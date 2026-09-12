Александр Збруев опроверг информацию об экстренной госпитализации

Актер Збруев опроверг информацию об экстренной госпитализации

Tекст: Катерина Туманова

Актер театра и кино 88-летний Александр Збруев не подтвердил сообщения о проблемах со здоровьем и экстренной госпитализации, о чем ранее в прессе появились публикации, передает РИА «Новости».

«Вы знаете, все нормально. Если вы беспокоитесь, не надо, у меня все нормально – тьфу-тьфу-тьфу», – прокомментировал Збруев.

Ранее сообщалось, что актеру якобы потребовалась экстренная помощь и врачи решают вопрос о его госпитализации.

Как писала газета ВЗГЛЯД, осенью 2025 года Збруеву потребовалась экстренная госпитализация. Президент «Ленкома» Варшавер рассказывал, что состояние актера Збруева отличное, он идет на поправку. Позже Збруев сам объявил о возвращении в «Ленком» после госпитализации.



