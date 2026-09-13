Белоусов поздравил военных и создателей бронемашин с Днем танкиста

Белоусов поздравил военнослужащих с Днем танкиста

Tекст: Катерина Туманова

Глава военного ведомства пожелал здоровья крепкого, как танковая броня, и выдержки железной, отметив значительный вклад танковых войск в обеспечение безопасности страны.

«Воины-танкисты вписали много героических страниц в нашу ратную историю, всегда демонстрировали беспримерное мужество, стойкость и взаимовыручку. Эти качества, наряду с профессионализмом и чувством ответственности за судьбу России, позволяют успешно действовать в ходе специальной военной операции», – приводит Max-канал Минобороны слова министра.

Отдельные слова благодарности прозвучали в адрес ученых, конструкторов и инженеров. По словам руководителя ведомства, благодаря самоотверженному труду работников танкостроительных заводов отечественная бронетехника остается грозным и эффективным оружием на поле боя.

В завершение обращения Белоусов пожелал современным экипажам приумножать славные традиции предшественников. Также прозвучали пожелания неустанно совершенствовать ратное мастерство и надежно стоять на страже суверенитета государства.

В Советском Союзе Указ Президиума Верховного Совета СССР от 11 июля 1946 года постановил праздновать Всесоюзный день танкистов 14 сентября, в честь которого в крупных городах страны звучали 20 артиллеристских залпов.

Дату праздника несколько раз меняли, пока 31 мая 2006 года указ президента России Владимира Путина не закрепил День танкиста за вторым воскресеньем сентября.