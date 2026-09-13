Эксперт заявил о низком боевом духе окруженных у Волчанска «азовцев»

Марочко заявил о низком боевом духе окруженных у Волчанска «азовцев»

Tекст: Катерина Туманова

«Касаемо попавших в волчанский котел «азовцев»: это уже не настолько элитное подразделение, которое было раньше. Оно сейчас набирается с тех же самых источников, с которых берут и в основные силы, то есть из русифицированных украинцев. Мотивация у этих боевиков, мягко говоря, плохая», – заявил он ТАСС.

Марочко добавил, что дополнительное западное финансирование не способно решить проблемы батальона. Деньги не помогают улучшить качество личного состава и уровень его подготовки.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные зажали в волчанском котле операторов украинских дронов. Минобороны сообщило об окружении подразделений ВСУ в Харьковской области. «Северяне» не дали ВСУ прорваться из окружения на Великобурлукском направлении.