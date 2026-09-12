Эксперт: БРИКС прямо сейчас делает мир многополярным

Политолог Мартынов: БРИКС предлагает миру привлекательный образ будущего

Tекст: Андрей Резчиков

«Деловой форум БРИКС и участие в нем Владимира Путина – не просто очередное международное мероприятие. Это наглядная демонстрация того, как на наших глазах формируется новая система международных отношений», – считает политолог Алексей Мартынов, доцент Финансового университета при правительстве РФ.

По его словам, БРИКС, ШОС и другие подобные площадки – воплощение формулы, которую Россия и ее президент артикулируют уже давно: безопасное суверенное развитие. «Три слова – безопасность, суверенитет, развитие – емко описывают суть подхода: равноправный и равноуважительный диалог с опорой на собственные интересы и уважение интересов других», – продолжил аналитик.

Он также напомнил, что на сегодняшний день БРИКС – это половина населения Земли, половина мировых ресурсов и прироста мировой экономики. «Это не блок, а сообщество единомышленников, и таких стран становится все больше», – подчеркнул эксперт .

В то же время западные политики, застрявшие в блоковом мышлении прошлого века, все еще пытаются рассматривать БРИКС как новый блок. «Однако объединение не направлено против кого-то. Наоборот, оно выступает за справедливое мироустройство, свободную торговлю и открытые технологии без диктата», – пояснил собеседник.

Попытки Запада затормозить эти процессы через санкции, конфликты и разрыв привычных цепочек дают обратный эффект. Мартынов подчеркивает: «Чем больше Запад давит, тем быстрее развиваются альтернативные системы расчетов, логистики и торговли. Показательный пример – история с Visa и Mastercard: пока они работали, никто не задумывался об их происхождении. Как только их отключили, Россия внедрила собственную систему «Мир». Этот процесс идет глобально: если что-то не работает, на его место приходит то, что работает».

Более того, по словам эксперта, мир становится многополярным не «рано или поздно», а прямо сейчас. «Это не вопрос выбора – это историческая неизбежность. Запад может либо смириться и найти свое законное место в новой системе, либо продолжать цепляться за прошлое, ускоряя собственный упадок. БРИКС – не просто альтернатива, это реальность, в которой нам предстоит жить. И России в этой реальности нужно четко защищать свои интересы, предлагать миру привлекательный образ будущего и выходить на рынки с высокотехнологичной продукцией», – полагает эксперт.

«Мир тянется за сильными лидерами, которые предлагают привлекательный образ будущего. Сейчас велик запрос на будущую модель мироустройства. Битва разворачивается в трех плоскостях: мировоззренческой, геоэкономической и технологической», – добавил доктор политических наук Павел Селезнев, декан факультета международных экономических отношений Финансового университета при правительстве РФ.

По его словам, кто предложит более справедливую модель, за тем и пойдут. «Владимир Путин – один из самых опытных политиков среди мировых лидеров, а Россия под беспрецедентными санкциями демонстрирует накопленный рост ВВП за несколько лет, что делает ее модель особенно убедительной», – продолжает спикер.

Он отмечает: предлагаемая Москвой философия – справедливое мироустройство, равные права, взаимное уважение, отказ от хищнического колониализма – глубоко созвучна Индии, где проходил саммит, и всему БРИКС.

В пятницу президент России Владимир Путин выступил на заседании делового форума БРИКС в Нью-Дели. Глава государства назвал общей задачей «реализовать потенциал БРИКС на благо наших стран и наших народов». «Мы не хотим себя никак ограничивать, замыкаться в себе и на национальном, и на корпоративном, и даже на общем уровне нашего партнерства. Мы вообще не против кого-то строим свою работу, мы за нас, за наши интересы, но готовы к сотрудничеству со всеми нашими партнерами», – сказал Путин.

Президент привел статистику за последние пять лет – «более 40% мирового ВВП произвели государства БРИКС, тогда как вклад «большой семерки» «составил всего 29%». «Если говорить о приросте мировой экономики за то же время, то почти половину этого прироста обеспечили страны нашего с вами объединения, а «семерка» дала только 18%», – добавил Путин.

По словам президента, общими усилиями органов власти, бизнеса, экспертных кругов БРИКС формирует новую устойчивую платформу глобального роста: «Очень важно, что ее ключевые элементы, правила работы компаний и организаций не навязываются извне, не навязываются нам так называемым золотым миллиардом – так, как и мы никому ничего не навязываем». Путин подчеркнул, что правила, по которым действует БРИКС, «ставят во главу угла национальные интересы государств, интересы наших народов».

Глава государства напомнил также, что в отношении России введено более 30 тыс. санкций – «это почти вдвое больше, чем против всех стран мира вместе взятых».

«В сложнейших условиях Россия действовала с уверенностью в своих силах с опорой на возможности отечественного бизнеса, науки, технологий, на образование, на наши инженерные школы, на наших людей – на граждан России, и добилась позитивных результатов. Мы укрепили национальный суверенитет и развиваем связи с надежными, предсказуемыми партнёрами. Всего за четыре года география нашей внешней торговли кардинально изменилась», – сказал Путин.