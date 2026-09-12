При атаке дронами на ДНР погибли трое и ранены 13 мирных жителей

Tекст: Катерина Туманова

«Три человека погибли, еще тринадцать мирных жителей Республики, в том числе ребенок, пострадали сегодня из-за атак ударных БПЛА вфу», – написал он.

Пушилин уточнил, что в Володарском муниципальном округе на трассе Р-150 беспилотник атаковал грузовик, что привело к гибели двоих мужчин. Еще один человек получил тяжелые ранения при ударе по микроавтобусу возле села Новокрасновка.

В Центрально-Городском районе Горловки под удар попал рейсовый автобус. Инцидент унес жизнь одного пассажира, еще пять человек, включая девятилетнюю девочку, получили ранения. В Калининском районе города пострадал местный житель.

Атаки зафиксированы и в других районах. В селе Валерьяновка Волновахского округа ранены двое мужчин, а в городе Селидово пострадали три человека.

Кроме того, в результате атак ВСУ повреждены 11 домостроений и четыре объекта гражданской инфраструктуры. Значительный урон нанесен спецтехнике, автобусам и автомобилям в нескольких муниципальных округах.

Как писала газета ВЗГЛЯД, при атаках беспилотников 7 сентября пострадали 13 мирных жителей ДНР, тогда же беспилотник атаковал троллейбус в Горловке. Еще два мирных жителя ДНР погибли от дронов ВСУ 11 сентября.