Маск сравнил опасность ИИ с ядерным оружием

Агроном назвала культуры, которые дачникам стоит посадить до зимы

Агроном Журавлева: В сентябре все еще можно получить урожай редиса, шпината и рукколы

Tекст: Татьяна Косолапова

«В осенний период самое время сажать деревья и кустарники. И семечковые культуры вроде яблони и груши идеально подходят именно для осенней посадки. В южных регионах с мягкой зимой можно высаживать и косточковые – вишню, абрикос, сливу, персик. Прекрасно подойдут для этого времени и ягодные кустарники, такие как смородина, крыжовник, малина. В сентябре еще можно высадить рассаду клубники, и лучше, если это будет закрытая корневая система. Открытую корневую систему можно размещать на юге. В cредней полосе, Сибири и северных регионах лучше не рисковать высаживать, либо делать это только перед самыми холодами, хорошо замульчировав посадки, чтобы клубника не вымерзла», – говорит Журавлева.



По ее словам, клубнику лучше всего высаживать за 30–40 дней до наступления заморозков, чтобы саженцы успели прижиться. За месяц-полтора до морозов желательно посадить и лук-севок с чесноком. При этом она предупреждает, что слишком ранняя посадка в сентябре будет ошибкой. Если высадить их рано, луковицы укоренятся и тронутся в рост, а молодые ростки над землей могут подмерзнуть от сильных заморозков.

Луковицы легче переносят зиму, когда выпадает снег и прикрывает всходы – они уходят в комфортную спячку. Однако при наступлении морозов до формирования снежного покрова они могут погибнуть. Поэтому с посадкой лучше немного повременить, а грядки затем тщательно замульчировать.

Также, подчеркивает специалист, можно посеять и скороспелые культуры, которые успеют порадовать урожаем уже в этом сезоне. Те же редис, салат, шпинат и руккола созревают всего за 20–30 дней, и к октябрю с них реально собрать хороший урожай. Высевать такие культуры стоит в теплице или на грядках с дополнительным укрытием из агроспана, чтобы ускорить созревание.

«Примерно в октябре стоит высаживать ранние весенние луковичные – крокусы, тюльпаны и нарциссы. Они успевают укорениться до заморозков, прекрасно проводят зиму и весной радуют ярким цветением. В сентябре же приступают к выкапыванию летних луковичных и корневищных, таких как гладиолусы, лилии и георгины. В этот же период можно заняться делением многолетников – хост, астильб, лаванды, лилейников и ирисов, а также пионов. Делить их можно сразу с высадкой, а можно сохранить деленки до весны и посадить в нужное место уже в следующем сезоне», – отмечает агроном.

На освободившихся после уборки овощей грядках собеседница рекомендует посеять сидераты. Когда растения достигнут высоты 15–20 сантиметров, их можно убрать под почву на глубину 10–15 сантиметров обычной мотыгой либо оставить зеленую массу на поверхности. Ускорить разложение растительных остатков и обеззаразить грунт помогут бактериальные препараты и биофунгициды на основе триходермы и сенной палочки.

Кроме того, замечает эксперт, под зиму можно посеять семена овощных и цветочных культур для будущего сезона. Среди них морковь, свекла, салаты, шпинат, руккола, редис, астры, календула, а из многолетников дельфиниумы, аквилегии, примулы и люпины. Делать это она советует уже после легких заморозков, заранее подготовив грядку и держа в тепле ведро непромерзшего грунта, чтобы присыпать посевы.

«Подзимний посев нужен именно с наступлением заморозков, чтобы семена не «проклюнулись» раньше времени. Если посадить их слишком рано, росток «проклюнется» и с приходом морозов просто вымерзнет, а вся работа окажется бесполезной. Осенние посевы закаляют семена, а многим культурам, особенно цветочным, требуется дополнительная стратификация, которая действительно улучшает всхожесть. Так вы гарантированно получаете более ранний и крепкий урожай», – рассказывает Журавлева.

Под зиму, продолжает она, можно сеять даже капусту и сортовые томаты. Но если зимы теплые и с сильными колебаниями температуры, когда оттепели сменяются заморозками, как это бывает на юге, то подзимний посев лучше не делать. Проснувшиеся в оттепель семена дадут ростки и погибнут при возвратных морозах.

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