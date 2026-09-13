Леди Гага стала мамой

Tекст: Катерина Туманова

Никаких подробностей, включая имя, пол и дату рождения ребенка издание Page Six сообщить не может, предлагая лишь серию фото, на которых Гага несет в слинге младенца где-то в Северной Калифорнии.

Певица и бизнесмен Полански, которые были помолвлены с марта 2024 года, так и не поженились, в последние месяцы держались в тени.

Леди Гага (настоящее имя Стефани Джоанна Анджелина Джерманотта) не появлялась на публике с августа.

До этого, в мае, ее заметили на мероприятии в The Grove в Лос-Анджелесе. В апреле Гага завершила свое последнее турне The Mayhem Ball. Оно продолжалось почти девять месяцев и включало 86 концертов по всему миру.

Неожиданное появление ребенка спровоцировало слухи об использовании парой услуг суррогатной матери.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2025 году Книга рекордов признала концерт Леди Гаги самым массовым в мире. Тогда же полиция пресекла попытку совершить взрыв во время многотысячного концерта Леди Гаги на пляже Копакабана в Рио-де-Жанейро.