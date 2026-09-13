Врач рассказала о пользе детских садов для иммунитета детей

Tекст: Катерина Туманова

Врачи раскрыли неожиданную пользу детских садов для иммунитета школьников

Посещавшие детский сад школьники болели вирусами вдвое реже домашних сверстников

Первоклассники с опытом посещения дошкольных учреждений переносят респираторные инфекции почти в два раза реже детей, воспитывавшихся исключительно в домашних условиях.

Специалисты фиксируют прямую связь между ранней социализацией и крепким здоровьем учеников, передает ТАСС. Ассистент кафедры пропедевтики детских болезней Пироговского университета Мария Милехина поделилась результатами медицинских наблюдений за младшеклассниками.

«Отчетливо прослеживается важный медицинский паттерн: первоклассники, которые ранее регулярно посещали детские дошкольные учреждения, болеют в школе в полтора-два раза реже своих «домашних» сверстников», – рассказала она ТАСС.

Милехина пояснила, что в детском саду ребенок сталкивается с сотнями антигенных вариантов вирусов, выработав к ним защитные антитела. Дети, не ходившие в сад, проходят этот неизбежный этап иммунологического «обучения» только в школе, за партой, поэтому их восприимчивость к инфекциям в первые учебные месяцы максимальна.

Врач уточнила, что более 95% респираторных заболеваний у детей имеют вирусное происхождение.

При заражении ОРВИ она посоветовала регулярно проветривать помещение и поддерживать температуру на уровне 18-22 градусов при влажности до 60%. Горячий воздух от батарей пересушивает слизистые оболочки, лишая организм естественной защиты, подчеркнула медик.



