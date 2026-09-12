Иран и Оман достигли соглашения по судоходству в Ормузском проливе

Tекст: Вера Басилая

Иран и Оман согласовали итоговый вариант судоходного маршрута в Ормузском проливе, передает ТАСС.

Официальное заявление по этому поводу ожидается в ближайшее время на встрече с участием министров иностранных дел государств Персидского залива.

Источник агентства подчеркнул, что договоренность достигнута исключительно между Тегераном и Маскатом. Представители других стран приглашены на мероприятие лишь для ознакомления с деталями нового маршрута и обновленными правилами судоходства в регионе.

Согласно условиям соглашения, вход в Персидский залив через пролив будет полностью проходить через территориальные воды Ирана. Часть маршрута на выходе также пролегает в зоне ответственности исламской республики.

Ранее Иран передал США условия для открытия Ормузского пролива.

В начале августа Иран и Оман договорились оставить один средний коридор для движения судов.

Позже представитель МИД исламской республики Эсмаил Багаи обвинил США и Израиль в срыве подписания документа.

В конце прошлого месяца дипломаты двух стран обсудили создание временного совместного маршрута.