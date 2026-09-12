  • Новость часаWAM: Путин и наследный принц Абу-Даби обсудили стратегическое партнерство
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    12 сентября 2026, 21:56 • Новости дня

    Наследный принц ОАЭ пришел на переговоры с Путиным в традиционных сандалиях

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин и наследный принц Халед бен Мухаммед Аль Нахайян обсудили сотрудничество на встрече, куда арабский гость прибыл в традиционной открытой обуви.

    Встреча политиков состоялась на полях саммита БРИКС в Нью-Дели, передает РИА «Новости». Кадры с мероприятия, на которых запечатлен необычный дресс-код, опубликовал арабский телеканал Sky News Arabia.

    Наследный принц предпочел надеть традиционную темно-серую рубашку-платье и белый мужской платок. На его ногах были тяжелые кожаные сандалии темного цвета, которые мужчины в странах Персидского залива часто носят даже на официальных приемах.

    Стороны уделили внимание вопросам двустороннего взаимодействия и текущей ситуации на Ближнем Востоке. Российский лидер прибыл в индийскую столицу с трехдневным рабочим визитом для участия в мероприятиях объединения, которые проходят 12 и 13 сентября.

    Ранее Путин заявил о превращении Арабских Эмиратов в одну из самых близких для Москвы стран.

    12 сентября 2026, 13:46 • Новости дня
    Путин призвал расширить состав Совбеза ООН за счет Глобального Юга
    Путин призвал расширить состав Совбеза ООН за счет Глобального Юга
    @ Evan Schneider/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Совет Безопасности ООН необходимо расширить за счет включения в его состав государств Глобального Юга, заявил президент России Владимир Путин, выступая на заседании XVIII саммита БРИКС. По его словам, растущее влияние новых центров силы должно находить отражение в ключевых международных институтах.

    Президент России Владимир Путин на саммите в Нью-Дели заявил об огромном технологическом потенциале стран БРИКС и необходимости расширения Совета безопасности ООН за счет включения стран Глобального Юга, передает РИА «Новости».

    «Хотел бы обратить внимание еще на одно обстоятельство, которое в современных условиях, на мой взгляд, является, может быть, ключевым. Сосредоточен в наших странах огромный, мощный, интеллектуальный и технологический потенциал. Вполне логично, что авторитет и влияние БРИКС в мире неуклонно нарастают», – сказал Владимир Путин.

    Он добавил, что партнерство стран-участниц БРИКС всегда основывается на принципах равноправия, добрососедства и уважения взаимных интересов. Путин также напомнил, что БРИКС выступает самым крупным мировым объединением на сегодняшний день.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на недавнем саммите ШОС российский лидер предложил реформировать Совбез ООН за счет стран Глобального Юга.

    Накануне в рамках саммита БРИКС в Индии глава государства провел встречу с руководителем Нового банка развития Дилмой Роуссефф. Ранее Минфин России оценил потенциал технологического развития государств объединения в 406 млрд долларов ежегодно.

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    12 сентября 2026, 09:25 • Новости дня
    Си Цзиньпин впервые за семь лет прибыл в Индию

    Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Индию на саммит БРИКС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Председатель КНР Си Цзиньпин прилетел в Нью-Дели для участия в саммите БРИКС и проведения двусторонних переговоров с индийским руководством.

    Председатель КНР прибыл в столицу Индии на саммит БРИКС, передает ТАСС. Самолет китайского лидера приземлился на базе военно-воздушных сил Палам. Кадры прибытия показал телеканал NDTV.

    Программа визита, опубликованная индийским дипломатическим ведомством, включает участие в заседании глав государств БРИКС. После этого запланирована двусторонняя встреча с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

    Отношения между двумя странами начали улучшаться после визита Моди в Китай в прошлом году на саммит ШОС. Тогда лидеры обсудили укрепление связей, что привело к возобновлению прямых авиарейсов и трансграничной торговли.

    Напряженность между Пекином и Нью-Дели возникла в мае 2020 года из-за противостояния военных в Восточном Ладакхе. Впоследствии стороны провели серию переговоров и начали отвод войск из спорных приграничных зон.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министерство иностранных дел Китая сообщило о визите Си Цзиньпина в Нью-Дели по приглашению Нарендры Моди.

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    12 сентября 2026, 14:25 • Видео
    Китай жадно скупает русскую нефть

    Предприятия КНР значительно нарастили закупки российской нефти на спотовом рынке, приобретая ее с хорошей наценкой за срочность. Чем это вызвано?

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    12 сентября 2026, 10:52 • Новости дня
    Государства БРИКС согласовали итоговую декларацию 18-го саммита

    NDTV: Страны БРИКС согласовали итоговую декларацию 18-го саммита в Нью-Дели

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Страны – члены БРИКС согласовали итоговую декларацию 18-го саммита объединения, который проходит в Нью-Дели, сообщил телеканал NDTV cо ссылкой на источник в правительстве.

    Страны – участницы БРИКС успешно завершили работу над текстом итоговой декларации 18-го саммита объединения, передает ТАСС. Документ был полностью согласован шерпами еще до начала официального заседания глав государств и правительств.

    Ожидается, что готовая декларация будет официально представлена общественности сразу после окончания саммита. По предварительным данным, публикация документа состоится около 13:30 по московскому времени.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель КНР Си Цзиньпин прилетел в Нью-Дели для участия в саммите БРИКС. Президент России Владимир Путин провел двусторонние переговоры с лидером ЮАР Сирилом Рамафосой. Глава Минэкономразвития Максим Решетников представил инициативу по созданию зерновой биржи объединения.

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    12 сентября 2026, 19:15 • Новости дня
    МИД Индии проигнорировал провокационный вопрос об Украине на саммите

    Tекст: Вера Басилая

    Секретарь по экономическим отношениям МИД Индии Судхакар Далела ушел от ответа на провокационный вопрос шведского журналиста об Украине на брифинге БРИКС.

    Секретарь по экономическим отношениям МИД Индии Судхакар Далела отказался отвечать на вопрос шведского журналиста об Украине после заседания лидеров БРИКС в Нью-Дели, передает РИА «Новости». Представитель Swedish Radio поинтересовался, пытались ли участники саммита «убедить Россию прекратить конфликт».

    В ответ на это Далела подчеркнул, что объединение выступает за урегулирование конфликтов посредством диалога и дипломатии. «Я не хотел бы вдаваться в отдельные вопросы, конкретные геополитические проблемы, которые стоят перед нами», – заявил дипломат.

    Он также добавил, что позиция БРИКС отражена в Нью-Делийской декларации. Документ включает положения о соблюдении международного права, мирном разрешении споров и ключевом значении Устава ООН. Далела отметил, что блок четко обозначил приоритет диалога для преодоления напряженности.

    Ранее участники саммита в Нью-Дели единогласно утвердили итоговую Делийскую декларацию. При этом упоминание Украины в документе отсутствует.

    Премьер-министр Индии Нарендра Моди официально объявил о закрытии заседания лидеров стран объединения.

    Глава МИД России Сергей Лавров проинформировал партнеров по БРИКС о текущей ситуации на Украине.

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    12 сентября 2026, 17:40 • Новости дня
    Песков сообщил об отсутствии подвижек по зерновой бирже БРИКС

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков констатировал отсутствие прогресса в обсуждении инициативы по созданию единой зерновой биржи стран БРИКС.

    По словам Пескова, процесс создания единой зерновой биржи в рамках БРИКС пока не получил развития, передает ТАСС.

    Отвечая на вопрос журналистов о возможных изменениях в этом направлении, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил: «Нет».

    Дополнительные детали о причинах отсутствия прогресса или возможных сроках возобновления обсуждения инициативы не приводятся.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2024 году президент России Владимир Путин предложил создать зерновую биржу БРИКС.

    Открытие этой площадки поможет сформировать справедливые индикаторы стоимости зерна на международной арене.

    Ранее Путин поддержал соответствующую инициативу представителей агропромышленного комплекса.

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    12 сентября 2026, 17:09 • Новости дня
    Лидеры стран БРИКС потребовали отменить международные санкции против Кубы

    Tекст: Вера Басилая

    Лидеры стран БРИКС выразили серьезную обеспокоенность из-за действующих финансовых и торговых ограничений в отношении Кубы.

    Лидеры стран БРИКС приняли соответствующую декларацию в рамках проходящего в Нью-Дели саммита, передает РИА «Новости».

    В документе подчеркивается необходимость снятия односторонней блокады с Кубы.
    «Мы вновь заявляем о необходимости прекращения экономических, торговых и финансовых мер в отношении Кубы в соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН A/RES/80/4», – отмечается в тексте.

    Межгосударственное объединение БРИКС было основано в 2006 году. В текущем году председательство в организации осуществляет Индия, а сама встреча на высшем уровне проходит 12 и 13 сентября.

    Государства БРИКС приняли совместную декларацию с требованием отменить односторонние экономические санкции.

    Ранее министры иностранных дел стран объединения выступили за снятие введенных против Кубы ограничений.

    Власти Китая призвали Вашингтон немедленно прекратить блокаду острова.

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    12 сентября 2026, 12:52 • Новости дня
    Песков раскрыл отношение стран БРИКС к ошибкам европейских властей

    Песков заявил о понимании странами БРИКС ошибок европейских стран

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Многие страны БРИКС понимают ошибки европейских лидеров и взгляды Москвы на ситуацию в мире, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил близость мировоззрения многих государств БРИКС к российской позиции и осознание ими просчетов руководства стран Европы, передает ТАСС.

    «Совершенно не обязательно разделяют. Очень много стран, которые близки к этому мировоззрению», – ответил пресс-секретарь на вопрос журналистов Первого канала о позиции государств БРИКС.

    Он добавил, что просчеты европейских государств вынуждают их искать альтернативные пути развития. Эти негативные последствия носят очевидный характер и легко измеряются конкретными экономическими показателями, включая рост цен на топливо.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Дмитрий Песков назвал фатальной ошибкой отказ европейских стран от дешевых российских энергоресурсов. Представитель Кремля также отметил наличие у государств БРИКС общего мировоззрения по вопросам международного сотрудничества.

    Накануне глава Минэкономразвития Максим Решетников представил на деловом форуме объединения в Нью-Дели предложения по созданию независимой финансовой системы.

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    12 сентября 2026, 18:11 • Новости дня
    Путин посетил торжественный прием лидеров БРИКС в Индии

    Путин посетил торжественный прием от имени Моди в Нью-Дели

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин побывал на торжественном приеме, организованном индийским премьер-министром Нарендрой Моди для участников саммита БРИКС в Нью-Дели.

    Путин в пятницу прибыл в столицу Индии с трехдневным рабочим визитом. Целью поездки стало участие в мероприятиях саммита БРИКС, который проходит 12-13 сентября, передает РИА «Новости».

    БРИКС представляет собой межгосударственное объединение, созданное двадцать лет назад Россией, Китаем, Индией и Бразилией. Позже в состав организации вошла ЮАР, а с начала 2024 года присоединился еще ряд государств.

    В конгресс-центре Нью-Дели российского лидера встретил премьер-министр Индии Нарендра Моди.

    На полях международного форума главы России, Китая и Индии провели короткую неформальную беседу.

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    12 сентября 2026, 18:35 • Новости дня
    Правительственные силы Йемена нанесли удары по скоплениям хуситов в районе Мохи

    Tекст: Вера Басилая

    Правительственные силы Йемена заявили об уничтожении военной техники хуситов в районе Мохи.

    Представитель вооруженных сил Йемена Маджид ан-Назили сообщил, что правительственные силы «ликвидировали крупные скопления» мятежников близ порта Моха, передает ТАСС. В ходе операции военные уничтожили технику и вооружение противника.

    Кроме того, йеменская авиация нанесла удары по десяткам грузовиков с оружием, боеприпасами, ракетами и военным снаряжением к северу от города Таиз. По информации военных источников, колонна двигалась из Мохи в Сану. Также сообщается об уничтожении ряда бойцов движения «Ансар Аллах» вдоль трассы Моха – Зубаб.

    Накануне член политбюро йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» Хузам аль-Асад подтвердил завершение операции по установлению контроля над территориями с выходом к Баб-эль-Мандебскому проливу на западе страны. Он заверил, что суда проходят через пролив в обычном режиме и угроз безопасности не наблюдается.

    Ранее 10 сентября хуситы заявили о захвате города Моха.

    На следующий день представители движения отчитались о взятии под контроль шести округов на побережье Красного моря.

    В Кремле предупредили о риске масштабной эскалации конфликта в районе Баб-эль-Мандебского пролива.

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    12 сентября 2026, 17:02 • Новости дня
    Си Цзиньпин предложил Моди совместно развивать БРИКС

    Си Цзиньпин сообщил о планах развивать БРИКС вместе с Индией

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди выразил намерение укреплять глобальную стабильность и способствовать устойчивому росту объединения.

    Пекин рассчитывает на сотрудничество с Нью-Дели для поддержания устойчивого развития БРИКС. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди на полях 18-го саммита объединения, передает ТАСС.

    «В условиях нестабильной ситуации Китай и Индия, выступающие в качестве стран с самым многочисленным населением в мире, должны совместными усилиями содействовать высококачественному развитию БРИКС», – подчеркнул китайский лидер.

    Глава КНР также добавил, что объединение усилий двух стран способно придать мощный импульс обеспечению международной безопасности. По его словам, совместная работа принесет больше положительной энергии для глобального прогресса.

    Ранее сообщалось, что председатель КНР Си Цзиньпин прилетел в Нью-Дели для участия в саммите БРИКС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, торговая политика США подтолкнула Индию и Китай к постепенному восстановлению двусторонних отношений. В субботу участники саммита БРИКС единогласно утвердили итоговую Делийскую декларацию.

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    12 сентября 2026, 18:47 • Новости дня
    Си Цзиньпин заявил о восстановлении сотрудничества Китая и Индии

    Си Цзиньпин: Китай и Индия восстанавливают механизмы сотрудничества

    Си Цзиньпин заявил о восстановлении сотрудничества Китая и Индии
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Механизмы по продвижению китайско-индийского сотрудничества постепенно восстанавливаются, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в ходе 18-го саммита БРИКС.

    Глава КНР Си Цзиньпин во время встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди указал на постепенное возобновление институциональных обменов, передает ТАСС. Политики провели переговоры на полях 18-го саммита БРИКС, который проходит 12–13 сентября в Нью-Дели.

    «Китай неизменно рассматривает и развивает китайско-индийские отношения со стратегической высоты, в долгосрочной перспективе. За последние два года я дважды встречался с вами, и мы позволили выйти отношениям между двумя странами от «нового старта» к «новому подъему», – подчеркнул китайский лидер.

    Он добавил, что перечень сфер для совместной работы постоянно расширяется, а объем взаимной торговли достиг нового максимума. Подобная ситуация далась нелегко и требует бережного отношения, пояснил политик.

    Кроме того, Пекин и Нью-Дели несут большую ответственность на фоне сложной международной обстановки. Это связано с тем, что оба государства являются самыми густонаселенными в мире и выступают важными участниками Глобального Юга.

    Главы России, Китая и Индии провели короткую неформальную беседу во время заседания XVIII саммита БРИКС в Нью-Дели.

    Торговая политика Дональда Трампа подтолкнула Индию и Китай к постепенному восстановлению отношений.

    Эксперты ожидали борьбу Си Цзиньпина и Нарендры Моди за влияние на развивающийся мир в ходе саммита БРИКС.

    Летом представители двух государств констатировали постепенный выход двусторонних связей из глубокого кризиса.

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    12 сентября 2026, 13:26 • Новости дня
    Моди призвал срочно провести реформу Совета Безопасности ООН

    Моди призвал немедленно реформировать Совет Безопасности ООН

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Премьер-министр Индии Нарендра Моди призвал незамедлительно провести реформу Совета Безопасности ООН, установив для изменений конкретные сроки и результаты.

    Премьер-министр Индии Нарендра Моди открыл заседание глав государств и правительств стран БРИКС. В ходе своего выступления политик обратил внимание на необходимость срочных изменений в структуре главных международных организаций, передает ТАСС.

    «Я хотел бы подчеркнуть, что реформу Совета Безопасности ООН больше нельзя откладывать. Переговоры по этому вопросу должны быть привязаны к конкретным срокам и четким результатам. Аналогичным образом право голоса, руководящие посты и приоритеты политики в финансовых институтах должны соответствовать современным экономическим реалиям», – сказал индийский премьер.

    Политик также отметил важность влияния развивающихся стран на мировую экономику. По его словам, государства, обеспечивающие глобальный экономический рост, должны играть соответствующую роль в формировании системы международного управления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал реформировать глобальные многосторонние институты.

    Ранее Россия и Индия выступили с совместным обращением о необходимости глубокой реформы Совета Безопасности. Позже глава российского МИД Сергей Лавров поддержал справедливые требования африканских стран об увеличении своего присутствия в этой организации.

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    12 сентября 2026, 08:19 • Новости дня
    Для Владимира Путина в Индии приготовили шоколадных матрешек

    В Нью-Дели Путина решили угостить шоколадными матрешками и индийскими сладостями

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Нью-Дели подготовили для президента России Владимира Путина шоколадных матрешек и традиционные индийские сладости в честь его приезда на саммит БРИКС, сообщил телеканал NDTV со ссылкой на представителей гостиницы.

    К прибытию президента России Владимира Путина на саммит БРИКС в Нью-Дели подготовили специальное угощение, передает РИА «Новости». Индийские кондитеры создали шоколадных матрешек и композицию с российскими достопримечательностями.

    Помимо этого, гостям предложат традиционные индийские сладости. «Повара также подготовили тхали с традиционными индийскими сладостями и шоколадными конфетами с кардамоном, шафраном, розой, имбирем и фенхелем, отдавая дань обеим культурам», – сообщил телеканал NDTV.

    На опубликованных снимках видны пять матрешек с цветочными узорами, шоколадная надпись Moscow и эмблема саммита. Мероприятие проходит 12–13 сентября в комплексе «Бхарат Мандапам».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне президент России Владимир Путин прибыл в Индию с трехдневным рабочим визитом. В центре Нью-Дели к началу саммита БРИКС появились приветственные баннеры с портретом российского лидера. Участники делового форума встретили выступление главы государства бурными овациями.

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    12 сентября 2026, 14:16 • Новости дня
    Страны БРИКС единогласно приняли итоговую декларацию саммита

    Tекст: Вера Басилая

    Участники 18-го саммита БРИКС в Нью-Дели единогласно утвердили итоговую Делийскую декларацию, сообщил премьер-министр Индии Нарендра Моди.

    Главы государств и правительств стран – членов БРИКС на 18-м саммите объединения в Нью-Дели утвердили итоговую декларацию 2026 года, передает ТАСС.

    «Никто из членов не высказал возражений. Делийская декларация 2026 года принята единогласно», – заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди.

    Политик отметил, что встреча прошла содержательно и конструктивно, продемонстрировав общую приверженность сотрудничеству. По его словам, управлять меняющимся миром через старые институты невозможно, поэтому требуются улучшения в представительстве, способности реагировать на вызовы и формировании правил. В завершение саммита Нарендра Моди представил две почтовые марки, выпущенные к 20-летию БРИКС.

    Ранее страны БРИКС согласовали текст итогового документа до начала официального заседания.

    Президент Владимир Путин заявил, что интеллектуальный и технологический потенциал сосредоточен в странах БРИКС.

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    12 сентября 2026, 04:52 • Новости дня
    Премьер Ирака аз-Зейди велел уволить командующего оперштабом в Майсане

    Tекст: Антон Антонов

    Премьер-министр Ирака Али аз-Зейди распорядился уволить командующего оперативным штабом провинции Майсан после атаки БПЛА на нефтепровод в Саудовской Аравии.

    «Премьер-министр также приказал уволить командующего оперативным штабом Майсана в связи с полученными данными, подтверждающими, что атака, нацеленная на братскую Саудовскую Аравию, была нанесена из местности провинции Майсан», – говорится в заявлении офиса премьера.

    Иракская полиция обнаружила на западе страны, в провинции Анбар, тайник с беспилотниками. Действуя на основе разведданных, силовики нашли заброшенную мастерскую по ремонту шин, где хранились дроны, боеприпасы к ним и сопутствующее оборудование, передает РИА «Новости».

    В ходе операции изъяли 47 беспилотников и 46 боеприпасов для них, а также пульты управления и аккумуляторы. Полиция начала расследование, чтобы установить происхождение найденных материалов и причастных к тайнику лиц.

    Власти Ирака также закрывают КПП «Шаламче» на границе с Ираном в рамках мер предосторожности после атаки на нефтепровод в Саудовской Аравии, передает агентство Reuters со ссылкой на два источника в силовых структурах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, прокачку нефти по трубопроводу «Восток – Запад» в Саудовской Аравии приостановили после нескольких ударов по нему.

    Нефтепровод атаковали беспилотники, запущенные с территории Ирака.

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