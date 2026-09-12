WAM: Путин и наследный принц Абу-Даби обсудили стратегическое партнерство

Путин и наследный принц Абу-Даби обсудили партнерство стран

Tекст: Катерина Туманова

Оба лидера в начале встречи поприветствовали друг друга и передали пожелания процветания и прогресса народам обеих стран, передает агентство WAM.

«Стороны обсудили отношения между ОАЭ и Россией, а также пути поддержки двустороннего сотрудничества в областях, представляющих взаимный интерес, таким образом, чтобы это отвечало общим интересам и ожиданиям обеих стран и их народов», – отмечено в сообщении.

В ходе беседы стороны обменялись мнениями по ряду региональных и международных вопросов, подчеркнув важность координации действий по итогам саммита БРИКС и преобразования итоговых решений в практические инициативы, которые будут полезны для всех.

Ранее в этот день стало известно, что наследный принц ОАЭ пришел на переговоры с Путиным в традиционных сандалиях, а президент России назвал ОАЭ ближайшим союзником России на Ближнем Востоке.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе президент ОАЭ назвал объем товарооборота с Россией равным 11,5 млрд долларов. Тогда же Путин назвал ОАЭ дружественной России страной и сообщил о росте взаимных инвестиций.