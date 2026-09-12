  • Новость часаWAM: Путин и наследный принц Абу-Даби обсудили стратегическое партнерство
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Россия и Индия сдвинули проект BRICS Pay с мертвой точки
    Десять батальонов ВСУ попали в крупнейший котел под Харьковом
    Опыт конфликта на Украине подтолкнул Британию к возрождению кавалерии и боевых лошадей
    Врач рассказал, какая боль в стопе является симптомом опасного заболевания
    Путин призвал расширить состав Совбеза ООН за счет Глобального Юга
    Путин: Формирование многополярного мира встречает сопротивление
    Путин призвал реформировать МВФ, Всемирный банк и ВТО
    Власти Индии опубликовали видео встречи Путина и Моди под песню «Матушка-земля»
    ВС России поразили сухогруз с военными грузами в порту Одессы
    12 сентября 2026, 22:30 • Новости дня

    WAM: Путин и наследный принц Абу-Даби обсудили стратегическое партнерство

    Путин и наследный принц Абу-Даби обсудили партнерство стран

    WAM: Путин и наследный принц Абу-Даби обсудили стратегическое партнерство
    @ Пресс-служба Кремля

    Tекст: Катерина Туманова

    Наследный принц Абу-Даби шейх Халед бен Мухаммед Аль Нахайян обсудил с президентом России Владимиром Путиным укрепление стратегических отношений между Россией и Объединенными Арабскими Эмиратами в рамках 18-го саммита БРИКС.

    Оба лидера в начале встречи поприветствовали друг друга и передали пожелания процветания и прогресса народам обеих стран, передает агентство WAM.

    «Стороны обсудили отношения между ОАЭ и Россией, а также пути поддержки двустороннего сотрудничества в областях, представляющих взаимный интерес, таким образом, чтобы это отвечало общим интересам и ожиданиям обеих стран и их народов», – отмечено в сообщении.

    В ходе беседы стороны обменялись мнениями по ряду региональных и международных вопросов, подчеркнув важность координации действий по итогам саммита БРИКС и преобразования итоговых решений в практические инициативы, которые будут полезны для всех.

    Ранее в этот день стало известно, что наследный принц ОАЭ пришел на переговоры с Путиным в традиционных сандалиях, а президент России назвал ОАЭ ближайшим союзником России на Ближнем Востоке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе президент ОАЭ назвал объем товарооборота с Россией равным 11,5 млрд долларов. Тогда же Путин назвал ОАЭ дружественной России страной и сообщил о росте взаимных инвестиций.

    12 сентября 2026, 12:58 • Новости дня
    Десять батальонов ВСУ попали в крупнейший котел под Харьковом

    Командир 71-й дивизии Шкроба: Десять батальонов ВСУ окружены в Харьковской области

    Десять батальонов ВСУ попали в крупнейший котел под Харьковом
    @ Iryna Rybakova/Press Service of the 93rd Kholodnyi Yar Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces/REUTERS

    В Харьковской области в окружении остаются десять батальонов ВСУ, сообщил командир 71-й гвардейской мотострелковой дивизии Роман Шкроба в интервью Владимиру Соловьеву для информационной службы «Вести».

    Командир 71-й гвардейской мотострелковой дивизии Роман Шкроба сообщил, что в Харьковской области в окружение попали 10 батальонов украинских вооруженных сил, передает телеграм-канал «Соловьев Live». По его словам, площадь «котла» превышает 400 квадратных километров, что делает его крупнейшим за все время проведения спецоперации.

    Шкроба отметил, что в окружении оказались наиболее боеспособные украинские подразделения на этом направлении. По его данным, с начала месяца внутри «котла» уничтожены 305 военнослужащих ВСУ, 12 бронемашин, восемь пикапов, 13 квадроциклов и 20 наземных роботов.

    Кроме того, командир сообщил об эвакуации 57 мирных жителей российскими бойцами при освобождении приграничных населенных пунктов Анискино, Водяное и Ольховатка.


    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные продолжили сужение кольца вокруг украинских формирований в Харьковской области. Окруженные подразделения противника несут серьезные потери под массированными ударами российской авиации и артиллерии. Бойцы группировки «Север» сорвали попытку прорыва вражеских сил из окружения на Великобурлукском направлении.

    Комментарии (19)
    12 сентября 2026, 13:46 • Новости дня
    Путин призвал расширить состав Совбеза ООН за счет Глобального Юга
    Путин призвал расширить состав Совбеза ООН за счет Глобального Юга
    @ Evan Schneider/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Совет Безопасности ООН необходимо расширить за счет включения в его состав государств Глобального Юга, заявил президент России Владимир Путин, выступая на заседании XVIII саммита БРИКС. По его словам, растущее влияние новых центров силы должно находить отражение в ключевых международных институтах.

    Президент России Владимир Путин на саммите в Нью-Дели заявил об огромном технологическом потенциале стран БРИКС и необходимости расширения Совета безопасности ООН за счет включения стран Глобального Юга, передает РИА «Новости».

    «Хотел бы обратить внимание еще на одно обстоятельство, которое в современных условиях, на мой взгляд, является, может быть, ключевым. Сосредоточен в наших странах огромный, мощный, интеллектуальный и технологический потенциал. Вполне логично, что авторитет и влияние БРИКС в мире неуклонно нарастают», – сказал Владимир Путин.

    Он добавил, что партнерство стран-участниц БРИКС всегда основывается на принципах равноправия, добрососедства и уважения взаимных интересов. Путин также напомнил, что БРИКС выступает самым крупным мировым объединением на сегодняшний день.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на недавнем саммите ШОС российский лидер предложил реформировать Совбез ООН за счет стран Глобального Юга.

    Накануне в рамках саммита БРИКС в Индии глава государства провел встречу с руководителем Нового банка развития Дилмой Роуссефф. Ранее Минфин России оценил потенциал технологического развития государств объединения в 406 млрд долларов ежегодно.

    Комментарии (4)
    12 сентября 2026, 14:25 • Видео
    Китай жадно скупает русскую нефть

    Предприятия КНР значительно нарастили закупки российской нефти на спотовом рынке, приобретая ее с хорошей наценкой за срочность. Чем это вызвано?

    Комментарии (0)
    12 сентября 2026, 14:07 • Новости дня
    Путин призвал реформировать МВФ, Всемирный банк и ВТО
    Путин призвал реформировать МВФ, Всемирный банк и ВТО
    @ Soeren Stache/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин на саммите БРИКС в Нью-Дели заявил о необходимости реформирования глобальных институтов экономического управления.

    Президент России Владимир Путин на саммите БРИКС в Нью-Дели обратил внимание на необходимость реформирования ключевых международных организаций, передает ТАСС.

    «Давно назрел вопрос о совершенствовании глобальных институтов экономического управления: Международного валютного фонда, Всемирного банка, Всемирной торговой организации. Все они создавались в совершенно иных политических и экономических реалиях и с трудом адаптируются к ситуации, когда деловая активность все больше смещается в сторону развивающихся рынков», – подчеркнул глава государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал реформировать Бреттон-Вудскую финансовую систему.

    Ранее президент России Владимир Путин констатировал утрату силы глобальных принципов Всемирной торговой организации. А глава МИД Сергей Лавров обсудил необходимость безотлагательного обновления ВТО с генеральным директором структуры Нгози Оконджо-Ивеалой.

    Комментарии (7)
    12 сентября 2026, 13:55 • Новости дня
    Путин: Формирование многополярного мира встречает сопротивление
    Путин: Формирование многополярного мира встречает сопротивление
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Формирование многополярного мира сталкивается с сопротивлением государств, которые не готовы принять изменение глобального баланса сил и стремятся сдерживать новых конкурентов. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на заседании XVIII саммита БРИКС.

    «Формирование многополярного мира идет не без сложностей, мы это видим с вами, это встречает сопротивление тех, кто привык мыслить колониальными категориями по сути своей, делить мир на цветущий сад и дикие джунгли, да и жить за чужой счет», – сказал Путин, сообщает сайт Кремля.

    По словам российского лидера, в мире происходят кардинальные геополитические, геоэкономические, технологические и социальные изменения. Они затрагивают, в том числе образ жизни людей, медицину, окружающую среду, структуру общества и глобальную демографию.

    Одновременно, подчеркнул президент, меняется сложившаяся система международных отношений. Однополярная модель, по его оценке, постепенно уходит в прошлое, а влияние новых центров экономического и политического роста увеличивается.

    «Уходит в прошлое однополярная система международных отношений, обслуживавшая узкую группу стран. Баланс сил перераспределяется в пользу новых центров роста на Глобальном Юге и Востоке», – заявил Путин.

    Он отметил, что все больше государств стремятся самостоятельно отстаивать национальные интересы и принимать участие в решении глобальных проблем. При этом, по словам президента, государства, не готовые согласиться с происходящими изменениями, пытаются затормозить формирование нового миропорядка.

    «Они не готовы принять меняющуюся действительность и стремятся всячески сдерживать растущих конкурентов», – подчеркнул российский лидер. Для достижения этих целей, заявил Путин, используются экономические и политические инструменты давления.

    «В ход идут любые средства, включая тарифные войны, нелегитимные санкции, попытки экономического диктата, шантажа, вмешательства во внутренние дела и просто грубая сила», – сказал президент.

    Кроме того, по его словам, в мире вновь обостряются существовавшие ранее очаги напряженности и возникают новые конфликты и противоречия. Путин связал происходящее с проблемами в работе всей системы международных отношений. Следствием усиливающейся конфронтации становится, в том числе снижение эффективности существующих многосторонних институтов.

    «В результате дает сбои вся система международных отношений, снижается эффективность ряда многосторонних структур и институтов», – отметил президент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, помощник главы государства Юрий Ушаков анонсировал участие Владимира Путина в расширенном заседании формата БРИКС+. На полях саммита в Индии российский лидер встретился с главой Нового банка развития Дилмой Роуссефф. Глава Минэкономразвития Максим Решетников представил на деловом форуме объединения предложения по созданию независимой финансовой системы.

    Комментарии (3)
    12 сентября 2026, 17:57 • Новости дня
    Власти Индии опубликовали видео встречи Путина и Моди под песню «Матушка-земля»
    Власти Индии опубликовали видео встречи Путина и Моди под песню «Матушка-земля»
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Правительство Индии опубликовало видео со встречи президента России Владимира Путина и индийского премьер-министра Нарендры Моди на полях саммита БРИКС в Нью-Дели под песню «Матушка-земля».

    Кадры с прошедшего в Нью-Дели саммита БРИКС разместили в официальном аккаунте индийского правительства в соцсети, передает ТАСС. В качестве звуковой дорожки к ролику авторы выбрали популярный хит «Матушка-земля».

    На опубликованной записи запечатлены моменты общения политиков. Кроме того, показан эпизод вручения российскому президенту переведенного на русский язык древнеиндийского трактата «Тируккурал». Также в монтаж включили фрагменты с международной промышленной выставки «Иннопром».

    Президент России Владимир Путин по прибытии на саммит БРИКС в Индии пожал руку бортпроводнице, что вызвало активное обсуждение в местных социальных сетях.

    Российский лидер и премьер-министр Индии Нарендра Моди провели двусторонние переговоры. После встречи политики поехали на Деловой форум БРИКС в одном автомобиле.

    Комментарии (0)
    12 сентября 2026, 09:25 • Новости дня
    Си Цзиньпин впервые за семь лет прибыл в Индию

    Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Индию на саммит БРИКС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Председатель КНР Си Цзиньпин прилетел в Нью-Дели для участия в саммите БРИКС и проведения двусторонних переговоров с индийским руководством.

    Председатель КНР прибыл в столицу Индии на саммит БРИКС, передает ТАСС. Самолет китайского лидера приземлился на базе военно-воздушных сил Палам. Кадры прибытия показал телеканал NDTV.

    Программа визита, опубликованная индийским дипломатическим ведомством, включает участие в заседании глав государств БРИКС. После этого запланирована двусторонняя встреча с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

    Отношения между двумя странами начали улучшаться после визита Моди в Китай в прошлом году на саммит ШОС. Тогда лидеры обсудили укрепление связей, что привело к возобновлению прямых авиарейсов и трансграничной торговли.

    Напряженность между Пекином и Нью-Дели возникла в мае 2020 года из-за противостояния военных в Восточном Ладакхе. Впоследствии стороны провели серию переговоров и начали отвод войск из спорных приграничных зон.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министерство иностранных дел Китая сообщило о визите Си Цзиньпина в Нью-Дели по приглашению Нарендры Моди.

    Комментарии (0)
    12 сентября 2026, 16:06 • Новости дня
    Словакия заявила о намерении восстановить диалог с Россией

    МИД Словакии заявил о желании восстановить каналы коммуникации с Россией

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава МИД Словакии Юрай Бланар заявил о намерении Братиславы восстановить диалог с Россией для решения накопившихся экономических вопросов.

    Глава словацкой дипломатии Юрай Бланар заявил о намерении восстановить межправительственную комиссию по экономическому и научно-техническому сотрудничеству с Россией, передает ТАСС.

    «Мы хотим восстановить коммуникационные каналы и, например, снова начать работу в рамках межправительственной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству с РФ», – отметил министр. По его словам, накопилось множество тем, требующих совместных решений.

    Одним из ключевых вопросов Бланар назвал поставки газа и долгосрочный контракт государственной компании SPP с «Газпромом». Несмотря на возражения Братиславы, Евросоюз запретил импорт российского газа с 2027 года.

    Разрыв контракта с «Газпромом» может грозить Словакии штрафами. Министр подчеркнул, что в случае проигрыша в арбитраже ущерб может составить от 10 млрд до 16 млрд евро, при этом гарантий компенсации от ЕС нет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, словацкая государственная энергетическая компания SPP начала переговоры о поставках российского газа в 2027 году.

    Ранее Братислава подготовила иск в суд ЕС для отмены запрета на импорт энергоносителей. До этого премьер-министр страны Роберт Фицо назвал поставщиков топлива из России надежными партнерами.

    Комментарии (0)
    12 сентября 2026, 10:52 • Новости дня
    Государства БРИКС согласовали итоговую декларацию 18-го саммита

    NDTV: Страны БРИКС согласовали итоговую декларацию 18-го саммита в Нью-Дели

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Страны – члены БРИКС согласовали итоговую декларацию 18-го саммита объединения, который проходит в Нью-Дели, сообщил телеканал NDTV cо ссылкой на источник в правительстве.

    Страны – участницы БРИКС успешно завершили работу над текстом итоговой декларации 18-го саммита объединения, передает ТАСС. Документ был полностью согласован шерпами еще до начала официального заседания глав государств и правительств.

    Ожидается, что готовая декларация будет официально представлена общественности сразу после окончания саммита. По предварительным данным, публикация документа состоится около 13:30 по московскому времени.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель КНР Си Цзиньпин прилетел в Нью-Дели для участия в саммите БРИКС. Президент России Владимир Путин провел двусторонние переговоры с лидером ЮАР Сирилом Рамафосой. Глава Минэкономразвития Максим Решетников представил инициативу по созданию зерновой биржи объединения.

    Комментарии (2)
    12 сентября 2026, 16:19 • Новости дня
    Такер Карлсон назвал причины возмущения Путиным на Западе

    Такер Карлсон объяснил возмущение Запада действиями Путина по изгнанию олигархов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Политика президента России Владимира Путина по изгнанию олигархов и поддержке традиционного христианства вызвала резкое недовольство на Западе, считает американский журналист Такер Карлсон.

    Американский журналист Такер Карлсон выразил мнение, что политика Владимира Путина по борьбе с олигархией и поддержке православия спровоцировала Запад на объявление войны России, пишет RT.

    «Первое – это изгнание олигархов. Получение контроля... Как вы знаете, Советский Союз распадается в 1991-м. Немедленно происходит захват контроля над государственными отраслями десятком людей в целях собственного обогащения. Они становятся сильнее государства. 26 лет назад приходит Путин - и говорит: «Нет, это не демократия. Это не страна, обладающая суверенитетом». И многих из них он прогоняет. Именно эти люди с тех самых пор финансировали PR-кампанию против Путина», – сказал журналист.

    Карлсон добавил, что поддержка традиционного христианства в России также стала вызовом для западных элит, которые видят в вере угрозу своим тоталитарным целям.

    «Потому что нет ничего, что элиты на Западе (особенно в Соединённых Штатах) ненавидели бы сильнее и что бы больше им угрожало, чем традиционное христианство. Почему? А потому что человек, конечно, будет больше верен Богу, чем государству. Так что по определению это угроза тоталитарным целям лидеров», - резюмировал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле Карлсон заявил о попытках небольшой группы лиц спровоцировать войну между США и Россией.

    До этого Госдума решила обратиться в Конгресс США из-за слов американца о подготовке покушения на российского лидера. Ранее президент России Владимир Путин дал большое интервью Такеру Карлсону.

    Комментарии (0)
    12 сентября 2026, 19:15 • Новости дня
    МИД Индии проигнорировал провокационный вопрос об Украине на саммите

    Tекст: Вера Басилая

    Секретарь по экономическим отношениям МИД Индии Судхакар Далела ушел от ответа на провокационный вопрос шведского журналиста об Украине на брифинге БРИКС.

    Секретарь по экономическим отношениям МИД Индии Судхакар Далела отказался отвечать на вопрос шведского журналиста об Украине после заседания лидеров БРИКС в Нью-Дели, передает РИА «Новости». Представитель Swedish Radio поинтересовался, пытались ли участники саммита «убедить Россию прекратить конфликт».

    В ответ на это Далела подчеркнул, что объединение выступает за урегулирование конфликтов посредством диалога и дипломатии. «Я не хотел бы вдаваться в отдельные вопросы, конкретные геополитические проблемы, которые стоят перед нами», – заявил дипломат.

    Он также добавил, что позиция БРИКС отражена в Нью-Делийской декларации. Документ включает положения о соблюдении международного права, мирном разрешении споров и ключевом значении Устава ООН. Далела отметил, что блок четко обозначил приоритет диалога для преодоления напряженности.

    Ранее участники саммита в Нью-Дели единогласно утвердили итоговую Делийскую декларацию. При этом упоминание Украины в документе отсутствует.

    Премьер-министр Индии Нарендра Моди официально объявил о закрытии заседания лидеров стран объединения.

    Глава МИД России Сергей Лавров проинформировал партнеров по БРИКС о текущей ситуации на Украине.

    Комментарии (0)
    12 сентября 2026, 15:19 • Новости дня
    Песков: Решение о поездке Путина на саммит G20 в Майами пока не принято

    Tекст: Вера Басилая

    Пока не определено, поедет ли президент России Владимир Путин на саммит G20 в американский Майами, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, решение о визите президента России Владимира Путина на саммит G20 в американский Майами пока не принято, передает ТАСС.

    «Мы – неизвестно, поедем ли туда, в Майами», – ответил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на вопрос агентства.

    Заявление прозвучало на фоне слов Владимира Зеленского о желании провести встречу с российским лидером в рамках данного мероприятия.

    Ранее американская сторона назвала полезным присутствие президента России на саммите G20 в Майами.

    Администрация США намеревалась пригласить российского лидера на это декабрьское мероприятие.

    В Кремле оставили открытым вопрос о личном визите Путина в Майами.

    Комментарии (3)
    12 сентября 2026, 11:31 • Новости дня
    Синоптик Тишковец спрогнозировал аномально теплую зиму в России

    Синоптик Тишковец пообещал аномально теплую и снежную зиму в России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Предстоящая зима на большей части территории страны ожидается непривычно теплой и влажной из-за влияния климатического феномена Эль-Ниньо, сопровождаясь обилием осадков, прогнозируют метеорологи.

    Предстоящая зима на большей части территории страны окажется аномально теплой и влажной из-за влияния климатического явления Эль-Ниньо. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец пояснил РИА «Новости», что сильные холода ожидаются только в арктической зоне, на севере Сибири, Чукотке и в районе Берингова моря.

    «На мой взгляд, в этом году зимой в России, за исключением арктической зоны, севера Сибири, Чукотки, Берингова моря, Чукотского моря – здесь будет очень холодно, большая часть территории нашей страны будет находиться под аномальным теплом. Причем превышение над нормой будет достигать 3-4 градусов, это достаточно значимая величина», – рассказал Тишковец.

    Максимум аномального тепла в Центральной России и южных регионах придется на февраль. По словам синоптика, потепление будет сопровождаться повышенным количеством осадков. В декабре их объем будет близок к норме, а в январе превысит ее на 30-40%.

    Метеоролог отметил, что причиной таких изменений стало рекордное Эль-Ниньо – потепление вод в центральной и восточной частях Тихого океана. Это явление скажется не только на зиме, но и на весне с летом. Однако зима не будет постоянно слякотной: возможны сильные снегопады, которые из-за оттепелей будут оседать, вызывая туманы и сбои в транспортном сообщении. Также вероятны сильные снежные бури, известные как «черная пурга».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, директор Гидрометцентра Юрий Симонов спрогнозировал нестабильную зиму с затяжными оттепелями. А руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов предрек сокращение продолжительности традиционной русской зимы.

    Ранее ученые Всемирной метеорологической организации ООН предупредили об экстремальном повышении температуры на планете из-за Эль-Ниньо.

    Комментарии (0)
    12 сентября 2026, 17:40 • Новости дня
    Песков сообщил об отсутствии подвижек по зерновой бирже БРИКС

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков констатировал отсутствие прогресса в обсуждении инициативы по созданию единой зерновой биржи стран БРИКС.

    По словам Пескова, процесс создания единой зерновой биржи в рамках БРИКС пока не получил развития, передает ТАСС.

    Отвечая на вопрос журналистов о возможных изменениях в этом направлении, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил: «Нет».

    Дополнительные детали о причинах отсутствия прогресса или возможных сроках возобновления обсуждения инициативы не приводятся.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2024 году президент России Владимир Путин предложил создать зерновую биржу БРИКС.

    Открытие этой площадки поможет сформировать справедливые индикаторы стоимости зерна на международной арене.

    Ранее Путин поддержал соответствующую инициативу представителей агропромышленного комплекса.

    Комментарии (0)
    12 сентября 2026, 16:39 • Новости дня
    Дмитриев заявил о нехватке Трампа на саммите БРИКС
    Дмитриев заявил о нехватке Трампа на саммите БРИКС
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Лидерам стран БРИКС на саммите в Нью-Дели для «полного состава» не хватает только президента США Дональда Трампа, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

    Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев отметил отсутствие американского лидера на встрече БРИКС в Нью-Дели, передает RT. Свое мнение спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами выразил в социальной сети X.

    «Лидерам не хватает только их друга, президента Трампа, для полного состава», – заявил Дмитриев. К сообщению он прикрепил фотографию, где премьер-министр Индии Нарендра Моди держит за руки президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.

    Ранее глава РФПИ сообщал о планах России организовать совместный бизнес-форум с участием представителей Германии и США.

    Главы России, Китая и Индии провели короткую неформальную беседу во время заседания XVIII саммита БРИКС в Нью-Дели.

    Комментарии (3)
    11 сентября 2026, 23:53 • Новости дня
    Путин: Гельмут Коль не придерживался взглядов нынешних властей Германии

    Tекст: Антон Антонов

    Бывший канцлер Германии Гельмут Коль считал добрососедские отношения с Россией необходимым условием сохранения европейской цивилизации, заявил президент России Владимир Путин.

    Завершая первый день рабочего визита в Индию, Путин ответил на вопрос СМИ о победе правой оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» в Саксонии. Путин не стал комментировать события внутриполитического характера в Германии, но высказался о том, что «сейчас происходит в Европе в целом», сообщается на сайте Кремля.

    «Я слышал, как вот в той же Германии говорят, сегодняшние власти говорят о том, что они придерживаются курса бывшего руководства Германии, в том числе упоминается имя Гельмута Коля. Я был знаком с Колем. Я могу твёрдо утверждать: у него не было таких взглядов, которых придерживается сегодняшнее руководство ХДС, не было просто», – заявил Путин.

    По словам Путина, Коль был убежден: будущее Германии и всей Европы возможно обеспечить только при условии близких, добрососедских и союзнических отношений с Россией.

    Путин добавил, что, по мнению Коля, Германия и Россия должны дополнять друг друга – только так европейская цивилизация могла бы сохраниться как самостоятельный центр интеллектуальной и гуманитарной силы со всеми политическими и экономическими последствиями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин ранее уже цитировал слова Гельмута Коля о том, что будущее Европы возможно только вместе с Россией.

    Гельмут Коль скончался в 2017 году в возрасте 87 лет.

    Президент также подтвердил дружеские отношения с другим экс-канцлером ФРГ Герхардом Шредером. Путин назвал Шредера оптимальным кандидатом для ведения прямого дипломатического диалога между Москвой и европейскими государствами.

    Комментарии (0)
    Главное
    Росавиация признала падение самолета в Татарстане катастрофой
    Лавров ответил на предложение Зеленского о встрече с Путиным в США
    Нанесен удар по польскому заводу сантехники Cersanit в Житомирской области
    Власти Украины полностью остановили железнодорожное сообщение с Сумами
    Словакия заявила о намерении восстановить диалог с Россией
    Долина сравнила себя с Марией Магдалиной после скандала с квартирой
    Агроном назвала культуры, которые дачникам стоит посадить до зимы