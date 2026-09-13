У берегов Индонезии пропал паром с 243 человеками на борту

Tекст: Катерина Туманова

«Индонезийский пассажирский паром с 243 пассажирами на борту пропал без вести после того, как рано утром в воскресенье в Яванском море во время плохой погоды потеряло связь с берегом», – передает Reuters заявление поисково-спасательной службы страны.

Cудно Virgo Transport 8 в субботу отправилось из города Сурабая в Восточной Яве в город Банджармасин в Южном Калимантане, после чего связь с ним была потеряна.

Спасатели начали поиски, направив группу к последнему известному местоположению судна.

Индонезия, архипелаг из 17 тыс. островов, в значительной степени полагается на паромы как на основной вид транспорта, поскольку морские пути более доступны и дешевле, чем авиаперелеты. При этом стандарты безопасности не всегда строго соблюдаются, что приводит к высокому уровню аварийности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, при крушении парома у берегов Вануату более 30 человек пропали без вести. На Филиппинах при пожаре на пароме погибли и пропали без вести люди. Число жертв крушения парома у берегов Кипра выросло до 14 человек.