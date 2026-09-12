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    Россия и Индия сдвинули проект BRICS Pay с мертвой точки
    Десять батальонов ВСУ попали в крупнейший котел под Харьковом
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    12 сентября 2026, 19:51 • Новости дня

    Дмитриев заявил о «шквале заявок» на бизнес-форум России, США и Германии

    Более 20 заявок от немецкого бизнеса уже поступило на участие в бизнес-форуме России, США и Германии, который планируется провести в 2027 году. Об этом заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

    «Форум мы планируем провести в следующем году. Его уже в Германии поддержала партия «Альтернатива для Германии», и мы уже получили более 20 запросов от немецкого бизнеса, и они прямо шквалом идут к нам», – рассказал Дмитриев. Он добавил, что инициативу также одобрила американская торгово-промышленная палата, передает ТАСС.

    По словам главы РФПИ, предстоящее событие станет примером того, как деловой диалог помогает преодолевать барьеры, создаваемые политическими силами в Европе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава РФПИ Кирилл Дмитриев предложил провести российско-германо-американский бизнес-форум в 2027 году. Американская торговая палата в России одобрила данную трехстороннюю инициативу. Ранее спецпредставитель президента констатировал критическую зависимость промышленного сектора Германии от поставок российского газа.

    12 сентября 2026, 12:58 • Новости дня
    Десять батальонов ВСУ попали в крупнейший котел под Харьковом

    Командир 71-й дивизии Шкроба: Десять батальонов ВСУ окружены в Харьковской области

    Десять батальонов ВСУ попали в крупнейший котел под Харьковом
    @ Iryna Rybakova/Press Service of the 93rd Kholodnyi Yar Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces/REUTERS

    В Харьковской области в окружении остаются десять батальонов ВСУ, сообщил командир 71-й гвардейской мотострелковой дивизии Роман Шкроба в интервью Владимиру Соловьеву для информационной службы «Вести».

    Командир 71-й гвардейской мотострелковой дивизии Роман Шкроба сообщил, что в Харьковской области в окружение попали 10 батальонов украинских вооруженных сил, передает телеграм-канал «Соловьев Live». По его словам, площадь «котла» превышает 400 квадратных километров, что делает его крупнейшим за все время проведения спецоперации.

    Шкроба отметил, что в окружении оказались наиболее боеспособные украинские подразделения на этом направлении. По его данным, с начала месяца внутри «котла» уничтожены 305 военнослужащих ВСУ, 12 бронемашин, восемь пикапов, 13 квадроциклов и 20 наземных роботов.

    Кроме того, командир сообщил об эвакуации 57 мирных жителей российскими бойцами при освобождении приграничных населенных пунктов Анискино, Водяное и Ольховатка.


    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные продолжили сужение кольца вокруг украинских формирований в Харьковской области. Окруженные подразделения противника несут серьезные потери под массированными ударами российской авиации и артиллерии. Бойцы группировки «Север» сорвали попытку прорыва вражеских сил из окружения на Великобурлукском направлении.

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    12 сентября 2026, 10:47 • Новости дня
    В Германии пригрозили применить против АдГ беспрецедентную статью конституции

    Немецкой партии АдГ пригрозили ранее не применявшейся статьей конституции ФРГ

    В Германии пригрозили применить против АдГ беспрецедентную статью конституции
    @ IMAGO/Lenny Karpe/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Председатель немецкой парламентской фракции ХДС/ХСС Торстен Фрай пригрозил правой оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) после ее победы на выборах в парламент земли Саксония-Анхальт, что против нее при отказе от исполнения федеральных законов могут задействовать статью конституции ФРГ, которая еще ни разу не применялась.

    Председатель парламентской фракции ХДС/ХСС Торстен Фрай пригрозил оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» применением жестких мер в случае отказа от исполнения федеральных законов, передает РИА «Новости». Политик напомнил о существовании статьи 37 Основного закона ФРГ, которая ранее никогда не использовалась на практике.

    «Если того потребует ситуация, мы, разумеется, обеспечим соблюдение Основного закона и задействуем для этого все имеющиеся инструменты», – заявил парламентарий. Он уточнил, что возможные санкции включают введение внешнего управления ведомствами, сокращение финансирования и привлечение федеральной полиции.

    Фрай подчеркнул, что подобные действия рассматриваются лишь как крайняя мера, а не основной план. Ранее, по предварительным данным, правая партия одержала победу на выборах в парламент земли Саксония-Анхальт, набрав 43,8% голосов. Партия выступает за ужесточение миграционной политики.

    На фоне этих событий канцлер Фридрих Мерц признал поражение своей партии. Политик стремительно теряет популярность из-за экономической политики и курса на наращивание военных расходов. Эксперты считают попытку Германии создать независимую от американского ВПК армию обреченной на провал.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, партия «Альтернатива для Германии» победила на выборах в ландтаг Саксонии-Анхальт с результатом 43,8% голосов. Канцлер Фридрих Мерц назвал итоги голосования худшим поражением Христианско-демократического союза за многие годы. Во время дебатов в Бундестаге политик обвинил оппозиционную фракцию в поддержке России.

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    12 сентября 2026, 14:25 • Видео
    Китай жадно скупает русскую нефть

    Предприятия КНР значительно нарастили закупки российской нефти на спотовом рынке, приобретая ее с хорошей наценкой за срочность. Чем это вызвано?

    Комментарии (0)
    12 сентября 2026, 05:45 • Новости дня
    Такер Карлсон: Москва бесконечно лучше Нью-Йорка
    Такер Карлсон: Москва бесконечно лучше Нью-Йорка
    @ Ron Sachs/CNP/NY Post/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Американский журналист Такер Карлсон сравнил Москву с Нью-Йорком и заявил о явном превосходстве российской столицы.

    Такер Карлсон рассказал о своих впечатлениях от первой поездки в Москву в интервью ведущему программы Going Underground на RT Афшину Раттанзи.

    «Москва не просто приятнее Нью-Йорка, а намного, бесконечно лучше Нью-Йорка... Я не хотел этого узнать, но узнал», – сказал Карлсон.

    Карлсон отметил, что после публичных высказываний о Москве подвергался постоянной критике. Журналист подчеркнул, что говорил лишь о том, что видел собственными глазами, и не приукрашивал действительность.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Такер Карлсон ранее заявил о значительном росте уровня жизни в России за последние 25 лет на фоне ухудшения ситуации в крупных американских городах.

    Журналист также отметил, что московское метро выглядит намного лучше американского благодаря отсутствию грязи, граффити и бездомных.

    Карлсон признавался, что Москва оказалась намного чище, безопаснее и приятнее любого города США, чем он был искренне удивлен.

    Комментарии (9)
    12 сентября 2026, 04:05 • Новости дня
    Ключевые конгрессмены-демократы в США выступили против законопроекта Грэма
    Ключевые конгрессмены-демократы в США выступили против законопроекта Грэма
    @ Alex Edelman/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Старшие демократы в ключевых комитетах Палаты представителей Конгресса США выступили против законопроекта покойного Линдси Грэма (внесен в российский перечень террористов и экстремистов) об ужесточении санкций против России.

    Заявление сделали старшие демократы в профильных комитетах Палаты представителей – по иностранным делам, доходам и расходам, а также в совместном экономическом – Грегори Микс, Ричард Нил и Дон Байер, передает ТАСС.

    «Демократы в Палате представителей твердо поддерживают Украину. Однако Закон о санкциях в отношении России и Ирана имени Линдси Грэма (внесен в российский перечень террористов и экстремистов) нанес бы больше вреда, чем пользы», – говорится в заявлении.

    По их словам, законопроект чрезмерно расширяет полномочия президента США в сфере применения импортных пошлин и позволяет ему слишком гибко распоряжаться новыми санкционными инструментами. Демократы считают, что эти недостатки грозят ростом цен в США и одновременно способны подорвать долгосрочную поддержку Украины.

    Палата представителей, которую сейчас контролируют республиканцы, приступит к обсуждению законопроекта об ужесточении санкций против России на следующей неделе. Процедурный комитет нижней палаты Конгресса ранее объявил, что рабочее заседание по рассмотрению инициативы пройдет 14 сентября.

    Микс, Нил и Байер отметили, что в целом поддерживают идею ужесточения ограничительных мер против России. Демократы заявили о намерении добиваться двухпартийных переговоров обеих палат Конгресса для выработки законопроекта с прочной поддержкой, а также призвали Белый дом без промедлений воспользоваться уже имеющимися у него полномочиями по расширению санкций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, законопроект о санкциях против России, основным разработчиком которого был Линдси Грэм (внесен в российский перечень террористов и экстремистов), застрял в Палате представителей Конгресса США из-за опасений расширения тарифных полномочий президента.

    Журналист Эндрю Десидерио ранее оценивал шансы на принятие документа Палатой представителей как крайне низкие.

    Конгрессмены Брэд Шнайдер и Дон Бейер выступили против инициативы, назвав ее скрытой попыткой дать Белому дому право вводить пошлины против торговых партнеров США.

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    11 сентября 2026, 21:33 • Новости дня
    Reuters: США пригласили Россию на встречу министров энергетики G20 в Техасе
    Reuters: США пригласили Россию на встречу министров энергетики G20 в Техасе
    @ Sam Wolfe/REUTERS

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские представители примут участие в министерской встрече Группы двадцати по энергетическим вопросам, которая пройдет на следующей неделе в американском штате Техас, пишет Reuters со ссылкой на представителя Белого дома.

    Соединенные Штаты направили российской стороне приглашение на министерское совещание Группы двадцати по энергетике, передает ТАСС. Мероприятие запланировано на 14-16 сентября и пройдет в Хьюстоне, штат Техас.

    «Как заявил в пятницу представитель Белого дома, должностное лицо из России примет участие во встрече в Хьюстоне на следующей неделе», – отмечается в сообщении агентства Reuters.

    Ранее российская делегация уже участвовала в мероприятиях G20 на территории США. Так, министр финансов Антон Силуанов присутствовал на встрече в Северной Каролине в конце августа – начале сентября. Кроме того, представители России участвовали в совещании по инновациям.

    В текущем году председательство в Группе двадцати осуществляют Соединенные Штаты. Итоговым событием станет саммит на высшем уровне, который пройдет 14-15 декабря во Флориде.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Соединенные Штаты пригласили главу российского Минфина Антона Силуанова на заседание министров финансов стран G20.

    Российский министр обсудил с американским коллегой Скоттом Бессентом перспективы двусторонних финансовых отношений.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал активную работу российской делегации на декабрьской встрече лидеров G20 в Майами.

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    12 сентября 2026, 16:19 • Новости дня
    Такер Карлсон назвал причины возмущения Путиным на Западе

    Такер Карлсон объяснил возмущение Запада действиями Путина по изгнанию олигархов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Политика президента России Владимира Путина по изгнанию олигархов и поддержке традиционного христианства вызвала резкое недовольство на Западе, считает американский журналист Такер Карлсон.

    Американский журналист Такер Карлсон выразил мнение, что политика Владимира Путина по борьбе с олигархией и поддержке православия спровоцировала Запад на объявление войны России, пишет RT.

    «Первое – это изгнание олигархов. Получение контроля... Как вы знаете, Советский Союз распадается в 1991-м. Немедленно происходит захват контроля над государственными отраслями десятком людей в целях собственного обогащения. Они становятся сильнее государства. 26 лет назад приходит Путин - и говорит: «Нет, это не демократия. Это не страна, обладающая суверенитетом». И многих из них он прогоняет. Именно эти люди с тех самых пор финансировали PR-кампанию против Путина», – сказал журналист.

    Карлсон добавил, что поддержка традиционного христианства в России также стала вызовом для западных элит, которые видят в вере угрозу своим тоталитарным целям.

    «Потому что нет ничего, что элиты на Западе (особенно в Соединённых Штатах) ненавидели бы сильнее и что бы больше им угрожало, чем традиционное христианство. Почему? А потому что человек, конечно, будет больше верен Богу, чем государству. Так что по определению это угроза тоталитарным целям лидеров», - резюмировал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле Карлсон заявил о попытках небольшой группы лиц спровоцировать войну между США и Россией.

    До этого Госдума решила обратиться в Конгресс США из-за слов американца о подготовке покушения на российского лидера. Ранее президент России Владимир Путин дал большое интервью Такеру Карлсону.

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    12 сентября 2026, 15:19 • Новости дня
    Песков: Решение о поездке Путина на саммит G20 в Майами пока не принято

    Tекст: Вера Басилая

    Пока не определено, поедет ли президент России Владимир Путин на саммит G20 в американский Майами, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, решение о визите президента России Владимира Путина на саммит G20 в американский Майами пока не принято, передает ТАСС.

    «Мы – неизвестно, поедем ли туда, в Майами», – ответил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на вопрос агентства.

    Заявление прозвучало на фоне слов Владимира Зеленского о желании провести встречу с российским лидером в рамках данного мероприятия.

    Ранее американская сторона назвала полезным присутствие президента России на саммите G20 в Майами.

    Администрация США намеревалась пригласить российского лидера на это декабрьское мероприятие.

    В Кремле оставили открытым вопрос о личном визите Путина в Майами.

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    12 сентября 2026, 16:06 • Новости дня
    Словакия заявила о намерении восстановить диалог с Россией

    МИД Словакии заявил о желании восстановить каналы коммуникации с Россией

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава МИД Словакии Юрай Бланар заявил о намерении Братиславы восстановить диалог с Россией для решения накопившихся экономических вопросов.

    Глава словацкой дипломатии Юрай Бланар заявил о намерении восстановить межправительственную комиссию по экономическому и научно-техническому сотрудничеству с Россией, передает ТАСС.

    «Мы хотим восстановить коммуникационные каналы и, например, снова начать работу в рамках межправительственной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству с РФ», – отметил министр. По его словам, накопилось множество тем, требующих совместных решений.

    Одним из ключевых вопросов Бланар назвал поставки газа и долгосрочный контракт государственной компании SPP с «Газпромом». Несмотря на возражения Братиславы, Евросоюз запретил импорт российского газа с 2027 года.

    Разрыв контракта с «Газпромом» может грозить Словакии штрафами. Министр подчеркнул, что в случае проигрыша в арбитраже ущерб может составить от 10 млрд до 16 млрд евро, при этом гарантий компенсации от ЕС нет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, словацкая государственная энергетическая компания SPP начала переговоры о поставках российского газа в 2027 году.

    Ранее Братислава подготовила иск в суд ЕС для отмены запрета на импорт энергоносителей. До этого премьер-министр страны Роберт Фицо назвал поставщиков топлива из России надежными партнерами.

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    11 сентября 2026, 21:08 • Новости дня
    При столкновении автомобилей в Архангельской области погибли 12 человек

    Tекст: Вера Басилая

    В Холмогорском районе Архангельской области произошло крупное ДТП с участием микроавтобуса, грузовика и легкового автомобиля, по предварительным данным, погибли 12 человек, сообщило МЧС по Архангельской области.

    В МЧС сообщили, что 12 человек погибли в результате столкновения трех транспортных средств в Архангельской области, передает ТАСС. Трагедия произошла в Холмогорском районе.

    Участниками ДТП стали микроавтобус, грузовик и легковой автомобиль. По данным регионального управления МВД, авария привела к человеческим жертвам, при этом точное число пострадавших и погибших уточняется.

    В январе в Холмогорском округе Архангельской области в результате столкновения двух легковых автомобилей пострадали девять человек.

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    12 сентября 2026, 19:15 • Новости дня
    МИД Индии проигнорировал провокационный вопрос об Украине на саммите

    Tекст: Вера Басилая

    Секретарь по экономическим отношениям МИД Индии Судхакар Далела ушел от ответа на провокационный вопрос шведского журналиста об Украине на брифинге БРИКС.

    Секретарь по экономическим отношениям МИД Индии Судхакар Далела отказался отвечать на вопрос шведского журналиста об Украине после заседания лидеров БРИКС в Нью-Дели, передает РИА «Новости». Представитель Swedish Radio поинтересовался, пытались ли участники саммита «убедить Россию прекратить конфликт».

    В ответ на это Далела подчеркнул, что объединение выступает за урегулирование конфликтов посредством диалога и дипломатии. «Я не хотел бы вдаваться в отдельные вопросы, конкретные геополитические проблемы, которые стоят перед нами», – заявил дипломат.

    Он также добавил, что позиция БРИКС отражена в Нью-Делийской декларации. Документ включает положения о соблюдении международного права, мирном разрешении споров и ключевом значении Устава ООН. Далела отметил, что блок четко обозначил приоритет диалога для преодоления напряженности.

    Ранее участники саммита в Нью-Дели единогласно утвердили итоговую Делийскую декларацию. При этом упоминание Украины в документе отсутствует.

    Премьер-министр Индии Нарендра Моди официально объявил о закрытии заседания лидеров стран объединения.

    Глава МИД России Сергей Лавров проинформировал партнеров по БРИКС о текущей ситуации на Украине.

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    11 сентября 2026, 20:28 • Новости дня
    Россиянке в США пригрозили 20 годами тюрьмы за дебош в самолете

    Tекст: Денис Тельманов

    Гражданка России Кристина Кедышева может провести более 20 лет в американской тюрьме из-за агрессивного поведения на борту самолета, сообщили в окружном суде штата Мэн.

    «Подзащитная оставлена под стражей без возможности выхода под залог», – приводит РИА «Новости» сообщение инстанции. Вскоре состоятся предварительные слушания по этому делу. Кедышеву обвиняют по двум статьям: создание помех действиям летного экипажа и нападение.

    По первому обвинению ей грозит до 20 лет тюрьмы, по второму – до одного года. Также предусмотрены штрафы в размере 250 тыс. и 100 тыс. долларов соответственно.

    Инцидент произошел 8 сентября на рейсе Милан – Ньюарк. По данным следствия, женщина требовала алкоголь, отказалась занять свое место и попыталась открыть заднюю дверь самолета.

    Чтобы успокоить пассажирку, потребовались усилия пяти членов экипажа и других пассажиров. Кедышева нанесла удары, укусила бортпроводника и поцарапала пассажира. В результате самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту Бангор в штате Мэн.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной текущего года МВД России инициировало создание единого федерального списка деструктивных авиапассажиров.

    В декабре прошлого года самолет рейса Москва – Новокузнецк вернулся в аэропорт Шереметьево из-за агрессивной пассажирки.

    Ранее в США правоохранители задержали другую гражданку России за нападение на офицера пограничной службы.

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    12 сентября 2026, 11:31 • Новости дня
    Синоптик Тишковец спрогнозировал аномально теплую зиму в России

    Синоптик Тишковец пообещал аномально теплую и снежную зиму в России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Предстоящая зима на большей части территории страны ожидается непривычно теплой и влажной из-за влияния климатического феномена Эль-Ниньо, сопровождаясь обилием осадков, прогнозируют метеорологи.

    Предстоящая зима на большей части территории страны окажется аномально теплой и влажной из-за влияния климатического явления Эль-Ниньо. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец пояснил РИА «Новости», что сильные холода ожидаются только в арктической зоне, на севере Сибири, Чукотке и в районе Берингова моря.

    «На мой взгляд, в этом году зимой в России, за исключением арктической зоны, севера Сибири, Чукотки, Берингова моря, Чукотского моря – здесь будет очень холодно, большая часть территории нашей страны будет находиться под аномальным теплом. Причем превышение над нормой будет достигать 3-4 градусов, это достаточно значимая величина», – рассказал Тишковец.

    Максимум аномального тепла в Центральной России и южных регионах придется на февраль. По словам синоптика, потепление будет сопровождаться повышенным количеством осадков. В декабре их объем будет близок к норме, а в январе превысит ее на 30-40%.

    Метеоролог отметил, что причиной таких изменений стало рекордное Эль-Ниньо – потепление вод в центральной и восточной частях Тихого океана. Это явление скажется не только на зиме, но и на весне с летом. Однако зима не будет постоянно слякотной: возможны сильные снегопады, которые из-за оттепелей будут оседать, вызывая туманы и сбои в транспортном сообщении. Также вероятны сильные снежные бури, известные как «черная пурга».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, директор Гидрометцентра Юрий Симонов спрогнозировал нестабильную зиму с затяжными оттепелями. А руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов предрек сокращение продолжительности традиционной русской зимы.

    Ранее ученые Всемирной метеорологической организации ООН предупредили об экстремальном повышении температуры на планете из-за Эль-Ниньо.

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    11 сентября 2026, 21:39 • Новости дня
    Франция запланировала снять санкции с миллиардера Усманова

    Euronews: Франция поддержала предложение Словакии снять санкции с Усманова

    Франция запланировала снять санкции с миллиардера Усманова
    @ usmanov53/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Франция поддержала инициативу Словакии по исключению российского предпринимателя Алишера Усманова из европейских санкционных списков, что вызвало недовольство среди других стран Евросоюза, сообщил телеканал Euronews.

    «Правительство Франции присоединилось к Словакии в попытках добиться исключения российско-узбекского бизнесмена Алишера Усманова из санкционного списка», – говорится в сообщении Euronews.

    Подобный шаг французских властей вызвал сильное раздражение у европейских партнеров, отмечает телеканал. Дипломаты считают, что в основе такого решения лежат экономические мотивы, и большинство государств ЕС не разделяют позицию Парижа.

    Ранее Словакия уже вызывала недовольство коллег по Евросоюзу, создавая препятствия при продлении санкций в марте. Теперь позиция Франции может дополнительно осложнить процесс продления ограничений, который требует единогласного одобрения всех стран.

    Париж называет снятие санкций с Алишера Усманова политическим компромиссом со Словакией, чтобы избежать блокировки решений со стороны Братиславы. Страны Евросоюза должны согласовать продление санкций до 15 сентября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, суд в Германии запретил люксембургскому медиахолдингу называть Алишера Усманова владельцем яхты Dilbar.

    Ранее Генеральная прокуратура Франкфурта-на-Майне прекратила расследование против бизнесмена по подозрению в отмывании денег.

    До этого Европейский суд общей юрисдикции удовлетворил иски Михаила Фридмана и Петра Авена об отмене персональных ограничений.

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    11 сентября 2026, 23:53 • Новости дня
    Путин: Гельмут Коль не придерживался взглядов нынешних властей Германии

    Tекст: Антон Антонов

    Бывший канцлер Германии Гельмут Коль считал добрососедские отношения с Россией необходимым условием сохранения европейской цивилизации, заявил президент России Владимир Путин.

    Завершая первый день рабочего визита в Индию, Путин ответил на вопрос СМИ о победе правой оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» в Саксонии. Путин не стал комментировать события внутриполитического характера в Германии, но высказался о том, что «сейчас происходит в Европе в целом», сообщается на сайте Кремля.

    «Я слышал, как вот в той же Германии говорят, сегодняшние власти говорят о том, что они придерживаются курса бывшего руководства Германии, в том числе упоминается имя Гельмута Коля. Я был знаком с Колем. Я могу твёрдо утверждать: у него не было таких взглядов, которых придерживается сегодняшнее руководство ХДС, не было просто», – заявил Путин.

    По словам Путина, Коль был убежден: будущее Германии и всей Европы возможно обеспечить только при условии близких, добрососедских и союзнических отношений с Россией.

    Путин добавил, что, по мнению Коля, Германия и Россия должны дополнять друг друга – только так европейская цивилизация могла бы сохраниться как самостоятельный центр интеллектуальной и гуманитарной силы со всеми политическими и экономическими последствиями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин ранее уже цитировал слова Гельмута Коля о том, что будущее Европы возможно только вместе с Россией.

    Гельмут Коль скончался в 2017 году в возрасте 87 лет.

    Президент также подтвердил дружеские отношения с другим экс-канцлером ФРГ Герхардом Шредером. Путин назвал Шредера оптимальным кандидатом для ведения прямого дипломатического диалога между Москвой и европейскими государствами.

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    11 сентября 2026, 20:36 • Новости дня
    Верховный суд отказался переводить «битцевского маньяка» ближе к Москве

    ВС отклонил жалобу маньяка Пичушкина на отказ в переводе в другую колонию

    Tекст: Денис Тельманов

    Верховный суд (ВС) России отклонил жалобу «битцевского маньяка» Александра Пичушкина на отказ перевести его в исправительное учреждение ближе к столице.

    Верховный суд России отказался рассматривать жалобу Александра Пичушкина на решение нижестоящих инстанций, передает РИА «Новости». «Отказано в передаче жалобы или представления прокурора для рассмотрения в судебном заседании», – указано в картотеке дел.

    В 2025 году Замоскворецкий суд Москвы отклонил иск осужденного о переводе в колонию ближе к столице. Свою просьбу он аргументировал тем, что до ареста проживал в Москве, где сейчас находится его мать. Апелляционная и кассационная инстанции признали это решение законным.

    Пичушкин также требовал взыскать со ФСИН 100 тыс. рублей за моральные страдания. Он утверждал, что заболел из-за сурового климата в колонии «Полярная сова», расположенной в Ямало-Ненецком автономном округе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае кассационный суд отклонил жалобу серийного убийцы на отказ в переводе поближе к столице.

    В конце прошлого года Мосгорсуд оставил в силе решение первой инстанции по этому делу. Изначально преступник потребовал от ФСИН сто тысяч рублей компенсации за суровый климат Ямала.

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