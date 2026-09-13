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    13 сентября 2026, 01:19 • Новости дня

    Оператор-постановщик Борис Тимковский умер в день своего 90-летия

    Умер член Союза кинематографистов Борис Тимковский

    Tекст: Катерина Туманова

    В возрасте 90 лет умер заслуженный работник культуры России, кинооператор и режиссер Борис Тимковский, сообщили в Петербургском отделении Союза кинематографистов России.

    «Третьего сентября в возрасте 90 лет ушел из жизни советский и российский кинооператор и режиссёр, заслуженный работник культуры Российской Федерации, член Союза кинематографистов Борис Викторович Тимковский», – сказано в сообщении.

    Тимковский родился в Москве 3 сентября 1936 года. Окончил ВГИК и долгие годы трудился на студии «Ленфильм», снимая картины в России и за рубежом (в Швеции, Нидерландах, Австрии, Франции).

    В качестве оператора он создал более 20 фильмов, среди которых «Личная жизнь Кузяева Валентина» и «Правда лейтенанта Климова». За последнюю работу мастер был удостоен Серебряной медали имени Довженко в 1983 году.

    Помимо этого, Тимковский выступил режиссером более десяти лент, включая «Лики Стокгольма» и «24 часа в Петербурге». До 2016 года деятель кино передавал свой опыт студентам Петербургского государственного института кино и телевидения.

    12 сентября 2026, 12:58 • Новости дня
    Десять батальонов ВСУ попали в крупнейший котел под Харьковом

    Командир 71-й дивизии Шкроба: Десять батальонов ВСУ окружены в Харьковской области

    Десять батальонов ВСУ попали в крупнейший котел под Харьковом
    @ Iryna Rybakova/Press Service of the 93rd Kholodnyi Yar Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces/REUTERS

    В Харьковской области в окружении остаются десять батальонов ВСУ, сообщил командир 71-й гвардейской мотострелковой дивизии Роман Шкроба в интервью Владимиру Соловьеву для информационной службы «Вести».

    Командир 71-й гвардейской мотострелковой дивизии Роман Шкроба сообщил, что в Харьковской области в окружение попали 10 батальонов украинских вооруженных сил, передает телеграм-канал «Соловьев Live». По его словам, площадь «котла» превышает 400 квадратных километров, что делает его крупнейшим за все время проведения спецоперации.

    Шкроба отметил, что в окружении оказались наиболее боеспособные украинские подразделения на этом направлении. По его данным, с начала месяца внутри «котла» уничтожены 305 военнослужащих ВСУ, 12 бронемашин, восемь пикапов, 13 квадроциклов и 20 наземных роботов.

    Кроме того, командир сообщил об эвакуации 57 мирных жителей российскими бойцами при освобождении приграничных населенных пунктов Анискино, Водяное и Ольховатка.


    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные продолжили сужение кольца вокруг украинских формирований в Харьковской области. Окруженные подразделения противника несут серьезные потери под массированными ударами российской авиации и артиллерии. Бойцы группировки «Север» сорвали попытку прорыва вражеских сил из окружения на Великобурлукском направлении.

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    12 сентября 2026, 16:06 • Новости дня
    Словакия заявила о намерении восстановить диалог с Россией

    МИД Словакии заявил о желании восстановить каналы коммуникации с Россией

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава МИД Словакии Юрай Бланар заявил о намерении Братиславы восстановить диалог с Россией для решения накопившихся экономических вопросов.

    Глава словацкой дипломатии Юрай Бланар заявил о намерении восстановить межправительственную комиссию по экономическому и научно-техническому сотрудничеству с Россией, передает ТАСС.

    «Мы хотим восстановить коммуникационные каналы и, например, снова начать работу в рамках межправительственной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству с РФ», – отметил министр. По его словам, накопилось множество тем, требующих совместных решений.

    Одним из ключевых вопросов Бланар назвал поставки газа и долгосрочный контракт государственной компании SPP с «Газпромом». Несмотря на возражения Братиславы, Евросоюз запретил импорт российского газа с 2027 года.

    Разрыв контракта с «Газпромом» может грозить Словакии штрафами. Министр подчеркнул, что в случае проигрыша в арбитраже ущерб может составить от 10 млрд до 16 млрд евро, при этом гарантий компенсации от ЕС нет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, словацкая государственная энергетическая компания SPP начала переговоры о поставках российского газа в 2027 году.

    Ранее Братислава подготовила иск в суд ЕС для отмены запрета на импорт энергоносителей. До этого премьер-министр страны Роберт Фицо назвал поставщиков топлива из России надежными партнерами.

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    12 сентября 2026, 14:25 • Видео
    Китай жадно скупает русскую нефть

    Предприятия КНР значительно нарастили закупки российской нефти на спотовом рынке, приобретая ее с хорошей наценкой за срочность. Чем это вызвано?

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    12 сентября 2026, 19:15 • Новости дня
    МИД Индии проигнорировал провокационный вопрос об Украине на саммите

    Tекст: Вера Басилая

    Секретарь по экономическим отношениям МИД Индии Судхакар Далела ушел от ответа на провокационный вопрос шведского журналиста об Украине на брифинге БРИКС.

    Секретарь по экономическим отношениям МИД Индии Судхакар Далела отказался отвечать на вопрос шведского журналиста об Украине после заседания лидеров БРИКС в Нью-Дели, передает РИА «Новости». Представитель Swedish Radio поинтересовался, пытались ли участники саммита «убедить Россию прекратить конфликт».

    В ответ на это Далела подчеркнул, что объединение выступает за урегулирование конфликтов посредством диалога и дипломатии. «Я не хотел бы вдаваться в отдельные вопросы, конкретные геополитические проблемы, которые стоят перед нами», – заявил дипломат.

    Он также добавил, что позиция БРИКС отражена в Нью-Делийской декларации. Документ включает положения о соблюдении международного права, мирном разрешении споров и ключевом значении Устава ООН. Далела отметил, что блок четко обозначил приоритет диалога для преодоления напряженности.

    Ранее участники саммита в Нью-Дели единогласно утвердили итоговую Делийскую декларацию. При этом упоминание Украины в документе отсутствует.

    Премьер-министр Индии Нарендра Моди официально объявил о закрытии заседания лидеров стран объединения.

    Глава МИД России Сергей Лавров проинформировал партнеров по БРИКС о текущей ситуации на Украине.

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    12 сентября 2026, 22:30 • Новости дня
    WAM: Путин и наследный принц Абу-Даби обсудили стратегическое партнерство

    Путин и наследный принц Абу-Даби обсудили партнерство стран

    WAM: Путин и наследный принц Абу-Даби обсудили стратегическое партнерство
    @ Пресс-служба Кремля

    Tекст: Катерина Туманова

    Наследный принц Абу-Даби шейх Халед бен Мухаммед Аль Нахайян обсудил с президентом России Владимиром Путиным укрепление стратегических отношений между Россией и Объединенными Арабскими Эмиратами в рамках 18-го саммита БРИКС.

    Оба лидера в начале встречи поприветствовали друг друга и передали пожелания процветания и прогресса народам обеих стран, передает агентство WAM.

    «Стороны обсудили отношения между ОАЭ и Россией, а также пути поддержки двустороннего сотрудничества в областях, представляющих взаимный интерес, таким образом, чтобы это отвечало общим интересам и ожиданиям обеих стран и их народов», – отмечено в сообщении.

    В ходе беседы стороны обменялись мнениями по ряду региональных и международных вопросов, подчеркнув важность координации действий по итогам саммита БРИКС и преобразования итоговых решений в практические инициативы, которые будут полезны для всех.

    Ранее в этот день стало известно, что наследный принц ОАЭ пришел на переговоры с Путиным в традиционных сандалиях, а президент России назвал ОАЭ ближайшим союзником России на Ближнем Востоке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе президент ОАЭ назвал объем товарооборота с Россией равным 11,5 млрд долларов. Тогда же Путин назвал ОАЭ дружественной России страной и сообщил о росте взаимных инвестиций.

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    12 сентября 2026, 11:31 • Новости дня
    Синоптик Тишковец спрогнозировал аномально теплую зиму в России

    Синоптик Тишковец пообещал аномально теплую и снежную зиму в России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Предстоящая зима на большей части территории страны ожидается непривычно теплой и влажной из-за влияния климатического феномена Эль-Ниньо, сопровождаясь обилием осадков, прогнозируют метеорологи.

    Предстоящая зима на большей части территории страны окажется аномально теплой и влажной из-за влияния климатического явления Эль-Ниньо. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец пояснил РИА «Новости», что сильные холода ожидаются только в арктической зоне, на севере Сибири, Чукотке и в районе Берингова моря.

    «На мой взгляд, в этом году зимой в России, за исключением арктической зоны, севера Сибири, Чукотки, Берингова моря, Чукотского моря – здесь будет очень холодно, большая часть территории нашей страны будет находиться под аномальным теплом. Причем превышение над нормой будет достигать 3-4 градусов, это достаточно значимая величина», – рассказал Тишковец.

    Максимум аномального тепла в Центральной России и южных регионах придется на февраль. По словам синоптика, потепление будет сопровождаться повышенным количеством осадков. В декабре их объем будет близок к норме, а в январе превысит ее на 30-40%.

    Метеоролог отметил, что причиной таких изменений стало рекордное Эль-Ниньо – потепление вод в центральной и восточной частях Тихого океана. Это явление скажется не только на зиме, но и на весне с летом. Однако зима не будет постоянно слякотной: возможны сильные снегопады, которые из-за оттепелей будут оседать, вызывая туманы и сбои в транспортном сообщении. Также вероятны сильные снежные бури, известные как «черная пурга».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, директор Гидрометцентра Юрий Симонов спрогнозировал нестабильную зиму с затяжными оттепелями. А руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов предрек сокращение продолжительности традиционной русской зимы.

    Ранее ученые Всемирной метеорологической организации ООН предупредили об экстремальном повышении температуры на планете из-за Эль-Ниньо.

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    12 сентября 2026, 17:55 • Новости дня
    Минсельхоз опроверг слухи о проблемах с экспортом российского зерна

    Глава Минсельхоза Лут заявила об отсутствии проблем с экспортом зерна

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр сельского хозяйства Оксана Лут опровергла слухи о трудностях с экспортом российской агропродукции, подчеркнув бесперебойность поставок.

    Министр сельского хозяйства Оксана Лут заявила об отсутствии трудностей с экспортом российской агропродукции.

    «Это самая большая ценность, все мы вывозим», – подчеркнула глава ведомства в беседе с журналистом Александром Юнашевым, которую он привел в своем Telegram-канале «Юнашев Live».

    По ее словам, для обеспечения стабильных поставок уже запущен логистический коридор через Балтику и Каспий. Иностранные партнеры заверили российскую сторону, что не станут вводить ограничения на транзит зерна.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Латвии запланировали введение пошлины в 300% на транзит российского зерна. Для решения логистических проблем Минсельхоз предложил перенаправить грузовые потоки через порты Балтийского и Каспийского морей.

    Месяцем ранее сообщалось, что российские аграрии собрали свыше 72 млн тонн урожая.

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    12 сентября 2026, 12:52 • Новости дня
    Песков раскрыл отношение стран БРИКС к ошибкам европейских властей

    Песков заявил о понимании странами БРИКС ошибок европейских стран

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Многие страны БРИКС понимают ошибки европейских лидеров и взгляды Москвы на ситуацию в мире, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил близость мировоззрения многих государств БРИКС к российской позиции и осознание ими просчетов руководства стран Европы, передает ТАСС.

    «Совершенно не обязательно разделяют. Очень много стран, которые близки к этому мировоззрению», – ответил пресс-секретарь на вопрос журналистов Первого канала о позиции государств БРИКС.

    Он добавил, что просчеты европейских государств вынуждают их искать альтернативные пути развития. Эти негативные последствия носят очевидный характер и легко измеряются конкретными экономическими показателями, включая рост цен на топливо.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Дмитрий Песков назвал фатальной ошибкой отказ европейских стран от дешевых российских энергоресурсов. Представитель Кремля также отметил наличие у государств БРИКС общего мировоззрения по вопросам международного сотрудничества.

    Накануне глава Минэкономразвития Максим Решетников представил на деловом форуме объединения в Нью-Дели предложения по созданию независимой финансовой системы.

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    12 сентября 2026, 19:51 • Новости дня
    Дмитриев заявил о «шквале заявок» на бизнес-форум России, США и Германии

    Более 20 заявок от немецкого бизнеса уже поступило на участие в бизнес-форуме России, США и Германии, который планируется провести в 2027 году. Об этом заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

    «Форум мы планируем провести в следующем году. Его уже в Германии поддержала партия «Альтернатива для Германии», и мы уже получили более 20 запросов от немецкого бизнеса, и они прямо шквалом идут к нам», – рассказал Дмитриев. Он добавил, что инициативу также одобрила американская торгово-промышленная палата, передает ТАСС.

    По словам главы РФПИ, предстоящее событие станет примером того, как деловой диалог помогает преодолевать барьеры, создаваемые политическими силами в Европе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава РФПИ Кирилл Дмитриев предложил провести российско-германо-американский бизнес-форум в 2027 году. Американская торговая палата в России одобрила данную трехстороннюю инициативу. Ранее спецпредставитель президента констатировал критическую зависимость промышленного сектора Германии от поставок российского газа.

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    12 сентября 2026, 16:09 • Новости дня
    Песков заявил о возвращении Европы к «холодной войне» с Россией

    Песков заявил о почти полной заморозке отношений Европы с Россией

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о возвращении отношений с Европой к состоянию «холодной войны» из-за их заморозки.

    По словам Пескова, Европа свела взаимодействие с Москвой практически к нулю, что приблизило континент к условиям холодной войны, передает RT.

    «Они практически заморозили наши отношения до нуля. Это логично? Нет. Это полезно для европейских стран? Нет. Это хорошо для всего континента?.. Нет. Напротив, это привело к множеству нестабильности и конфликтов», – сказал пресс-секретарь президента.

    По его словам, вместо мирного решения проблем дипломатическим путем страны погружаются в конфронтацию.

    Песков сообщил об отсутствии предпосылок для нормализации диалога с западными странами.

    Месяцем ранее представитель Кремля назвал новые антироссийские санкции причиной серьезного раскола внутри Евросоюза.

    Президент России Владимир Путин заявил, что Москва не угрожает и не собирается угрожать Европе.

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    12 сентября 2026, 14:49 • Новости дня
    «Росатом» вернул 47 специалистов на иранскую АЭС «Бушер»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российская государственная корпорация «Росатом» вернула 47 своих сотрудников на атомную электростанцию «Бушер» в Иране для продолжения работы и проведения ремонта.

    Глава государственной корпорации «Росатом» Алексей Лихачев рассказал о возвращении российских специалистов на иранскую атомную электростанцию «Бушер», передает РИА «Новости».

    «Пока 47 на сегодняшний день. Идем к 150», – сказал Лихачев журналистам на полях саммита БРИКС, уточняя текущее количество сотрудников на объекте.

    Руководитель корпорации добавил, что часть сотрудников прибудет в Иран для проведения планово-предупредительного ремонта первого энергоблока станции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной российская атомная компания вывезла более 600 работников с площадки станции из-за нестабильной обстановки.

    Позже генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев потребовал стопроцентных гарантий безопасности для возобновления работ. В августе Росатом начал поэтапное возвращение персонала на иранский объект.

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    12 сентября 2026, 19:05 • Новости дня
    Участники Международного фестиваля молодежи посадили ели в Новокольцово

    Tекст: Вера Басилая

    Представители стран Европы, Азии, Африки и Америки заложили новую еловую аллею на территории кампуса Уральского федерального университета в Новокольцово.

    Экологическая акция прошла 12 сентября в рамках Международного фестиваля молодежи. Высадка деревьев организована платформой Добро.рф совместно с движением «Экосистема» и всероссийской инициативой «Сохраним лес».

    «Мы предлагаем закрепить за аллеей в кампусе УрФУ студенческую команду, которая будет вести учет по каждому саженцу: фиксировать даты полива, обработки, состояние стволов и кроны. По итогам первого года оценим приживаемость и на основе этих данных предложим схему расширения сада на следующий сезон», – заявил председатель движения «Экосистема» Андрей Руднев.

    Проректор университета Сергей Тушин отметил необходимость совместного решения проблем экологии для формирования нового миропорядка. Он подчеркнул важность развития экологического мышления у будущих лидеров. Победитель премии #МЫВМЕСТЕ Евгения Чибис добавила, что подобные мероприятия способствуют укреплению международной дружбы.

    За последние три года в Свердловской области восстановили более 100 тыс. гектаров леса. Объем выращивания посадочного материала достиг 16 млн сеянцев в год. В 2026 году в регионе завершилась масштабная инвентаризация лесного фонда.

    Площадкой для Международного фестиваля молодежи в 2026 году выбрали Екатеринбург.

    Восьмой сезон всероссийской акции «Сохраним лес» стартовал в августе в Нарьян-Маре.

    В рамках этой экологической кампании в регионах России уже высадили первый миллион деревьев.

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    12 сентября 2026, 22:20 • Новости дня
    При атаке дронами на ДНР погибли трое и ранены 13 мирных жителей

    Tекст: Катерина Туманова

    В результате ударов дронов ВСУ по населенным пунктам Донецкой Народной Республики (ДНР) погибли трое граждан, еще 13 человек получили ранения, сообщил в Max-канале глава республики Денис Пушилин.

    «Три человека погибли, еще тринадцать мирных жителей Республики, в том числе ребенок, пострадали сегодня из-за атак ударных БПЛА вфу», – написал он.

    Пушилин уточнил, что в Володарском муниципальном округе на трассе Р-150 беспилотник атаковал грузовик, что привело к гибели двоих мужчин. Еще один человек получил тяжелые ранения при ударе по микроавтобусу возле села Новокрасновка.

    В Центрально-Городском районе Горловки под удар попал рейсовый автобус. Инцидент унес жизнь одного пассажира, еще пять человек, включая девятилетнюю девочку, получили ранения. В Калининском районе города пострадал местный житель.

    Атаки зафиксированы и в других районах. В селе Валерьяновка Волновахского округа ранены двое мужчин, а в городе Селидово пострадали три человека.

    Кроме того, в результате атак ВСУ повреждены 11 домостроений и четыре объекта гражданской инфраструктуры. Значительный урон нанесен спецтехнике, автобусам и автомобилям в нескольких муниципальных округах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, при атаках беспилотников 7 сентября пострадали 13 мирных жителей ДНР, тогда же беспилотник атаковал троллейбус в Горловке. Еще два мирных жителя ДНР погибли от дронов ВСУ 11 сентября.

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    12 сентября 2026, 21:43 • Новости дня
    Российские паралимпийцы выиграли медальный зачет чемпионата Европы по плаванию

    Tекст: Вера Басилая

    Российская сборная одержала уверенную победу в медальном зачете чемпионата Европы по паралимпийскому плаванию, завоевав 33 золотые награды.

    Российские пловцы завоевали 92 медали и заняли первое место в общем зачете чемпионата Европы по паралимпийскому плаванию, передает РИА «Новости».

    На счету сборной России 33 золотые, 39 серебряных и 20 бронзовых наград. Второе место досталось команде Италии, которая выиграла 29 золотых, 16 серебряных и 16 бронзовых медалей. Замкнули тройку лидеров украинские спортсмены с 25 золотыми, 25 серебряными и 23 бронзовыми наградами.

    Соревнования прошли в турецком городе Коджаэли с 7 по 12 сентября. Российские паралимпийцы выступали на турнире с национальной символикой.

    В августе сборная России по плаванию завоевала третье место в комбинированной эстафете на чемпионате Европы.

    Весной российские паралимпийцы заняли третью строчку в итоговом зачете зимних Игр в Италии.

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    13 сентября 2026, 00:24 • Новости дня
    Белоусов поздравил военных и создателей бронемашин с Днем танкиста

    Белоусов поздравил военнослужащих с Днем танкиста

    Белоусов поздравил военных и создателей бронемашин с Днем танкиста
    @ Andrey Titov/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Министр обороны России Андрей Белоусов направил поздравление с Днем танкиста военнослужащим, ветеранам и работникам оборонных предприятий в честь профессионального праздника.

    Глава военного ведомства пожелал здоровья крепкого, как танковая броня, и выдержки железной, отметив значительный вклад танковых войск в обеспечение безопасности страны.

    «Воины-танкисты вписали много героических страниц в нашу ратную историю, всегда демонстрировали беспримерное мужество, стойкость и взаимовыручку. Эти качества, наряду с профессионализмом и чувством ответственности за судьбу России, позволяют успешно действовать в ходе специальной военной операции», – приводит Max-канал Минобороны слова министра.

    Отдельные слова благодарности прозвучали в адрес ученых, конструкторов и инженеров. По словам руководителя ведомства, благодаря самоотверженному труду работников танкостроительных заводов отечественная бронетехника остается грозным и эффективным оружием на поле боя.

    В завершение обращения Белоусов пожелал современным экипажам приумножать славные традиции предшественников. Также прозвучали пожелания неустанно совершенствовать ратное мастерство и надежно стоять на страже суверенитета государства.

    В Советском Союзе Указ Президиума Верховного Совета СССР от 11 июля 1946 года постановил праздновать Всесоюзный день танкистов 14 сентября, в честь которого в крупных городах страны звучали 20 артиллеристских залпов.

    Дату праздника несколько раз меняли, пока 31 мая 2006 года указ президента России Владимира Путина не закрепил День танкиста за вторым воскресеньем сентября.

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    12 сентября 2026, 22:42 • Новости дня
    Александр Збруев опроверг информацию об экстренной госпитализации

    Актер Збруев опроверг информацию об экстренной госпитализации

    Александр Збруев опроверг информацию об экстренной госпитализации
    @ Sergey Bulkin/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Народный артист РСФСР Александр Збруев заявил об отличном самочувствии, полностью развеяв появившиеся ранее слухи о срочной медицинской помощи.

    Актер театра и кино 88-летний Александр Збруев не подтвердил сообщения о проблемах со здоровьем и экстренной госпитализации, о чем ранее в прессе появились публикации, передает РИА «Новости».

    «Вы знаете, все нормально. Если вы беспокоитесь, не надо, у меня все нормально – тьфу-тьфу-тьфу», – прокомментировал Збруев.

    Ранее сообщалось, что актеру якобы потребовалась экстренная помощь и врачи решают вопрос о его госпитализации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, осенью 2025 года Збруеву потребовалась экстренная госпитализация. Президент «Ленкома» Варшавер рассказывал, что состояние актера Збруева отличное, он идет на поправку. Позже Збруев сам объявил о возвращении в «Ленком» после госпитализации.


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