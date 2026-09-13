Мошенники стали запугивать блокировкой счетов от имени Росфинмониторинга

Мошенники как стали угрожать блокировкой счетов через СБп

Tекст: Катерина Туманова

«Злоумышленники звонят гражданам, представляясь инспекторами Федеральной службы по финансовому мониторингу или службы безопасности оператора платежной системы «Мир». Жертве заявляют, что ее недавний перевод через Систему быстрых платежей (СБп) или по QR-коду был помечен системой как «сомнительный», – рассказали в пресс-службе платформы РИА «Новости».

Затем мошенники пугают блокировкой счета и требуют подтвердить легальность отправленных денег. На время проверки они просят перевести «страховую сумму» на некий верификационный счет.

Эксперты напомнили, что Росфинмониторинг и Национальная система платёжных карт (НСПК) не проводят подобных телефонных проверок.

Специалисты советуют не устанавливать программы удаленного доступа по просьбе звонящих. При любых сомнениях рекомендуется обращаться в свой банк по официальному номеру.

Как писала газета ВЗГЛЯД, МВД раскрыло девять признаков мошенничества при снятии наличных. Эксперты предупредили о мошенничестве при покупке новых iPhone. Аферисты придумали новую схему обмана россиян с индексацией зарплат.



