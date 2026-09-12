Наследный принц ОАЭ пришел на переговоры с Путиным в традиционных сандалиях

Tекст: Вера Басилая

Встреча политиков состоялась на полях саммита БРИКС в Нью-Дели, передает РИА «Новости». Кадры с мероприятия, на которых запечатлен необычный дресс-код, опубликовал арабский телеканал Sky News Arabia.

Наследный принц предпочел надеть традиционную темно-серую рубашку-платье и белый мужской платок. На его ногах были тяжелые кожаные сандалии темного цвета, которые мужчины в странах Персидского залива часто носят даже на официальных приемах.

Стороны уделили внимание вопросам двустороннего взаимодействия и текущей ситуации на Ближнем Востоке. Российский лидер прибыл в индийскую столицу с трехдневным рабочим визитом для участия в мероприятиях объединения, которые проходят 12 и 13 сентября.

Ранее Путин заявил о превращении Арабских Эмиратов в одну из самых близких для Москвы стран.