Оператор-постановщик Борис Тимковский умер в день своего 90-летия

Умер член Союза кинематографистов Борис Тимковский

Tекст: Катерина Туманова

«Третьего сентября в возрасте 90 лет ушел из жизни советский и российский кинооператор и режиссёр, заслуженный работник культуры Российской Федерации, член Союза кинематографистов Борис Викторович Тимковский», – сказано в сообщении.

Тимковский родился в Москве 3 сентября 1936 года. Окончил ВГИК и долгие годы трудился на студии «Ленфильм», снимая картины в России и за рубежом (в Швеции, Нидерландах, Австрии, Франции).

В качестве оператора он создал более 20 фильмов, среди которых «Личная жизнь Кузяева Валентина» и «Правда лейтенанта Климова». За последнюю работу мастер был удостоен Серебряной медали имени Довженко в 1983 году.

Помимо этого, Тимковский выступил режиссером более десяти лент, включая «Лики Стокгольма» и «24 часа в Петербурге». До 2016 года деятель кино передавал свой опыт студентам Петербургского государственного института кино и телевидения.