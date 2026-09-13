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    13 сентября 2026, 06:50 • Новости дня

    Карни собрался сделать Канаду ассоциированным членом ЕС

    WSJ: Карни намерен сделать Канаду «ассоциированным членом» ЕС

    Карни собрался сделать Канаду ассоциированным членом ЕС
    @ Kyle Duggan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    На фоне краха торговых переговоров с США премьер-министр Канады делает ставку на масштабный, и рискованный, разворот в сторону Европы, узнала WSJ.

    После того как Канада и США вступили в самую серьезную двустороннюю торговую войну в современной истории обеих стран, защищенные линии связи высших европейских лидеров ожили: из-за океана звонил Марк Карни и продвигал идею вывода отношений Канады с ЕС на качественно новый уровень», – пишет Wall Street Journal (WSJ).

    Это был смелый ход, призванный перестроить экономические связи внутри западного альянса, отмечает газета.

    В течение нескольких месяцев премьер-министр Канады вел конфиденциальные переговоры практически со всеми ключевыми европейскими лидерами: от Франции и Италии до Германии и стран Скандинавии. Даже с некоторыми менее известными представителями королевских семей континента.

    Карни обсуждал с ними, как теснее интегрировать Канаду и ее 41-миллионное население в европейский клуб ЕС, объединяющий 27 государств. По данным издания, Карни пытается сделать Канаду «ассоциированным членом» ЕС и ему в этом не отказывают.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США объявили о запрете на импорт части канадских товаров и о новых пошлинах. Президент США призвал запретить канадской Bombardier продавать самолеты в стране.

    Евросоюз и Канада объединяются для противодействия влиянию США и Китая.

    10 сентября 2026, 20:44 • Новости дня
    Венгрия потребовала от ЕС компенсации за отказ от российских энергоносителей

    Мадьяр: Венгрия требует от ЕС компенсации за отказ от российских энергоносителей

    Венгрия потребовала от ЕС компенсации за отказ от российских энергоносителей
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил о необходимости включить в бюджет Евросоюза компенсации за отказ от российских энергоносителей для поддержки компаний Центральной Европы.

    Правительство Венгрии намерено добиваться внесения в новый семилетний бюджет Евросоюза компенсационных выплат за отказ от энергоносителей из России, передает ТАСС. Об этом Мадьяр сообщил по итогам саммита Вышеградской группы в Братиславе.

    «Я хочу видеть в семилетнем бюджете ЕС конкретные, подкрепленные цифрами предложения по поддержке компаний в Центральной Европе, по содействию в отказе от российских газа и нефти, полному переходу от ископаемого топлива к другим источникам энергии и развитию мощностей для хранения энергоносителей. Полагаю, что это вполне разумный подход», – заявил он.

    Премьер отметил, что в мире сохраняется тяжелая ситуация в энергетике, включая дефицит бензина и дизеля. По его словам, бюджеты стран ЕС не могут выдержать такую нагрузку, а сохранение предельных цен на топливо ведет к его нехватке.

    Мадьяр добавил, что в Евросоюзе звучат только лозунги, тогда как компании Центральной Европы банкротятся из-за невозможности оплачивать счета.

    В предвыборной программе его партии «Тиса» было зафиксировано обязательство ликвидировать энергозависимость от России к 2035 году.

    При этом Будапешт признал, что пока не может отказаться от российских ресурсов и продолжит сотрудничество.

    Венгрия получает нефть по трубопроводу «Дружба», а газ – по «Турецкому потоку». В 2025 году в страну поступило более 8,5 млн тонн нефти и свыше 7 млрд кубометров газа из России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной Будапешт предложил снять ограничения на поставки российских углеводородов в Евросоюз.

    До нормализации энергетической ситуации премьер-министр Виктор Орбан отказался поддерживать выгодные для Украины решения.

    В начале года венгерские власти пообещали заблокировать запрет на импорт нефти из России в двадцатом пакете европейских санкций.

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    10 сентября 2026, 20:40 • Новости дня
    Газпром предупредил о критической уязвимости газового рынка Европы

    Tекст: Валерия Городецкая

    Высокие цены и медленное заполнение хранилищ создают серьезные риски для стабильного обеспечения газом европейских потребителей предстоящей зимой, заявили в Газпроме.

    Европейский рынок газа сейчас особенно чувствителен к росту спроса, перебоям поставок и конкуренции с Азией, передает «Интерфакс». «Высокие цены на газ и отставание по заполнению подземных хранилищ усиливают риски для надежного газоснабжения европейских потребителей в период холодов», – заявили в Газпроме.

    Стоимость топлива на основных хабах превысила тысячу долларов за тысячу кубометров, достигнув уровней кризиса декабря 2022 года. В компании предупреждают, что с приближением отопительного сезона возможности для восстановления запасов стремительно сокращаются. По данным Gas Infrastructure Europe, к 8 сентября хранилища были заполнены на 67,33%, что на 16,35 процентного пункта ниже среднего показателя за последние пять лет.

    При этом нетто-закачка за последнюю неделю составила 276 млн кубометров в сутки, превысив среднее пятилетнее значение на 31,7%. Европа стала крупнейшим импортером СПГ в мире, общая мощность ее хранилищ составляет 109 млрд кубометров. Ожидается, что импорт сжиженного газа в сентябре 2026 года составит восемь млн тонн, снизившись на 8% в годовом выражении.

    Погода на текущей неделе прогнозируется в пределах климатической нормы. Ветряная генерация, конкурирующая с газовыми ТЭЦ, с начала сентября обеспечивает 18% потребностей региона в электроэнергии, тогда как в сентябре 2025 года этот показатель составлял 20%.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил проблемы с закачкой топлива в европейские подземные хранилища.

    В начале сентября запасы газа в резервуарах Евросоюза упали до рекордно низкого уровня с 2011 года.

    Немногим ранее представители Газпрома предупредили об угрозе стабильному энергоснабжению региона будущей зимой.

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    12 сентября 2026, 14:25 • Видео
    Китай жадно скупает русскую нефть

    Предприятия КНР значительно нарастили закупки российской нефти на спотовом рынке, приобретая ее с хорошей наценкой за срочность. Чем это вызвано?

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    11 сентября 2026, 20:24 • Новости дня
    Глава Минфина Франции предрек стране затяжной топливный кризис

    Лескюр: Топливный кризис во Франции завершится нескоро

    Tекст: Валерия Городецкая

    Стоимость бензина и дизеля во Франции останется на высоком уровне в течение длительного периода, сообщил министр экономики и финансов Франции Ролан Лескюр.

    «Весной к политической, внутренней неопределенности добавилось масштабное геополитическое потрясение – кризис вокруг Ормузского пролива. Он привел к повышению цен на энергоносители для наших граждан, предприятий, а также для домохозяйств. Этот кризис далек от завершения, мы это видим по сегодняшним цифрам», – приводит РИА «Новости» слова Лескюра.

    Он также уточнил, что к утру пятницы стоимость одного литра дизельного топлива достигла 2,3 евро, а бензина – 2,1 евро. Ранее издание Liberation отмечало, что средняя цена наиболее популярного в стране бензина SP95-E10 побила рекорды с конца февраля.

    Весной Ролан Лескюр призвал Еврокомиссию расследовать работу европейских нефтеперерабатывающих заводов из-за подозрений в ценовых злоупотреблениях.

    Позже генеральный директор французской компании TotalEnergies Патрик Пуянне предупредил об угрозе энергетического дефицита в стране.

    Из-за подорожания горючего большинство французов отказались от дальних поездок на майские праздники.

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    12 сентября 2026, 16:19 • Новости дня
    Такер Карлсон назвал причины возмущения Путиным на Западе

    Такер Карлсон объяснил возмущение Запада действиями Путина по изгнанию олигархов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Политика президента России Владимира Путина по изгнанию олигархов и поддержке традиционного христианства вызвала резкое недовольство на Западе, считает американский журналист Такер Карлсон.

    Американский журналист Такер Карлсон выразил мнение, что политика Владимира Путина по борьбе с олигархией и поддержке православия спровоцировала Запад на объявление войны России, пишет RT.

    «Первое – это изгнание олигархов. Получение контроля... Как вы знаете, Советский Союз распадается в 1991-м. Немедленно происходит захват контроля над государственными отраслями десятком людей в целях собственного обогащения. Они становятся сильнее государства. 26 лет назад приходит Путин - и говорит: «Нет, это не демократия. Это не страна, обладающая суверенитетом». И многих из них он прогоняет. Именно эти люди с тех самых пор финансировали PR-кампанию против Путина», – сказал журналист.

    Карлсон добавил, что поддержка традиционного христианства в России также стала вызовом для западных элит, которые видят в вере угрозу своим тоталитарным целям.

    «Потому что нет ничего, что элиты на Западе (особенно в Соединённых Штатах) ненавидели бы сильнее и что бы больше им угрожало, чем традиционное христианство. Почему? А потому что человек, конечно, будет больше верен Богу, чем государству. Так что по определению это угроза тоталитарным целям лидеров», - резюмировал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле Карлсон заявил о попытках небольшой группы лиц спровоцировать войну между США и Россией.

    До этого Госдума решила обратиться в Конгресс США из-за слов американца о подготовке покушения на российского лидера. Ранее президент России Владимир Путин дал большое интервью Такеру Карлсону.

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    11 сентября 2026, 20:12 • Новости дня
    Медведев заявил о риске исчезновения Литвы с карты мира

    Медведев: Литва исчезнет с карты мира в случае конфликта с Россией

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев предупредил о полном уничтожении Литвы в случае прямого вооруженного столкновения с Россией.

    Выступая перед военнослужащими в Северо-Западном федеральном округе, политик прокомментировал возможное развитие событий при размещении ядерного оружия в прибалтийской республике, передает РИА «Новости».

    «Если она будет реализована – это глобальная катастрофа, планетарная. Они не дураки. Но Литва исчезнет с карты мира», – сказал Медведев, оценивая вероятность применения пятой статьи договора Североатлантического альянса.

    Политик подчеркнул, что в случае ответных мер Москвы на действия Вильнюса союзники по блоку не станут вмешиваться. По его словам, другие государства не захотят воевать за Литву, даже если ее территория превратится в выжженное поле. Зампред Совбеза выразил уверенность, что на Западе осознают угрозу глобальной катастрофы и не пойдут на эскалацию.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков предупредил о нацеливании российского ядерного оружия на Литву при размещении там аналогичных вооружений.

    Власти балтийской республики начали обсуждение отмены конституционного запрета на размещение оружия массового поражения.

    Американская газета The Wall Street Journal описала сценарий быстрой победы России в Литве без применения пятой статьи устава НАТО.

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    10 сентября 2026, 16:52 • Новости дня
    Цена газа в Европе приблизилась к тысяче долларов

    Биржевые цены на газ в Европе выросли до 988 долларов за тысячу кубометров

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Стоимость газа на европейских торговых площадках показала уверенный рост, вплотную приблизившись к отметке в тысячу долларов за тысячу кубометров.

    Стоимость голубого топлива на европейских площадках продемонстрировала заметный рост. Показатели увеличились на 4%, достигнув уровня 988 долларов за тысячу кубометров, передает РИА «Новости».

    Торги октябрьскими фьючерсами по индексу крупнейшего европейского хаба TTF в Нидерландах стартовали со снижения на 0,2%, составив 951 доллар. Однако уже к середине дня котировки резко пошли вверх.

    К 15.53 мск цена газа достигла отметки 987,8 доллара, показав рост на 3,6% по сравнению с расчетной стоимостью предыдущего дня в 953,4 доллара.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 8 сентября биржевые цены на газ в Европе превысили отметку в 904 доллара за тысячу кубометров.

    2 сентября стоимость голубого топлива впервые почти за два года достигла 902,5 доллара.

    Днем ранее котировки на европейских биржах приблизились к уровню 854 доллара.

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    12 сентября 2026, 12:52 • Новости дня
    Песков раскрыл отношение стран БРИКС к ошибкам европейских властей

    Песков заявил о понимании странами БРИКС ошибок европейских стран

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Многие страны БРИКС понимают ошибки европейских лидеров и взгляды Москвы на ситуацию в мире, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил близость мировоззрения многих государств БРИКС к российской позиции и осознание ими просчетов руководства стран Европы, передает ТАСС.

    «Совершенно не обязательно разделяют. Очень много стран, которые близки к этому мировоззрению», – ответил пресс-секретарь на вопрос журналистов Первого канала о позиции государств БРИКС.

    Он добавил, что просчеты европейских государств вынуждают их искать альтернативные пути развития. Эти негативные последствия носят очевидный характер и легко измеряются конкретными экономическими показателями, включая рост цен на топливо.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Дмитрий Песков назвал фатальной ошибкой отказ европейских стран от дешевых российских энергоресурсов. Представитель Кремля также отметил наличие у государств БРИКС общего мировоззрения по вопросам международного сотрудничества.

    Накануне глава Минэкономразвития Максим Решетников представил на деловом форуме объединения в Нью-Дели предложения по созданию независимой финансовой системы.

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    11 сентября 2026, 21:39 • Новости дня
    Франция запланировала снять санкции с миллиардера Усманова

    Euronews: Франция поддержала предложение Словакии снять санкции с Усманова

    Франция запланировала снять санкции с миллиардера Усманова
    @ usmanov53/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Франция поддержала инициативу Словакии по исключению российского предпринимателя Алишера Усманова из европейских санкционных списков, что вызвало недовольство среди других стран Евросоюза, сообщил телеканал Euronews.

    «Правительство Франции присоединилось к Словакии в попытках добиться исключения российско-узбекского бизнесмена Алишера Усманова из санкционного списка», – говорится в сообщении Euronews.

    Подобный шаг французских властей вызвал сильное раздражение у европейских партнеров, отмечает телеканал. Дипломаты считают, что в основе такого решения лежат экономические мотивы, и большинство государств ЕС не разделяют позицию Парижа.

    Ранее Словакия уже вызывала недовольство коллег по Евросоюзу, создавая препятствия при продлении санкций в марте. Теперь позиция Франции может дополнительно осложнить процесс продления ограничений, который требует единогласного одобрения всех стран.

    Париж называет снятие санкций с Алишера Усманова политическим компромиссом со Словакией, чтобы избежать блокировки решений со стороны Братиславы. Страны Евросоюза должны согласовать продление санкций до 15 сентября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, суд в Германии запретил люксембургскому медиахолдингу называть Алишера Усманова владельцем яхты Dilbar.

    Ранее Генеральная прокуратура Франкфурта-на-Майне прекратила расследование против бизнесмена по подозрению в отмывании денег.

    До этого Европейский суд общей юрисдикции удовлетворил иски Михаила Фридмана и Петра Авена об отмене персональных ограничений.

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    12 сентября 2026, 16:09 • Новости дня
    Песков заявил о возвращении Европы к «холодной войне» с Россией

    Песков заявил о почти полной заморозке отношений Европы с Россией

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о возвращении отношений с Европой к состоянию «холодной войны» из-за их заморозки.

    По словам Пескова, Европа свела взаимодействие с Москвой практически к нулю, что приблизило континент к условиям холодной войны, передает RT.

    «Они практически заморозили наши отношения до нуля. Это логично? Нет. Это полезно для европейских стран? Нет. Это хорошо для всего континента?.. Нет. Напротив, это привело к множеству нестабильности и конфликтов», – сказал пресс-секретарь президента.

    По его словам, вместо мирного решения проблем дипломатическим путем страны погружаются в конфронтацию.

    Песков сообщил об отсутствии предпосылок для нормализации диалога с западными странами.

    Месяцем ранее представитель Кремля назвал новые антироссийские санкции причиной серьезного раскола внутри Евросоюза.

    Президент России Владимир Путин заявил, что Москва не угрожает и не собирается угрожать Европе.

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    11 сентября 2026, 20:48 • Новости дня
    Изготовителей миллиона фальшивых евро задержали в Румынии

    Pro TV: В Румынии задержали изготовителей миллиона фальшивых евро

    Tекст: Денис Тельманов

    В Румынии правоохранители накрыли подпольную фабрику, где трое злоумышленников напечатали фальшивых банкнот на сумму более миллиона евро, сообщил телеканал Pro TV.

    Прокуратура Румынии обвинила трех человек в производстве фальшивых евробанкнот на сумму свыше миллиона, передает РИА «Новости». По данным следствия, подпольной фабрикой руководили двое румын и один итальянец.

    «Прокуратура по расследованию организованной преступности и террористических преступлений предъявила обвинения трем лицам, которые руководили подпольной фабрикой по производству фальшивых евро в уезде Сучава», – сообщил телеканал Pro TV. Злоумышленники планировали сбыть более миллиона фальшивых евро на рынках Румынии и Болгарии.

    Для печати банкнот преступники использовали высокопроизводительное оборудование и специальную бумагу.

    В основном они подделывали купюры номиналом 50, 100 и 200 евро. Правоохранители задержали подозреваемых с поличным, сейчас они находятся под стражей в ожидании суда.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, полиция Стамбула изъяла более трех миллионов поддельных евро.

    В августе текущего года российские оперативники задержали восемь подозреваемых в хищении банковских средств с помощью сувенирных купюр.

    Весной Банк России зафиксировал исторический минимум выявления фальшивых денежных знаков.

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    11 сентября 2026, 19:00 • Новости дня
    Путин заявил о спаде промышленности в еврозоне

    Путин: Производство в ведущих странах еврозоны снизилось на 8%

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил о падении промышленного производства в ведущих экономиках еврозоны на 8% за последние несколько лет.

    Выступая на пленарном заседании делового форума БРИКС в Нью-Дели, глава государства обратил внимание на экономическую ситуацию в европейских странах, передает РИА «Новости». По словам президента, спад в 8% за последние несколько лет является весьма существенным для этих государств.

    «Ведущие экономики еврозоны, не буду показывать пальцем, но снижение промышленного производства за последние несколько лет на 8%, для них это очень много», – подчеркнул Путин.

    Напомним, президент России Владимир Путин прибыл в Индию с трехдневным рабочим визитом. Участники делового форума БРИКС в Нью-Дели бурными овациями встретили выступление российского лидера.

    В прошлом году глава государства отмечал падение оборотов промышленности в странах Евросоюза из-за отказа от российских энергоносителей.

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    11 сентября 2026, 20:04 • Новости дня
    Медведев назвал слухи о планах нападения России на Европу «полным бредом»

    Медведев: Слухи о планах нападения России на Европу являются полным бредом

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев опроверг информацию о подготовке нападения России на европейские страны.

    Медведев категорически опроверг тиражируемую информацию о планах российского руководства организовать военную кампанию против европейских государств. Политик прокомментировал появившиеся домыслы в видеоролике, опубликованном на платформе Max, передает РИА «Новости».

    «Слухи о том, что Россия готовит какие-то там акции против Европы или вообще хочет напасть на Европу – это такой же бред, как и разговоры о мобилизации», – подчеркнул председатель партии «Единая Россия».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе 2026 года Дмитрий Медведев исключил вероятность проведения новых мобилизационных мероприятий в России. Месяцем ранее он назвал слухи о возможной мобилизации вражеской провокацией.

    До этого президент России Владимир Путин также высмеял заявления западных политиков о планах Москвы напасть на Европу.

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    11 сентября 2026, 20:08 • Новости дня
    Угрожавшего убить Туска мужчину задержали в Польше

    IAR: Польская полиция задержала мужчину за угрозы убийством в адрес Туска

    Tекст: Вера Басилая

    В Польше правоохранители арестовали 52-летнего жителя города Олава, который высказывал угрозы убийством в адрес председателя правительства республики Дональда Туска, сообщило агентство IAR.

    «52-летний житель Олавы был задержан в связи с угрозами лишения жизни, направленными в адрес премьер-министра», – приводит РИА «Новости» сообщение агентства IAR. Отмечается, что мужчине уже предъявили официальные обвинения в уголовно наказуемых угрозах.

    В ходе допроса злоумышленник не смог дать рациональное объяснение мотивам своего поступка. По действующему законодательству Польши за подобные действия ему грозит тюремное заключение на срок до трех лет.

    В квартире подозреваемого в публикации угроз в адрес польского премьера правоохранители обнаружили магазин с патронами.

    Месяцем позднее Дональд Туск заявил о задержании в Варшаве россиянина по делу о подготовке покушения.

    Годом ранее в Сопоте неизвестные угнали автомобиль супруги Туска.

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    10 сентября 2026, 19:44 • Новости дня
    Финское Минобороны призвало ускорить ограничение получения двойного гражданства

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен потребовал ускорить подготовку доклада о возможности ограничения получения финского паспорта для лиц, сохраняющих гражданство другой страны.

    Власти Финляндии намерены ускорить процесс введения ограничений на получение двойного гражданства, надеясь решить этот вопрос до окончания полномочий действующего правительства, передает РИА «Новости». По словам Хяккянена, МВД уже рассматривает данный вопрос в рамках правительственной программы, однако документ пока не готов.

    «Этот вопрос нужно незамедлительно продвинуть в министерстве внутренних дел», – заявил Хяккянен в интервью газете Helsingin Sanomat. Он подчеркнул, что речь не идет об аннулировании уже выданных паспортов.

    Глава оборонного ведомства выразил надежду, что проблема будет решена до окончания полномочий действующего кабинета министров в 2027 году.

    В 2024 году он уже призывал запретить выдачу финского гражданства россиянам, на что посольство РФ в Хельсинки ответило ожиданием взаимности в вопросах двойного гражданства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2024 году бывший президент Финляндии Саули Ниинисте выступил против предоставления финского паспорта гражданам России.

    В конце того же года Антти Хяккянен запретил россиянам проведение ряда сделок с недвижимостью.

    В феврале текущего года финское оборонное ведомство начало изучение возможности вмешательства в уже завершенные договоры купли-продажи.

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    11 сентября 2026, 00:10 • Новости дня
    ДНР сообщила о вырубке Украиной леса в национальном парке «Святые горы»

    Министр экологии ДНР Шебалков: Украина вырубает лес в нацпарке «Святые Горы»

    Tекст: Антон Антонов

    Власти киевского режима больше десяти лет вырубают лес в национальном парке «Святые Горы» на подконтрольной ВСУ части ДНР и переправляют древесину в Европу, сообщил министр природных ресурсов и экологии региона Алексей Шебалков.

    Вырубка ведется с 2014 года под видом строительства фортификаций, передает РИА «Новости».

    «Там достаточно много перерабатывающих цехов, пилорам и всего остального. Тот лес, который там заготавливали, вся эта пилопродукция экспортировалась в Европу через порт Мариуполя или Бердянска, пока это было их территорией», – сказал Шебалков.

    По его словам, эту информацию подтверждают официальные отчеты украинских властей, которые изучили в ДНР. Министр отметил, что вырубка и экспорт леса продолжаются до сих пор, однако теперь древесину вывозят наземным транспортом.

    Национальный природный парк «Святые Горы» расположен на территории Артемовского, Краснолиманского и Славянского муниципальных округов ДНР и включает семь крупных лесных массивов, а также луговые урочища вдоль долины реки Северский Донец. В парке произрастает свыше 870 видов растений, 12 из которых занесены в Красную книгу России, и обитает более 330 видов животных, в том числе 26 краснокнижных.

    Кроме того, на территории нацпарка обнаружено 129 археологических памятников – от эпохи палеолита до Средневековья.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава ДНР Денис Пушилин заявил о сильном разрушении украинскими войсками парка «Святые горы».

    Российские ученые в рамках экологической «Белой книги» Донбасса зафиксировали уничтожение более 20% лесов ДНР с 2014 по 2025 год.

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