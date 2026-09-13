Эксперты предупредили о мошенничестве при покупке новых iPhone

Мошенники стали использовать старт продаж новых iPhone

Tекст: Катерина Туманова

«Начинать оформление заказа нужно самостоятельно: открывать знакомое приложение магазина либо вводить адрес сайта вручную, а не переходить по ссылке из рекламы», – рассказал он РИА «Новости».

Вураско посоветовал сверять даты предзаказов с официальными релизами и никому не сообщать пароли от учетных записей.

Он отметил, что наличие значка защищенного соединения на сайте не гарантирует честность продавца. Он настоятельно рекомендовал избегать перевода общения с маркетплейсов в сторонние мессенджеры, а также не переводить деньги на карты физических лиц и не оплачивать покупки криптовалютой.

Если данные карты все же попали к мошенникам, необходимо срочно связаться с банком для ее блокировки. В случае компрометации пароля от Apple ID эксперт посоветовал немедленно изменить его и проверить настройки безопасности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, мошенники придумали новую схему обмана на фоне выхода iPhone 18. Предзаказ на iPhone 18 в России стартовал от 141 тыс. рублей. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина предупредила о вымогательстве денег у владельцев Apple.