дня
    При ночной атаке на Ростовскую область уничтожено более 60 дронов

    Tекст: Катерина Туманова

    Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область уничтожено более 60 БПЛА в городах Миллерово, Новошахтинске и еще 12 районах области, сообщил глава региона Юрий Слюсарь.

    «Уничтожено более 60 БПЛА в городах Миллерово, Новошахтинске, 12 районах области: Белокалитвинском, Миллеровском, Верхнедонском, Милютинском, Каменском, Шолоховском, Тарасовском, Чертковском, Азовском, Матвеево-Курганском, Орловском, Тацинском», – написал он в Max-канале.

    Слюсарь уточнил, что последствиями на земле в Тацинском районе стало возгорание сухой травы из-за падения обломков дрона.

    «Пострадавших нет. Возгорание ликвидировано», – добавил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО в течение 12 сентября сбили 53 украинских БПЛА на российскими регионами. Здание магазина загорелось в Таганроге после падения обломков беспилотника. Глава Таганрога Светлана Камбулова сообщила о возникновении очагов возгорания после массированной атаки дронов ВСУ.


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    12 сентября 2026, 17:55 • Новости дня
    Минсельхоз опроверг слухи о проблемах с экспортом российского зерна

    Глава Минсельхоза Лут заявила об отсутствии проблем с экспортом зерна

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр сельского хозяйства Оксана Лут опровергла слухи о трудностях с экспортом российской агропродукции, подчеркнув бесперебойность поставок.

    Министр сельского хозяйства Оксана Лут заявила об отсутствии трудностей с экспортом российской агропродукции.

    «Это самая большая ценность, все мы вывозим», – подчеркнула глава ведомства в беседе с журналистом Александром Юнашевым, которую он привел в своем Telegram-канале «Юнашев Live».

    По ее словам, для обеспечения стабильных поставок уже запущен логистический коридор через Балтику и Каспий. Иностранные партнеры заверили российскую сторону, что не станут вводить ограничения на транзит зерна.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Латвии запланировали введение пошлины в 300% на транзит российского зерна. Для решения логистических проблем Минсельхоз предложил перенаправить грузовые потоки через порты Балтийского и Каспийского морей.

    Месяцем ранее сообщалось, что российские аграрии собрали свыше 72 млн тонн урожая.

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    12 сентября 2026, 19:51 • Новости дня
    Дмитриев заявил о «шквале заявок» на бизнес-форум России, США и Германии

    Более 20 заявок от немецкого бизнеса уже поступило на участие в бизнес-форуме России, США и Германии, который планируется провести в 2027 году. Об этом заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

    «Форум мы планируем провести в следующем году. Его уже в Германии поддержала партия «Альтернатива для Германии», и мы уже получили более 20 запросов от немецкого бизнеса, и они прямо шквалом идут к нам», – рассказал Дмитриев. Он добавил, что инициативу также одобрила американская торгово-промышленная палата, передает ТАСС.

    По словам главы РФПИ, предстоящее событие станет примером того, как деловой диалог помогает преодолевать барьеры, создаваемые политическими силами в Европе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава РФПИ Кирилл Дмитриев предложил провести российско-германо-американский бизнес-форум в 2027 году. Американская торговая палата в России одобрила данную трехстороннюю инициативу. Ранее спецпредставитель президента констатировал критическую зависимость промышленного сектора Германии от поставок российского газа.

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    12 сентября 2026, 16:09 • Новости дня
    Песков заявил о возвращении Европы к «холодной войне» с Россией

    Песков заявил о почти полной заморозке отношений Европы с Россией

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о возвращении отношений с Европой к состоянию «холодной войны» из-за их заморозки.

    По словам Пескова, Европа свела взаимодействие с Москвой практически к нулю, что приблизило континент к условиям холодной войны, передает RT.

    «Они практически заморозили наши отношения до нуля. Это логично? Нет. Это полезно для европейских стран? Нет. Это хорошо для всего континента?.. Нет. Напротив, это привело к множеству нестабильности и конфликтов», – сказал пресс-секретарь президента.

    По его словам, вместо мирного решения проблем дипломатическим путем страны погружаются в конфронтацию.

    Песков сообщил об отсутствии предпосылок для нормализации диалога с западными странами.

    Месяцем ранее представитель Кремля назвал новые антироссийские санкции причиной серьезного раскола внутри Евросоюза.

    Президент России Владимир Путин заявил, что Москва не угрожает и не собирается угрожать Европе.

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    12 сентября 2026, 14:49 • Новости дня
    «Росатом» вернул 47 специалистов на иранскую АЭС «Бушер»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российская государственная корпорация «Росатом» вернула 47 своих сотрудников на атомную электростанцию «Бушер» в Иране для продолжения работы и проведения ремонта.

    Глава государственной корпорации «Росатом» Алексей Лихачев рассказал о возвращении российских специалистов на иранскую атомную электростанцию «Бушер», передает РИА «Новости».

    «Пока 47 на сегодняшний день. Идем к 150», – сказал Лихачев журналистам на полях саммита БРИКС, уточняя текущее количество сотрудников на объекте.

    Руководитель корпорации добавил, что часть сотрудников прибудет в Иран для проведения планово-предупредительного ремонта первого энергоблока станции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной российская атомная компания вывезла более 600 работников с площадки станции из-за нестабильной обстановки.

    Позже генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев потребовал стопроцентных гарантий безопасности для возобновления работ. В августе Росатом начал поэтапное возвращение персонала на иранский объект.

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    12 сентября 2026, 19:05 • Новости дня
    Участники Международного фестиваля молодежи посадили ели в Новокольцово

    Tекст: Вера Басилая

    Представители стран Европы, Азии, Африки и Америки заложили новую еловую аллею на территории кампуса Уральского федерального университета в Новокольцово.

    Экологическая акция прошла 12 сентября в рамках Международного фестиваля молодежи. Высадка деревьев организована платформой Добро.рф совместно с движением «Экосистема» и всероссийской инициативой «Сохраним лес».

    «Мы предлагаем закрепить за аллеей в кампусе УрФУ студенческую команду, которая будет вести учет по каждому саженцу: фиксировать даты полива, обработки, состояние стволов и кроны. По итогам первого года оценим приживаемость и на основе этих данных предложим схему расширения сада на следующий сезон», – заявил председатель движения «Экосистема» Андрей Руднев.

    Проректор университета Сергей Тушин отметил необходимость совместного решения проблем экологии для формирования нового миропорядка. Он подчеркнул важность развития экологического мышления у будущих лидеров. Победитель премии #МЫВМЕСТЕ Евгения Чибис добавила, что подобные мероприятия способствуют укреплению международной дружбы.

    За последние три года в Свердловской области восстановили более 100 тыс. гектаров леса. Объем выращивания посадочного материала достиг 16 млн сеянцев в год. В 2026 году в регионе завершилась масштабная инвентаризация лесного фонда.

    Площадкой для Международного фестиваля молодежи в 2026 году выбрали Екатеринбург.

    Восьмой сезон всероссийской акции «Сохраним лес» стартовал в августе в Нарьян-Маре.

    В рамках этой экологической кампании в регионах России уже высадили первый миллион деревьев.

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