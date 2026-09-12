Датская драма получила «Золотого льва» на Венецианском кинофестивале

Главную награду прошедшего в Венеции кинофестиваля завоевала лента Май эль-Туки, передает РИА «Новости».
Драма рассказывает о молодой датчанке после Второй мировой войны, чье прошлое угрожает ее новому браку. Получая приз, постановщица посвятила его дочери со словами: «сострадание, единство и мужество». Она также упомянула проблему гендерного неравенства в кино.
Исполнительница главной роли Матильде Арсель получила «Кубок Вольпи» как лучшая актриса.
Большой приз (Гран-при) жюри достался корейской драме «Возможная любовь» Ли Чхан Дона. Признанный в России иноагентом режиссер Илья Хржановский удостоен «Серебряного льва» за фильм «Дау».
Джон Малкович стал обладателем «Кубка Вольпи» за мужскую роль в картине «Дикая лошадь». Специальный приз жюри вручили документальному фильму Naza израильских журналистов о войне в Газе.
Ранее почетных «Золотых львов» за карьерные достижения получили Джордж Клуни и Эллен Берстин.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2025 году Джим Джармуш получил «Золотого льва» на Венецианском кинофестивале за фильм «Отец, мать, сестра, брат». Годом ранее высшую награду киносмотра получил испанский режиссер Педро Альмодовар за фильм «Комната по соседству».