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    Россия и Индия сдвинули проект BRICS Pay с мертвой точки
    Десять батальонов ВСУ попали в крупнейший котел под Харьковом
    Опыт конфликта на Украине подтолкнул Британию к возрождению кавалерии и боевых лошадей
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    Путин: Формирование многополярного мира встречает сопротивление
    Путин призвал реформировать МВФ, Всемирный банк и ВТО
    Власти Индии опубликовали видео встречи Путина и Моди под песню «Матушка-земля»
    ВС России поразили сухогруз с военными грузами в порту Одессы
    12 сентября 2026, 21:43 • Новости дня

    Российские паралимпийцы выиграли медальный зачет чемпионата Европы по плаванию

    Tекст: Вера Басилая

    Российская сборная одержала уверенную победу в медальном зачете чемпионата Европы по паралимпийскому плаванию, завоевав 33 золотые награды.

    Российские пловцы завоевали 92 медали и заняли первое место в общем зачете чемпионата Европы по паралимпийскому плаванию, передает РИА «Новости».

    На счету сборной России 33 золотые, 39 серебряных и 20 бронзовых наград. Второе место досталось команде Италии, которая выиграла 29 золотых, 16 серебряных и 16 бронзовых медалей. Замкнули тройку лидеров украинские спортсмены с 25 золотыми, 25 серебряными и 23 бронзовыми наградами.

    Соревнования прошли в турецком городе Коджаэли с 7 по 12 сентября. Российские паралимпийцы выступали на турнире с национальной символикой.

    В августе сборная России по плаванию завоевала третье место в комбинированной эстафете на чемпионате Европы.

    Весной российские паралимпийцы заняли третью строчку в итоговом зачете зимних Игр в Италии.

    12 сентября 2026, 12:58 • Новости дня
    Десять батальонов ВСУ попали в крупнейший котел под Харьковом

    Командир 71-й дивизии Шкроба: Десять батальонов ВСУ окружены в Харьковской области

    Десять батальонов ВСУ попали в крупнейший котел под Харьковом
    @ Iryna Rybakova/Press Service of the 93rd Kholodnyi Yar Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces/REUTERS

    В Харьковской области в окружении остаются десять батальонов ВСУ, сообщил командир 71-й гвардейской мотострелковой дивизии Роман Шкроба в интервью Владимиру Соловьеву для информационной службы «Вести».

    Командир 71-й гвардейской мотострелковой дивизии Роман Шкроба сообщил, что в Харьковской области в окружение попали 10 батальонов украинских вооруженных сил, передает телеграм-канал «Соловьев Live». По его словам, площадь «котла» превышает 400 квадратных километров, что делает его крупнейшим за все время проведения спецоперации.

    Шкроба отметил, что в окружении оказались наиболее боеспособные украинские подразделения на этом направлении. По его данным, с начала месяца внутри «котла» уничтожены 305 военнослужащих ВСУ, 12 бронемашин, восемь пикапов, 13 квадроциклов и 20 наземных роботов.

    Кроме того, командир сообщил об эвакуации 57 мирных жителей российскими бойцами при освобождении приграничных населенных пунктов Анискино, Водяное и Ольховатка.


    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные продолжили сужение кольца вокруг украинских формирований в Харьковской области. Окруженные подразделения противника несут серьезные потери под массированными ударами российской авиации и артиллерии. Бойцы группировки «Север» сорвали попытку прорыва вражеских сил из окружения на Великобурлукском направлении.

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    11 сентября 2026, 18:30 • Новости дня
    Глава РФПИ объявил о создании платежной системы стран БРИКС – BRICS Pay

    Глава РФПИ сообщил о заключении банковского соглашения по платежной системе BRICS Pay

    Глава РФПИ объявил о создании платежной системы стран БРИКС – BRICS Pay
    @ Sipa USA/ТАСС

    Страны БРИКС достигли банковского соглашения по BRICS Pay, которая фактически станет платежной системой для государств объединения. Об этом сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

    «Мы фокусируемся именно на финансовом треке. Мы возглавляем группу по взаимодействию по финансовым вопросам, и здесь очень важны вопросы платежей. И мы сегодня объявим о банковском соглашении по BRICS Pay, фактически платёжной системе для стран БРИКС», – заявил Дмитриев, передает Telegram-канал Yunashev_Live.

    Помимо развития платежных инструментов, страны объединения намерены расширять сотрудничество в инвестиционной сфере. «И также многие другие вопросы, это вопросы совместных инвестиций и так далее», – отметил глава РФПИ.

    Дмитриев подчеркнул, что развитие БРИКС должно сопровождаться созданием конкретных экономических и финансовых механизмов, которыми смогут пользоваться входящие в объединение государства. «Главная задача – это то, чтобы БРИКС был не просто геополитически мощным объединением, а чтобы были практические инвестиционные и финансовые решения, которые объединяют все страны Брикса», – заявил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров рассказал о проработке трансграничной платежной инициативы. Замглавы МИД Сергей Рябков заявил о прохождении точки невозврата в дискуссиях о создании независимой финансовой структуры. Участники Делового форума БРИКС в Москве протестировали промо-карты будущей платформы BRICS Pay.

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    12 сентября 2026, 14:25 • Видео
    Китай жадно скупает русскую нефть

    Предприятия КНР значительно нарастили закупки российской нефти на спотовом рынке, приобретая ее с хорошей наценкой за срочность. Чем это вызвано?

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    10 сентября 2026, 18:08 • Новости дня
    Посольство России пожелало Венгрии покупать у Латвии газ «с ароматом демократии»
    Посольство России пожелало Венгрии покупать у Латвии газ «с ароматом демократии»
    @ Attila Volgyi/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские дипломаты с иронией отреагировали на планы Венгрии и Латвии развивать партнерство в сфере энергетики, пожелав странам успешных поставок прибалтийского газа.

    Посольство России в Венгрии с недоумением и иронией отреагировало на заявление венгерского министра иностранных дел Аниты Орбан. Дипломатическое представительство обратило внимание на сообщение о встрече главы ведомства с латвийской коллегой Байбой Браже, где обсуждалось энергетическое сотрудничество, передает ТАСС.

    «Венгерской стороне хорошо известно, что Россия также готова к консультациям с Будапештом по всем аспектам нашего проверенного временем и доказавшего свою надежность двустороннего взаимодействия в области энергетики», – заявили в посольстве. Представители миссии добавили, что если Будапешт видит стратегического партнера в Риге, остается лишь пожелать продуктивного сотрудничества.

    Российские дипломаты сыронизировали, что результатом такого партнерства непременно станут поставки первоклассных прибалтийских нефти и природного газа. В заявлении, распространенном в социальных сетях, подчеркивается, что эти энергоресурсы будут обладать «неповторимым ароматом свободы и либеральной демократии».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о намерении Москвы продолжить сотрудничество с Будапештом.

    Бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил об острой необходимости в стабильных поставках российских энергоносителей.

    Премьер Латвии Андрис Кулбергс объявил о планах разорвать торговые связи с Россией.

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    11 сентября 2026, 18:21 • Новости дня
    В Кремле отреагировали на протест Японии из-за карты ООН

    Ушаков: Требование Японии изменить новую карту мира ООН является чепухой

    В Кремле отреагировали на протест Японии из-за карты ООН
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Помощник президента России Юрий Ушаков назвал «чепухой» требование Японии исправить новую карту мира Организации Объединенных Наций, на которой Курильские острова обозначены российской территорией.

    Помощник президента России Юрий Ушаков назвал реакцию японских властей на новую карту ООН необоснованной, передает РИА «Новости». На вопрос журналистов о претензиях Токио он ответил: «Чепуха какая-то, просто чепуха».

    Накануне правительство Японии потребовало от ООН исправить официальную карту мира. Поводом для протеста стало изображение Курильских островов как территории России. В связи с этим японское правительство потребовало внести изменения в документ.

    Российский посол в Токио Николай Ноздрев назвал южные Курильские острова неотъемлемой частью России.

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев пообещал Токио серьезные проблемы за попытки оспорить принадлежность этих территорий.

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    11 сентября 2026, 17:48 • Новости дня
    ФСИН раскрыла число находящихся в российских колониях американцев

    Глава ФСИН Гостев: В российских тюрьмах находятся 16 граждан США

    ФСИН раскрыла число находящихся в российских колониях американцев
    @ Сергей Метелица/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Директор ФСИН России Аркадий Гостев назвал количество иностранных граждан, отбывающих наказание в исправительных учреждениях страны? в том числе граждан США.

    В российских пенитенциарных учреждениях содержится около 25 тыс. иностранных граждан, рассказал Гостев в ходе 11-го заседания совета руководителей пенитенциарных служб государств-участников СНГ, проходящего в Казани, передает РИА «Новости».

    «Если брать страны СНГ – 18,5 тыс. примерно у нас содержится, 4,5 тыс. – в следственных изоляторах, где-то 14,1 тыс. – в колониях. В целом порядка 25 тыс. иностранцев», – заявил глава ФСИН.

    По словам руководителя ведомства, среди отбывающих наказание в виде лишения свободы на территории России числятся 16 граждан Соединенных Штатов Америки.

    Ранее Федеральная служба исполнения наказаний зафиксировала сокращение общего числа российских заключенных до 282 тыс. человек.

    Министерство внутренних дел отметило существенное снижение уровня преступности среди мигрантов за первое полугодие текущего года.

    Президент России Владимир Путин запретил выдавать гражданство иностранцам с судимостью.

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    11 сентября 2026, 11:56 • Новости дня
    Эксперт объяснил значение удара по дата-центру «Би-мобайл» в Киеве

    Военный эксперт Кнутов: Удары по украинским дата-центрам заставят ВСУ воевать в XX веке

    Эксперт объяснил значение удара по дата-центру «Би-мобайл» в Киеве
    @ Министерство обороны РФ/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Поражение украинских дата-центров увеличивает время обработки противником разведывательной информации и нарушает процесс выдачи целеуказаний фронтовым подразделениям ВСУ, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее ВС России нанесли удар по дата-центру «Би-мобайл» в Киеве.

    «Дата-центры на Украине работают в связке с системой искусственного интеллекта Maven Smart System американской компании Palantir Technologies. Комплексы получают информацию, относящуюся к боевым действиям, а также данные прослушивания определенных гражданских мобильных телефонов, донесения разведки и диверсионных групп», – объяснил военный эксперт Юрий Кнутов.

    По его словам, основная цель таких объектов, как пораженный в Киеве дата-центр «Би-мобайл», – контроль ситуации на поле боя с помощью человеческих и машинных решений.

    «Согласно концепции разработчиков, весь фронт делится на сектора, на каждом из которых помещается морской контейнер с вычислительными мощностями и другим современным оборудованием. Они получают информацию от подразделений ВСУ и направляют ее в дата-центры в глубине украинской территории. Туда приходят данные ряда европейских стран», – объяснил спикер.

    «Дата-центры обрабатывают информацию и выдают резюме, сделанное с помощью технологий искусственного интеллекта. Руководствуясь этими совокупными данными, командование выдает целеуказание подразделениям ВСУ на фронте, принимает решения по изменению конфигурации войск и перегруппировке», – отметил собеседник.

    Эксперт отметил: по замыслу Вашингтона и Киева, разработки Palantir призваны повышать эффективность устаревшей советской и европейской техники, доводить ее до современного уровня по ряду технических характеристик. Он также напомнил, что система уже применялась американскими специалистами для планирования военных операций в Венесуэле и Иране.

    Таким образом, российские удары по расположенным на Украине дата-центрам перерезают каналы связи пунктов управления ВСУ с фронтовыми подразделениями, отметил Кнутов. «Кроме того, поражение объектов увеличивает время обработки Киевом разведывательной информации, нарушает процесс выдачи целеуказаний. На некоторое время, пока противник восстанавливает систему, мы отбрасываем украинскую армию в XX век», – резюмировал собеседник.

    Ранее Россия нанесла групповые удары по украинским предприятиям промышленности, логистическим площадкам, морским портам, а также судам, задействованным для помощи украинской армии. Кроме того, в Киеве был поражен дата-центр «Би-мобайл», хранящий, обрабатывающий и передающий разведданные. Также на объекте работает сетевое оборудование в интересах ВСУ.

    В Киевской, Хмельницкой и Днепропетровской областях были поражены логистические центры «Гостомель», «Новая почта» и «Днепр», используемые для хранения БПЛА и комплектующих к ним. Помимо этого, удар пришелся по одесскому заводу автомобильных агрегатов, где ремонтируется военная техника.

    Также в порту Черноморска были атакованы два сухогруза с товарами военного назначения, катер и резервуары с ГСМ. На переходе морем в порт Одессы поражено судно с грузом для ВСУ, говорится в сообщении Минобороны в Max.

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    11 сентября 2026, 17:36 • Новости дня
    Экс-знатока «Что? Где? Когда?» Мереминскую внесли в реестр иноагентов

    Минюст признал иноагентом экс-знатока телеигры «Что? Где? Когда?» Мереминскую

    Экс-знатока «Что? Где? Когда?» Мереминскую внесли в реестр иноагентов
    @ leuconoen

    Tекст: Вера Басилая

    Бывший знаток популярной телевизионной игры «Что? Где? Когда?» Екатерина Мереминская пополнила список иностранных агентов из-за распространения недостоверной информации о решениях российских властей.

    Министерство юстиции России включило бывшего знатока популярной телеигры «Что? Где? Когда?» Екатерину Мереминскую в список иностранных агентов. «11 сентября 2026 года в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены… Е. О. Мереминская», – говорится в официальном сообщении на сайте Минюста.

    По данным министерства, Мереминская участвовала в создании и распространении материалов иноагентов и нежелательных организаций, а также распространяла недостоверную информацию о решениях российских властей. В настоящее время она проживает за пределами России.

    Кроме того, в обновленный реестр вошли проект «Пермь-36», информационный ресурс «Канал визионера», политический деятель Ринат Мухаметов и активистка Елена Матвеева.

    В июле столичный суд оштрафовал бывшую участницу телеигры на 10 тыс. рублей за сотрудничество с нежелательной организацией.

    Неделей ранее Министерство юстиции включило в реестр иностранных агентов интернет-издание «Новая газета».

    Летом Минюст пополнил этот список именем политика Бориса Надеждина.

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    10 сентября 2026, 19:28 • Новости дня
    Массовая гибель мальков осетра произошла в Волгограде
    Массовая гибель мальков осетра произошла в Волгограде
    @ Эрик Романенко/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Волгограде местные жители зафиксировали массовую гибель мальков осетровых рыб на берегу Волги около горчичного завода.

    В социальных сетях Волгограда распространилось видео массовой гибели рыбы на берегу Волги в Красноармейском районе города. Местные жители уточнили, что это осетры, сообщает издание «v1.ru». Главный специалист РосНИИВХ Сергей Яковлев выразил мнение, что гибель мальков могла произойти по естественным причинам во время их выпуска в реку.

    «Судя по видео, погибла одна молодь, и молодь маленькая, которая выпускается для воспроизводства», – заявил ученый. Он пояснил, что при транспортировке и выпуске рыбы часть особей неизбежно гибнет, и это является рядовым явлением.

    По данным Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии, за июль и август на Волгоградском осетровом заводе было выпущено в Волгу более двух млн мальков русского осетра. В Волжской межрайонной природоохранной прокуратуре сообщили о намерении уточнить обстоятельства произошедшего.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев исключил скорое возобновление промышленного вылова осетровых в России.

    В конце августа специалисты зафиксировали массовую гибель рыбы в водоемах Тюменской области из-за дефицита кислорода. Ранее экстренные службы выявили незаконный сброс нефтепродуктов на канализационной станции в Волгограде.

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    10 сентября 2026, 21:48 • Новости дня
    Берлин отказался предоставить доказательства связи России с дроном в Лейпциге

    Die Welt: ФРГ отказалась раскрывать данные о связи России с дроном в Лейпциге

    Берлин отказался предоставить доказательства связи России с дроном в Лейпциге
    @ REUTERS/Axel Schmidt

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Власти Германии отказались предоставлять оппозиционным партиям доказательства связи России с инцидентом с беспилотником в аэропорту Лейпцига, сославшись на незавершенное расследование, пишет Die Welt.

    Правящая в ФРГ коалиция ХДС/ХСС и СДПГ отклонила требование оппозиции предоставить доказательства причастности России к инциденту с беспилотником в аэропорту Лейпциг/Галле. Представители правящих партий, отвечающие за внутреннюю политику, подчеркнули, что федеральное правительство не обязано раскрывать имеющиеся данные, сообщает Die Welt.

    Представитель фракции СДПГ Себастьян Фидлер переадресовал вопрос прокуратуре, указав на незаконченное расследование. «Они должны быть представлены позже в суде», – заявил политик, отметив, что публикация доказательств может помешать следствию. Он также призвал Бундестаг доверять позиции правительства.

    По словам Фидлера, если канцлер или министр внутренних дел заявляют о причастности России без сомнений, значит, так оно и есть. В свою очередь представитель ХДС/ХСС Александра Трома обвинила оппозицию в игре по сценарию российских властей. Депутаты от «Зеленых», «Левых» и «Альтернативы для Германии» настаивают на недостаточном информировании парламента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Германии обвинило Москву в причастности к инциденту с беспилотниками в аэропорту Лейпцига.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал эти заявления абсолютно безосновательными.

    Министр иностранных дел Сергей Лавров охарактеризовал бездоказательные выпады Берлина началом настоящей войны.

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    11 сентября 2026, 02:33 • Новости дня
    Депутаты немецкой СДПГ обсудили вопрос об изменении политики в отношении России
    Депутаты немецкой СДПГ обсудили вопрос об изменении политики в отношении России
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    На фоне успеха «Альтернативы для Германии» на региональных выборах депутаты Социал-демократической партии Германии начали дискутировать о возможности пересмотра отношения к России и украинскому конфликту, пишет Welt.

    Во фракции Социал-демократической партии Германии нарастают споры вокруг внешнеполитического курса страны. В понедельник парламентарии провели жаркую дискуссию о дальнейшей поддержке Киева, пишет Welt.

    «Соотношение сил составляет 90 к 10», – оценил ситуацию один из членов фракции. Около 90% депутатов хотят придерживаться прежней линии, но число сторонников альтернативного подхода увеличивается.

    Противники нынешнего курса считают, что трата миллиардов на вооружение при одновременном сокращении социальных расходов становится энергетическим напитком для правых популистов. По их мнению, партия совершила ошибку, уступив тему мирного урегулирования оппонентам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, партия «Альтернатива для Германии» одержала крупную победу на выборах в парламент Саксонии-Анхальт.

    Правая политическая сила получила более 44% голосов избирателей.

    После поражения консерваторов депутаты от СДПГ отказались поддерживать программу реформ канцлера Фридриха Мерца.

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    10 сентября 2026, 18:40 • Новости дня
    Украина ввела специальный режим на границе с Россией и Белоруссией
    Украина ввела специальный режим на границе с Россией и Белоруссией
    @ Marianna Kotyk/Ukrinform/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинские власти ввели специальный режим в километровой зоне вдоль границы с Россией и Белоруссией на время действия военного положения, сообщила Госпогранслужба страны.

    «На период действия военного положения на земельных участках шириной один километр вдоль линии государственной границы с Российской Федерацией и Белоруссией устанавливается специальный пограничный режим», – приводит ТАСС сообщение украинской Госпогранслужбы.

    В указанной километровой зоне запрещены свободный въезд, пребывание, проживание и передвижение граждан. Кроме того, там нельзя проводить любые работы, не связанные с обороной, военными действиями или охраной границы.

    В ведомстве пояснили, что такие меры необходимы для усиления обороноспособности государства. Также власти опасаются возможного использования белорусской территории для дестабилизации ситуации в приграничных украинских регионах.

    В июне Владимир Зеленский предъявил ультиматум Минску.

    В мае украинский лидер распорядился перебросить дополнительные силы на черниговско-киевское направление.

    В конце того же месяца белорусская сторона зафиксировала более сотни попыток пересечения границы украинскими беспилотниками.

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    11 сентября 2026, 12:36 • Новости дня
    Рар рассказал о разногласиях в Германии по вопросу поддержки Украины

    Политолог Рар: Элиты Германии формируют образ двух главных угроз – России и АдГ

    Рар рассказал о разногласиях в Германии по вопросу поддержки Украины
    @ Juliane Sonntag/Photothek Media Lab/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    В Германии нарастает дискуссия о стратегии поддержки Украины. Так, в рядах СДПГ все активнее звучат голоса «голубей», критикующих текущий курс. Впрочем, позиция «ястребов» в партии остается влиятельной, а разногласия внутри социал-демократов пока не меняют общего вектора немецких властей, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар.

    «Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) всегда тяготела к пацифистским позициям. И сейчас, когда встал вопрос об эффективности дальнейшей поддержки военных действий на Украине, «голуби» в рядах фракции стали высказываться активнее», – отметил германский политолог Александр Рар.

    При этом, добавил собеседник, одним из ключевых представителей СДПГ остается глава Минобороны ФРГ Борис Писториус. «Его можно охарактеризовать как главного «ястреба» в нынешнем немецком политическом ландшафте. В своих выступлениях он говорит о гибридной войне, которую якобы Москва ведет против Берлина, и призывает готовиться к войне с Россией», – уточнил эксперт.

    По его словам, в других системных партиях ни о каком смягчении курса по поддержке Украины речи не идет – наоборот, тенденция усугубляется. «Власти последовательно формируют образ двух главных угроз: России и правой партии «Альтернатива для Германии». Борьба с одной из них фактически увязывается с противодействием другой», – детализировал Рар.

    Он напомнил, что в руководстве ХДС, СДПГ и «Зеленых» звучат призывы к немедленному запрету АдГ и наращиванию военной помощи Киеву. «Властные элиты Германии действуют по принципу: чего не может быть, на деле не должно быть», – указал политолог.

    Говоря о положении канцлера ФРГ Фридриха Мерца, собеседник подчеркнул: «Судя по всему, он чувствует, что во внутренней политике стремительно теряет весь свой авторитет». «Чтобы вернуть поддержку общества, Мерц стремится продемонстрировать «силу» на внешнеполитической арене и укрепить имидж канцлера. Но вместо умелой дипломатии он лезет на баррикады, проявляет непримиримость по отношению к Владимиру Путину, ссорится с Китаем из-за поддержки Пекином Москвы и бодается с Дональдом Трампом, в том числе из-за симпатий последнего к АдГ», – заключил Рар.

    Ранее стало известно, что результаты выборов в германской земле Саксония-Анхальт спровоцировали дискуссии в проигравших партиях о пересмотре внешнеполитического курса. Как сообщает Welt, в понедельник депутаты входящей в правящую коалицию Социал-демократической партии Германии (СДПГ) провели жаркую дискуссию по поводу политики в отношении России и поставок оружия Украине.

    Пока 90% депутатов хотят придерживаться прежней линии, но число сторонников альтернативного подхода увеличивается, отметило издание. Одним из лидеров этой группы социал-демократов является внешнеполитический эксперт СДПГ Ральф Штегнер. Противники нынешнего курса считают, что трата миллиардов на вооружение при одновременном сокращении социальных расходов становится энергетическим напитком для правых сил. По их мнению, партия совершила ошибку, уступив тему мирного урегулирования оппонентам.

    Напомним, на прошедших 6 сентября выборах в Саксонии-Анхальт «Альтернатива для Германии» набрала 43,8% голосов, Христианско-демократический союз (ХДС) – 17,2%, СДПГ – 9,3%. «Зеленые» набрали 8,9%, «Левые» – 8,6%. В ландтаг прошла также партия «Союз Сары Вагенкнехт» (ССВ), у нее 5,3%. Канцлер Фридрих Мерц, комментируя итоги, отметил, что страна столкнулась «с тектоническим сдвигом» в партийной системе. Он исключил сотрудничество с АдГ.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, кто сформирует правительство в ключевом регионе ФРГ.

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    11 сентября 2026, 17:42 • Новости дня
    Минюст исключил историка Понасенкова из реестра иноагентов
    Минюст исключил историка Понасенкова из реестра иноагентов
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Историка Евгения Понасенкова исключили из реестра Министерства юстиции в связи с утратой признаков иностранного агента.

    Министерство юстиции России исключило Евгения Понасенкова из реестра иностранных агентов. Причиной такого решения стала полная утрата деятелем признаков иностранного агента, следует из сообщения на сайте Минюста.

    «В соответствии с распоряжением Минюста России в связи с утратой признаков иностранного агента из реестра исключен Е. Н. Понасенков», – говорится в официальном заявлении министерства.

    Публицист пополнил данный список весной 2022 года. Впоследствии он неоднократно пытался оспорить присвоенный статус в судебном порядке, подавая соответствующие иски.

    Ранее Верховный суд России отказал Евгению Понасенкову в рассмотрении жалобы на статус иноагента.

    Министерство юстиции обнаружило в публикациях историка идею превосходства европейской государственности.

    В июле текущего года блогер накопил задолженность по налогам в размере 2,3 млн рублей.

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    10 сентября 2026, 18:24 • Новости дня
    Минздрав рассказал о здоровье отметившей 121-летие старейшей жительницы России

    Минздрав: Старейшая 121-летняя россиянка Хашагова чувствует себя нормально

    Tекст: Валерия Городецкая

    Самая пожилая россиянка Яха Хашагова, отпраздновавшая 121-й день рождения, находится в нормальном состоянии под наблюдением врачей, рассказали в Минздраве.

    В ведомстве подчеркнули, что за ее состоянием внимательно наблюдают врачи из Чеченской Республики, передает РИА «Новости». «Она чувствует себя нормально, медики Чеченской Республики следят за ее здоровьем», – отметили в пресс-службе российского Минздрава.

    По данным Социального фонда России, долгожительница появилась на свет 10 сентября 1905 года в селе Алхазурово Урус-Мартановского района. В настоящее время женщина проживает в Байсангуровском районе Грозного. У нее большая семья, включающая шесть детей, 20 внуков и 48 правнуков. Примечательно, что долголетие в роду Хашаговых является наследственным – ее мать прожила 116 лет.

    В августе эта долгожительница повредила кисть при падении в собственной квартире.

    На этой неделе возраст старейшей жительницы Москвы достиг 108 лет.

    В январе в Самарской области умерла 111-летняя россиянка Нафиза Жарылгапова.

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    11 сентября 2026, 21:33 • Новости дня
    Reuters: США пригласили Россию на встречу министров энергетики G20 в Техасе
    Reuters: США пригласили Россию на встречу министров энергетики G20 в Техасе
    @ Sam Wolfe/REUTERS

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские представители примут участие в министерской встрече Группы двадцати по энергетическим вопросам, которая пройдет на следующей неделе в американском штате Техас, пишет Reuters со ссылкой на представителя Белого дома.

    Соединенные Штаты направили российской стороне приглашение на министерское совещание Группы двадцати по энергетике, передает ТАСС. Мероприятие запланировано на 14-16 сентября и пройдет в Хьюстоне, штат Техас.

    «Как заявил в пятницу представитель Белого дома, должностное лицо из России примет участие во встрече в Хьюстоне на следующей неделе», – отмечается в сообщении агентства Reuters.

    Ранее российская делегация уже участвовала в мероприятиях G20 на территории США. Так, министр финансов Антон Силуанов присутствовал на встрече в Северной Каролине в конце августа – начале сентября. Кроме того, представители России участвовали в совещании по инновациям.

    В текущем году председательство в Группе двадцати осуществляют Соединенные Штаты. Итоговым событием станет саммит на высшем уровне, который пройдет 14-15 декабря во Флориде.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Соединенные Штаты пригласили главу российского Минфина Антона Силуанова на заседание министров финансов стран G20.

    Российский министр обсудил с американским коллегой Скоттом Бессентом перспективы двусторонних финансовых отношений.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал активную работу российской делегации на декабрьской встрече лидеров G20 в Майами.

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