  • Новость часаВ Киеве прогремели взрывы
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Россия и Индия сдвинули проект BRICS Pay с мертвой точки
    Десять батальонов ВСУ попали в крупнейший котел под Харьковом
    Опыт конфликта на Украине подтолкнул Британию к возрождению кавалерии и боевых лошадей
    Врач рассказал, какая боль в стопе является симптомом смертельного заболевания
    Путин призвал расширить состав Совбеза ООН за счет Глобального Юга
    Путин: Формирование многополярного мира встречает сопротивление
    Путин призвал реформировать МВФ, Всемирный банк и ВТО
    Власти Индии опубликовали видео встречи Путина и Моди под песню «Матушка-земля»
    ВС России поразили сухогруз с военными грузами в порту Одессы
    12 сентября 2026, 19:57 • Новости дня

    «Единая Россия» открыла в Подмосковье отделение реабилитации для ветеранов СВО

    Tекст: Вера Басилая

    «Единая Россия», фонд «Наша Правда» и «Медскан» открыли в Московской области отделение реабилитации для ветеранов СВО.

    Партия «Единая Россия» совместно с фондом «Наша Правда» и компанией «Медскан» запустила работу нового реабилитационного отделения для участников СВО. Пилотный проект реализуется на базе подмосковного медицинского центра «Медскан.Малаховка Life», говорится в поступившем в газету ВЗГЛЯД сообщении.

    «После тяжёлого ранения человеку часто приходится заново учиться самым обычным вещам: ходить, двигаться, справляться с бытовыми задачами. Поэтому вместе с группой компаний «Медскан» мы объединили на одной площадке основные направления физического восстановления: подготовку к протезированию, двигательную терапию, занятия в тренажёрном зале и бассейне. Такой комплексный подход поможет ветеранам быстрее восстановить самостоятельность и вернуться к активной жизни», – рассказал гендиректор фонда «Наша Правда» Александр Бровченко.

    Программы восстановления включают двигательную терапию с использованием многофункциональных тренажеров, занятия в бассейне и тренажерном зале. Особое внимание уделяется бытовым навыкам и подготовке к адаптивному спорту.

    Гендиректор центра «Медскан | Малаховка Life» Виталий Кулагин отметил, что фонд обеспечил организационную базу, а клиника – медицинскую. С пациентами работают травматологи-ортопеды и специалисты по реабилитации, применяя протоколы восстановления после ампутаций и минно-взрывных ранений. В будущем этот опыт планируют распространить на другие регионы России.

    12 сентября 2026, 12:58 • Новости дня
    Десять батальонов ВСУ попали в крупнейший котел под Харьковом

    Командир 71-й дивизии Шкроба: Десять батальонов ВСУ окружены в Харьковской области

    Десять батальонов ВСУ попали в крупнейший котел под Харьковом
    @ Iryna Rybakova/Press Service of the 93rd Kholodnyi Yar Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces/REUTERS

    В Харьковской области в окружении остаются десять батальонов ВСУ, сообщил командир 71-й гвардейской мотострелковой дивизии Роман Шкроба в интервью Владимиру Соловьеву для информационной службы «Вести».

    Командир 71-й гвардейской мотострелковой дивизии Роман Шкроба сообщил, что в Харьковской области в окружение попали 10 батальонов украинских вооруженных сил, передает телеграм-канал «Соловьев Live». По его словам, площадь «котла» превышает 400 квадратных километров, что делает его крупнейшим за все время проведения спецоперации.

    Шкроба отметил, что в окружении оказались наиболее боеспособные украинские подразделения на этом направлении. По его данным, с начала месяца внутри «котла» уничтожены 305 военнослужащих ВСУ, 12 бронемашин, восемь пикапов, 13 квадроциклов и 20 наземных роботов.

    Кроме того, командир сообщил об эвакуации 57 мирных жителей российскими бойцами при освобождении приграничных населенных пунктов Анискино, Водяное и Ольховатка.


    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные продолжили сужение кольца вокруг украинских формирований в Харьковской области. Окруженные подразделения противника несут серьезные потери под массированными ударами российской авиации и артиллерии. Бойцы группировки «Север» сорвали попытку прорыва вражеских сил из окружения на Великобурлукском направлении.

    Комментарии (14)
    12 сентября 2026, 10:47 • Новости дня
    В Германии пригрозили применить против АдГ беспрецедентную статью конституции

    Немецкой партии АдГ пригрозили ранее не применявшейся статьей конституции ФРГ

    В Германии пригрозили применить против АдГ беспрецедентную статью конституции
    @ IMAGO/Lenny Karpe/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Председатель немецкой парламентской фракции ХДС/ХСС Торстен Фрай пригрозил правой оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) после ее победы на выборах в парламент земли Саксония-Анхальт, что против нее при отказе от исполнения федеральных законов могут задействовать статью конституции ФРГ, которая еще ни разу не применялась.

    Председатель парламентской фракции ХДС/ХСС Торстен Фрай пригрозил оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» применением жестких мер в случае отказа от исполнения федеральных законов, передает РИА «Новости». Политик напомнил о существовании статьи 37 Основного закона ФРГ, которая ранее никогда не использовалась на практике.

    «Если того потребует ситуация, мы, разумеется, обеспечим соблюдение Основного закона и задействуем для этого все имеющиеся инструменты», – заявил парламентарий. Он уточнил, что возможные санкции включают введение внешнего управления ведомствами, сокращение финансирования и привлечение федеральной полиции.

    Фрай подчеркнул, что подобные действия рассматриваются лишь как крайняя мера, а не основной план. Ранее, по предварительным данным, правая партия одержала победу на выборах в парламент земли Саксония-Анхальт, набрав 43,8% голосов. Партия выступает за ужесточение миграционной политики.

    На фоне этих событий канцлер Фридрих Мерц признал поражение своей партии. Политик стремительно теряет популярность из-за экономической политики и курса на наращивание военных расходов. Эксперты считают попытку Германии создать независимую от американского ВПК армию обреченной на провал.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, партия «Альтернатива для Германии» победила на выборах в ландтаг Саксонии-Анхальт с результатом 43,8% голосов. Канцлер Фридрих Мерц назвал итоги голосования худшим поражением Христианско-демократического союза за многие годы. Во время дебатов в Бундестаге политик обвинил оппозиционную фракцию в поддержке России.

    Комментарии (18)
    12 сентября 2026, 14:25 • Видео
    Китай жадно скупает русскую нефть

    Предприятия КНР значительно нарастили закупки российской нефти на спотовом рынке, приобретая ее с хорошей наценкой за срочность. Чем это вызвано?

    Комментарии (0)
    12 сентября 2026, 18:17 • Новости дня
    Нанесен удар по польскому заводу сантехники Cersanit в Житомирской области

    ВС России нанесли удар по польскому заводу Cersanit в Житомирской области

    Нанесен удар по польскому заводу сантехники Cersanit в Житомирской области
    @ Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы поразили польское предприятие Cersanit на территории Житомирской области, сообщил военный эксперт Борис Рожин.

    Российские военные осуществили атаку на крупный промышленный объект на территории Житомирской области, сообщил Рожин в Max. Главной целью мощного удара стал действующий завод, принадлежащий известному польскому бренду Cersanit.

    Инфраструктура предприятия по выпуску сантехники получила серьезные повреждения.

    В начале сентября военный эксперт Борис Рожин заявил о поражении завода Coca-Cola под Киевом.

    В Киеве российским ударом поражен дата-центр «Би-мобайл», обеспечивавший обработку, хранение и передачу данных ВСУ, включая разведывательные.

    Российские войска нанесли ракетный удар по промпредприятию в Кривом Роге.

    Комментарии (15)
    12 сентября 2026, 09:59 • Новости дня
    Киев стянул войска и боеприпасы к Чернобыльской атомной станции

    Вооруженные силы Украины перебросили технику и боеприпасы в район Чернобыльской АЭС

    Киев стянул войска и боеприпасы к Чернобыльской атомной станции
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Киевский режим свозит большое количество боеприпасов и стягивает военнослужащих в район Чернобыльской атомной электростанции, также поступает информация об организации там системы радиоэлектронной борьбы.

    Киевский режим активно концентрирует силы рядом с местом крупнейшей техногенной катастрофы, передает РИА «Новости». «Из оперативных источников мы получили сведения, что в зону Чернобыльской атомной электростанции стягиваются военнослужащие ВСУ, также туда заходит военная техника в виде «КАМАЗов» с большим количеством боеприпасов, их сопровождают мобильные огневые группы», – сообщила представитель российских силовых структур.

    Собеседница агентства добавила, что завезенные снаряды остаются под охраной украинских солдат. Кроме того, в местах скопления личного состава и вооружений разворачиваются системы радиоэлектронной борьбы. Подобная информация находит косвенное подтверждение в публикациях местных жителей в социальных сетях.

    В августе немецкое издание Der Spiegel писало о возведении оборонительных рубежей и блокпостов на территории зоны отчуждения. Трагическая авария на Чернобыльской станции произошла 26 апреля 1986 года, весной текущего года исполнилось 40 лет с момента катастрофы.

    Тогда радиоактивному заражению подверглись обширные территории России, Белоруссии и Украине. Разрушительное воздействие радиации затронуло почти 8,4 млн человек, сотни тысяч жителей были вынуждены навсегда покинуть загрязненные земли.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе немецкое издание Der Spiegel сообщило о масштабном строительстве украинских оборонительных сооружений в зоне отчуждения. В прошлом году испанские журналисты заметили активное размещение противотанковых заграждений вокруг атомной электростанции. Ранее пленный украинский военнослужащий рассказал о принудительном рытье окопов на территориях с высоким радиационным фоном.

    Комментарии (3)
    12 сентября 2026, 09:49 • Новости дня
    На оружейном заводе в Болгарии прогремела серия мощных взрывов

    На болгарском оружейном заводе произошла серия взрывов на складах боеприпасов

    На оружейном заводе в Болгарии прогремела серия мощных взрывов
    @ Reuters

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На складах военного завода в Болгарии прогремели взрывы, передает телеканал Nova.

    Инцидент случился на объектах компании «Емко», передает РИА «Новости». Огонь охватил одно из помещений, после чего пламя стремительно перекинулось на соседние строения комплекса, состоящего из 11 зданий.

    «Произошло воспламенение боеприпасов, и на месте происшествия раздалась серия взрывов», – сообщил один из директоров предприятия. В результате происшествия никто не пострадал.

    Отмечается, что это уже второе подобное чрезвычайное происшествие на данном заводе за последний месяц. Десятого августа на одном из складов также произошел взрыв.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, месяцем ранее пожар грузовика спровоцировал серию вторичных детонаций на болгарском оборонном объекте возле Трявны. В конце августа мощный взрыв прогремел на оружейном складе в ливийском городе Мисурата. Незадолго до этого молдавские полицейские обнаружили обломки боевого беспилотника на месте сильного возгорания в районе Штефан-Водэ.

    Комментарии (3)
    12 сентября 2026, 12:07 • Новости дня
    Минобороны опубликовало видео удара по киевскому ЦОД «ИнтерКарс»
    Минобороны опубликовало видео удара по киевскому ЦОД «ИнтерКарс»
    @ кадр из видео

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Минобороны России опубликовало видео удара беспилотников «Герань» по центру обработки данных «ИнтерКарс» в Киеве.

    Российские беспилотники успешно поразили центр обработки данных «ИнтерКарс» в украинской столице, сообщает Минобороны.

    На территории этого объекта находились материальные средства военного назначения, предназначенные для нужд Вооруженных сил Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября российские беспилотники поразили склад автозапчастей «ИнтерКарс» в Киевской области. Накануне Вооруженные силы России уничтожили обслуживающий нужды украинской армии дата-центр «Би-мобайл» в Киеве. Российские военные также нанесли групповые удары по объектам военной промышленности в нескольких регионах страны.

    Видео Минобороны удара по ЦОД «ИнтерКарс» в Киеве смотрите в официальном канале газеты ВЗГЛЯД в «Максе»

    Комментарии (0)
    12 сентября 2026, 05:45 • Новости дня
    Такер Карлсон: Москва бесконечно лучше Нью-Йорка
    Такер Карлсон: Москва бесконечно лучше Нью-Йорка
    @ Ron Sachs/CNP/NY Post/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Американский журналист Такер Карлсон сравнил Москву с Нью-Йорком и заявил о явном превосходстве российской столицы.

    Такер Карлсон рассказал о своих впечатлениях от первой поездки в Москву в интервью ведущему программы Going Underground на RT Афшину Раттанзи.

    «Москва не просто приятнее Нью-Йорка, а намного, бесконечно лучше Нью-Йорка... Я не хотел этого узнать, но узнал», – сказал Карлсон.

    Карлсон отметил, что после публичных высказываний о Москве подвергался постоянной критике. Журналист подчеркнул, что говорил лишь о том, что видел собственными глазами, и не приукрашивал действительность.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Такер Карлсон ранее заявил о значительном росте уровня жизни в России за последние 25 лет на фоне ухудшения ситуации в крупных американских городах.

    Журналист также отметил, что московское метро выглядит намного лучше американского благодаря отсутствию грязи, граффити и бездомных.

    Карлсон признавался, что Москва оказалась намного чище, безопаснее и приятнее любого города США, чем он был искренне удивлен.

    Комментарии (9)
    12 сентября 2026, 10:12 • Новости дня
    Армия России нанесла удары по металлургическим заводам Украины

    Минобороны сообщило о массированном ударе по металлургическим заводам и портам Украины

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военные нанесли массированный удар по предприятиям украинской металлургической промышленности, выпускающим продукцию для военных нужд. Под поражение также попали объекты портовой инфраструктуры в Одесской области и суда, использовавшиеся в интересах Вооруженных сил Украины, сообщили в Минобороны России.

    Удары наносились высокоточным оружием воздушного, наземного и морского базирования, а также ударными беспилотниками. Основными целями стали металлургические предприятия в Запорожье, Днепропетровске и Кривом Роге, сообщает Минобороны.

    В Запорожской области поражен комбинат «Запорожсталь». На предприятии производится листовой металлопрокат, который, используется для изготовления защитных конструкций, элементов брони для военной техники и пластин для бронежилетов.

    В Днепропетровской области под удар попал металлургический комбинат в Кривом Роге, выпускающий продукцию для производства вооружения и военной техники. Также поражен инновационный электроплавильный комплекс завода «Интерпайп Сталь» в Днепропетровске, являющийся одним из крупнейших украинских производителей металлопроката для продукции военного назначения.

    Кроме того, российские военные нанесли удар по Северному и Новокриворожскому горно-обогатительным комбинатам. Эти предприятия занимаются добычей, обогащением и агломерацией железной руды, используемой в дальнейшем металлургическом производстве.

    В порту Черноморск Одесской области были поражены объекты инфраструктуры, предназначенные для разгрузки и хранения военных грузов. Также повреждены два сухогруза, доставлявшие вооружение и военную технику для ВСУ, и морской буксир.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 5 сентября российские военные атаковали металлургические заводы и сухогруз с вооружением в порту Черноморска. В конце августа Вооруженные силы России поразили объекты военно-промышленного комплекса и портовую инфраструктуру Украины. Месяцем ранее крупное украинское предприятие «Запорожсталь» полностью прекратило работу из-за массированных ударов.

    Комментарии (4)
    11 сентября 2026, 21:42 • Новости дня
    Лукашенко потребовал от США вернуть 44 млн долларов

    Лукашенко: США должны вернуть Белоруссии 44 млн долларов

    Лукашенко потребовал от США вернуть 44 млн долларов
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил готовность провести переговоры с президентом США Дональдом Трампом при условии возврата Минску замороженных американскими банками 44 млн долларов.

    Лукашенко назвал условия для возобновления полноценного диалога с Вашингтоном, передает БелТА. Политик подчеркнул, что беседа не должна стать простой формальностью. «Надо понимать: встретились, а что дальше? Поздоровались и разъехались?», – заявил белорусский лидер.

    Среди ключевых пунктов возможной сделки Минск рассматривает отмену санкционных ограничений, возобновление работы дипломатических представительств и экспорт калийных удобрений. Сейчас белорусская сторона уже загружает судно с удобрениями для американского рынка. При этом немедленные крупные поставки невозможны из-за действующих контрактов на текущий год.

    «Должок верните. 43-44 млн долларов наших в Ситибанке застряли – компания, которая с нами сотрудничала, заплатила деньги. У богатой Америки застряли. Вы нам, пожалуйста, верните эти деньги. Правительство мне доложило письменно. Деньги верните! Это же позор для США. Потом мы с вами будем договариваться о более серьезных вещах», – заявил Лукашенко.

    Ранее Лукашенко заявил об отгрузке калийных удобрений в Соединенные Штаты.

    Летом белорусский лидер выразил готовность нормализовать отношения с Вашингтоном.

    Весной Лукашенко рассказал о подготовке большой сделки с американской стороной.

    Комментарии (8)
    12 сентября 2026, 04:05 • Новости дня
    Ключевые конгрессмены-демократы в США выступили против законопроекта Грэма
    Ключевые конгрессмены-демократы в США выступили против законопроекта Грэма
    @ Alex Edelman/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Старшие демократы в ключевых комитетах Палаты представителей Конгресса США выступили против законопроекта покойного Линдси Грэма (внесен в российский перечень террористов и экстремистов) об ужесточении санкций против России.

    Заявление сделали старшие демократы в профильных комитетах Палаты представителей – по иностранным делам, доходам и расходам, а также в совместном экономическом – Грегори Микс, Ричард Нил и Дон Байер, передает ТАСС.

    «Демократы в Палате представителей твердо поддерживают Украину. Однако Закон о санкциях в отношении России и Ирана имени Линдси Грэма (внесен в российский перечень террористов и экстремистов) нанес бы больше вреда, чем пользы», – говорится в заявлении.

    По их словам, законопроект чрезмерно расширяет полномочия президента США в сфере применения импортных пошлин и позволяет ему слишком гибко распоряжаться новыми санкционными инструментами. Демократы считают, что эти недостатки грозят ростом цен в США и одновременно способны подорвать долгосрочную поддержку Украины.

    Палата представителей, которую сейчас контролируют республиканцы, приступит к обсуждению законопроекта об ужесточении санкций против России на следующей неделе. Процедурный комитет нижней палаты Конгресса ранее объявил, что рабочее заседание по рассмотрению инициативы пройдет 14 сентября.

    Микс, Нил и Байер отметили, что в целом поддерживают идею ужесточения ограничительных мер против России. Демократы заявили о намерении добиваться двухпартийных переговоров обеих палат Конгресса для выработки законопроекта с прочной поддержкой, а также призвали Белый дом без промедлений воспользоваться уже имеющимися у него полномочиями по расширению санкций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, законопроект о санкциях против России, основным разработчиком которого был Линдси Грэм (внесен в российский перечень террористов и экстремистов), застрял в Палате представителей Конгресса США из-за опасений расширения тарифных полномочий президента.

    Журналист Эндрю Десидерио ранее оценивал шансы на принятие документа Палатой представителей как крайне низкие.

    Конгрессмены Брэд Шнайдер и Дон Бейер выступили против инициативы, назвав ее скрытой попыткой дать Белому дому право вводить пошлины против торговых партнеров США.

    Комментарии (4)
    12 сентября 2026, 10:22 • Новости дня
    Агроном назвала культуры, которые дачникам стоит посадить до зимы

    Агроном Журавлева: В сентябре все еще можно получить урожай редиса, шпината и рукколы

    Агроном назвала культуры, которые дачникам стоит посадить до зимы
    @ Виталий Белоусов/РИА Новости

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Осень – пора не только собирать урожай, но и закладывать основу для будущего урожая. Это подходящее время для посадки яблонь, груш, ягодных кустарников и весенних луковичных цветов. Однако с некоторыми культурами торопиться не стоит: слишком ранняя посадка чеснока и лука-севка может привести к подмерзанию всходов, а подзимний посев семян проводят только после наступления заморозков, сказала газете ВЗГЛЯД старший агроном овощного отдела «Агрофирмы Партнер» Анастасия Журавлева.

    «В осенний период самое время сажать деревья и кустарники. И семечковые культуры вроде яблони и груши идеально подходят именно для осенней посадки. В южных регионах с мягкой зимой можно высаживать и косточковые – вишню, абрикос, сливу, персик. Прекрасно подойдут для этого времени и ягодные кустарники, такие как смородина, крыжовник, малина. В сентябре еще можно высадить рассаду клубники, и лучше, если это будет закрытая корневая система. Открытую корневую систему можно размещать на юге. В cредней полосе, Сибири и северных регионах лучше не рисковать высаживать, либо делать это только перед самыми холодами, хорошо замульчировав посадки, чтобы клубника не вымерзла», – говорит Журавлева.

    По ее словам, клубнику лучше всего высаживать за 30–40 дней до наступления заморозков, чтобы саженцы успели прижиться. За месяц-полтора до морозов желательно посадить и лук-севок с чесноком. При этом она предупреждает, что слишком ранняя посадка в сентябре будет ошибкой. Если высадить их рано, луковицы укоренятся и тронутся в рост, а молодые ростки над землей могут подмерзнуть от сильных заморозков.

    Луковицы легче переносят зиму, когда выпадает снег и прикрывает всходы – они уходят в комфортную спячку. Однако при наступлении морозов до формирования снежного покрова они могут погибнуть. Поэтому с посадкой лучше немного повременить, а грядки затем тщательно замульчировать.

    Также, подчеркивает специалист, можно посеять и скороспелые культуры, которые успеют порадовать урожаем уже в этом сезоне. Те же редис, салат, шпинат и руккола созревают всего за 20–30 дней, и к октябрю с них реально собрать хороший урожай. Высевать такие культуры стоит в теплице или на грядках с дополнительным укрытием из агроспана, чтобы ускорить созревание.

    «Примерно в октябре стоит высаживать ранние весенние луковичные – крокусы, тюльпаны и нарциссы. Они успевают укорениться до заморозков, прекрасно проводят зиму и весной радуют ярким цветением. В сентябре же приступают к выкапыванию летних луковичных и корневищных, таких как гладиолусы, лилии и георгины. В этот же период можно заняться делением многолетников – хост, астильб, лаванды, лилейников и ирисов, а также пионов. Делить их можно сразу с высадкой, а можно сохранить деленки до весны и посадить в нужное место уже в следующем сезоне», – отмечает агроном.

    На освободившихся после уборки овощей грядках собеседница рекомендует посеять сидераты. Когда растения достигнут высоты 15–20 сантиметров, их можно убрать под почву на глубину 10–15 сантиметров обычной мотыгой либо оставить зеленую массу на поверхности. Ускорить разложение растительных остатков и обеззаразить грунт помогут бактериальные препараты и биофунгициды на основе триходермы и сенной палочки.

    Кроме того, замечает эксперт, под зиму можно посеять семена овощных и цветочных культур для будущего сезона. Среди них морковь, свекла, салаты, шпинат, руккола, редис, астры, календула, а из многолетников дельфиниумы, аквилегии, примулы и люпины. Делать это она советует уже после легких заморозков, заранее подготовив грядку и держа в тепле ведро непромерзшего грунта, чтобы присыпать посевы.

    «Подзимний посев нужен именно с наступлением заморозков, чтобы семена не «проклюнулись» раньше времени. Если посадить их слишком рано, росток «проклюнется» и с приходом морозов просто вымерзнет, а вся работа окажется бесполезной. Осенние посевы закаляют семена, а многим культурам, особенно цветочным, требуется дополнительная стратификация, которая действительно улучшает всхожесть. Так вы гарантированно получаете более ранний и крепкий урожай», – рассказывает Журавлева.

    Под зиму, продолжает она, можно сеять даже капусту и сортовые томаты. Но если зимы теплые и с сильными колебаниями температуры, когда оттепели сменяются заморозками, как это бывает на юге, то подзимний посев лучше не делать. Проснувшиеся в оттепель семена дадут ростки и погибнут при возвратных морозах.

    Ранее куратор Болотовского огорода Наталья Иванкевич рассказала в беседе с газетой ВЗГЛЯД о съедобных и полезных сорняках. К таким, например, она отнесла портулак, полевой салат, лебеду и одуванчик, а также дикие крапиву, сныть, мокрицу и лопух.

    Комментарии (0)
    12 сентября 2026, 13:46 • Новости дня
    Путин призвал расширить состав Совбеза ООН за счет Глобального Юга
    Путин призвал расширить состав Совбеза ООН за счет Глобального Юга
    @ Evan Schneider/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Совет Безопасности ООН необходимо расширить за счет включения в его состав государств Глобального Юга, заявил президент России Владимир Путин, выступая на заседании XVIII саммита БРИКС. По его словам, растущее влияние новых центров силы должно находить отражение в ключевых международных институтах.

    Президент России Владимир Путин на саммите в Нью-Дели заявил об огромном технологическом потенциале стран БРИКС и необходимости расширения Совета безопасности ООН за счет включения стран Глобального Юга, передает РИА «Новости».

    «Хотел бы обратить внимание еще на одно обстоятельство, которое в современных условиях, на мой взгляд, является, может быть, ключевым. Сосредоточен в наших странах огромный, мощный, интеллектуальный и технологический потенциал. Вполне логично, что авторитет и влияние БРИКС в мире неуклонно нарастают», – сказал Владимир Путин.

    Он добавил, что партнерство стран-участниц БРИКС всегда основывается на принципах равноправия, добрососедства и уважения взаимных интересов. Путин также напомнил, что БРИКС выступает самым крупным мировым объединением на сегодняшний день.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на недавнем саммите ШОС российский лидер предложил реформировать Совбез ООН за счет стран Глобального Юга.

    Накануне в рамках саммита БРИКС в Индии глава государства провел встречу с руководителем Нового банка развития Дилмой Роуссефф. Ранее Минфин России оценил потенциал технологического развития государств объединения в 406 млрд долларов ежегодно.

    Комментарии (4)
    12 сентября 2026, 14:33 • Новости дня
    Опыт конфликта на Украине подтолкнул Британию к возрождению кавалерии и боевых лошадей
    Опыт конфликта на Украине подтолкнул Британию к возрождению кавалерии и боевых лошадей
    @ Graeme Main/MOD

    Британские военные начали проверять, могут ли лошади вновь использоваться в армейских операциях. Во время ежегодных летних учений на полигоне Лонгмур в графстве Хэмпшир военнослужащие испытали лошадей с камуфляжной окраской.

    Как пишет Daily Mail, в Министерстве обороны Британии подтвердили, что изучают возможности применения животных для скрытого передвижения и разведки на труднопроходимой местности. Речь идет о лесах, болотах и других районах, где тяжелая техника может застрять или потерять мобильность.

    Представитель британского военного ведомства рассказал, что специалисты оценивают возможности конной разведки, мобильность, маскировку, снабжение и вопросы ухода за животными. При этом британская армия учитывает опыт союзников, которые продолжают использовать лошадей в условиях сложного рельефа.

    «Солдаты изучают конную разведку, мобильность на труднопроходимой местности, маскировку, снабжение и уход за лошадьми, опираясь на опыт союзных стран, которые продолжают применять животных в ходе военных операций», – заявил представитель ведомства.

    В британской армии считают, что возвращение к лошадям может быть связано с изменением характера современных конфликтов. Военные ранее отмечали, что животные способны передвигаться по густым лесам и болотистой местности, где танки и бронемашины оказываются малоэффективными.

    На эту идею британских военных также подтолкнул опыт Эстонии. Около 12 добровольцев из Эстонской лиги обороны создали конное подразделение и заявили, что лошади могут проходить там, где тяжелая техника застревает. В британской армии назвали такой подход необычным, но заслуживающим внимания.

    «Звучит безумно. Но британская армия прислушалась. Уроки Украины и Ближнего Востока очевидны: современная война требует творчества, способности адаптироваться и иногда возвращения к самым простым решениям», – заявил представитель армии.

    В качестве примера военные также приводят действия американского спецназа в Афганистане в 2001 году. Через несколько недель после терактов 11 сентября группа из 12 американских бойцов спецподразделения «зеленых беретов» передвигалась верхом по пересеченной местности и участвовала в боях вместе с местными силами против движения «Талибан». Позднее эта история легла в основу голливудского фильма «12 отважных».

    Британский Конный гвардейский полк, который обычно ассоциируется с церемониальными мероприятиями, в последние годы усиливает подготовку военнослужащих к действиям в реальных военных условиях. В рамках ежегодного соревнования «Кубок вызова принцессы Елизаветы» солдаты теперь отрабатывают навигацию верхом, используя только карту и компас.

    Командир полка подполковник Бен Макнил заявил, что кавалерист должен уметь эффективно действовать независимо от того, какой «платформой» он управляет – лошадью или бронемашиной. По его словам, навигация верхом требует одновременно контролировать животное, обстановку и собственные действия, что развивает выдержку и способность принимать решения в сложных условиях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле 2024 года несколько лошадей британской дворцовой кавалерии разбежались по улицам Лондона из-за испуга от сброшенных стройматериалов. Вскоре лондонская полиция объявила о поимке всех сбежавших животных. Ранее британские военные начали тренировать собак породы хаски для работы в условиях экстремального арктического холода.

    Комментарии (14)
    12 сентября 2026, 17:44 • Новости дня
    Лавров ответил на предложение Зеленского о встрече с Путиным в США

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров ответил на инициативу Владимира Зеленского организовать встречу с президентом России Владимиром Путиным на территории США.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал предложение Владимира Зеленского провести встречу с президентом РФ Владимиром Путиным во время декабрьского саммита G20 в США, передает РИА «Новости».

    По словам дипломата, Зеленский постоянно находится в разъездах, тогда как у российского руководства много задач внутри страны.

    «Он путешествует, он дома-то не бывает. А у нас дома есть дела», – подчеркнул Лавров в ходе общения с журналистами на полях саммита БРИКС. Глава российского внешнеполитического ведомства также добавил, что при желании Зеленский всегда имеет возможность приехать в Москву.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков допустил приезд Владимира Зеленского в Москву для переговоров.

    Весной украинский лидер выразил готовность провести встречу на территории Соединенных Штатов.

    Глава российского МИД Сергей Лавров назвал невозможной организацию саммита без проработанной повестки.

    Комментарии (0)
    12 сентября 2026, 14:07 • Новости дня
    Путин призвал реформировать МВФ, Всемирный банк и ВТО
    Путин призвал реформировать МВФ, Всемирный банк и ВТО
    @ Soeren Stache/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин на саммите БРИКС в Нью-Дели заявил о необходимости реформирования глобальных институтов экономического управления.

    Президент России Владимир Путин на саммите БРИКС в Нью-Дели обратил внимание на необходимость реформирования ключевых международных организаций, передает ТАСС.

    «Давно назрел вопрос о совершенствовании глобальных институтов экономического управления: Международного валютного фонда, Всемирного банка, Всемирной торговой организации. Все они создавались в совершенно иных политических и экономических реалиях и с трудом адаптируются к ситуации, когда деловая активность все больше смещается в сторону развивающихся рынков», – подчеркнул глава государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал реформировать Бреттон-Вудскую финансовую систему.

    Ранее президент России Владимир Путин констатировал утрату силы глобальных принципов Всемирной торговой организации. А глава МИД Сергей Лавров обсудил необходимость безотлагательного обновления ВТО с генеральным директором структуры Нгози Оконджо-Ивеалой.

    Комментарии (2)
    Главное
    Росавиация признала падение самолета в Татарстане катастрофой
    Лавров ответил на предложение Зеленского о встрече с Путиным в США
    Нанесен удар по польскому заводу сантехники Cersanit в Житомирской области
    Власти Украины полностью остановили железнодорожное сообщение с Сумами
    Словакия заявила о намерении восстановить диалог с Россией
    Долина сравнила себя с Марией Магдалиной после скандала с квартирой
    Агроном назвала культуры, которые дачникам стоит посадить до зимы