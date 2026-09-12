Подростка спасли с перевернутой лодки через два дня дрейфа в Беринговом море

Подросток выжил после двух дней дрейфа в Беринговом море

Tекст: Катерина Туманова

Судно перевернулось в субботу, оставив экипаж без еды и воды. Экипаж вертолета береговой охраны обнаружил выжившего в понедельник утром. Находившееся поблизости судно подняло мальчика на борт, а также извлекло тела двух его погибших родственников, сообщает Би-би-си со ссылкой на телеканал KTUU-TV.

«Мы выражаем глубочайшие соболезнования семьям, друзьям и общинам, пострадавшим от трагической гибели двух моряков», – заявил командующий Арктическим округом Береговой охраны контр-адмирал Боб Литтл.

Капитан спасшего подростка судна Адам Уайт отметил, что мальчик держался за лодку в темноте при температуре воды около десяти градусов Цельсия. У спасенного были зафиксированы признаки переохлаждения, сейчас он восстанавливается дома.

Капитан отметил стойкость подростка и его выдержку в экстремальной ситуации.

«Сквозь стук зубов он упомянул, что его брат все еще находится под лодкой. А потом сказал, что прошлой ночью, до нашего спасения, его двоюродный брат ушел под воду», – добавил капитан Уайт.

Как писала газета ВЗГЛЯД, экипаж круизного лайнера спас дрейфовавшего моряка c кошкой. В Ленобласти спасли унесенную штормом в Ладожское озеро группу с детьми. Дрейфовавших на лодке две недели мигрантов спасли у Канарских островов.