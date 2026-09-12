Участники Международного фестиваля молодежи посадили ели в Новокольцово

Tекст: Вера Басилая

Экологическая акция прошла 12 сентября в рамках Международного фестиваля молодежи. Высадка деревьев организована платформой Добро.рф совместно с движением «Экосистема» и всероссийской инициативой «Сохраним лес».

«Мы предлагаем закрепить за аллеей в кампусе УрФУ студенческую команду, которая будет вести учет по каждому саженцу: фиксировать даты полива, обработки, состояние стволов и кроны. По итогам первого года оценим приживаемость и на основе этих данных предложим схему расширения сада на следующий сезон», – заявил председатель движения «Экосистема» Андрей Руднев.

Проректор университета Сергей Тушин отметил необходимость совместного решения проблем экологии для формирования нового миропорядка. Он подчеркнул важность развития экологического мышления у будущих лидеров. Победитель премии #МЫВМЕСТЕ Евгения Чибис добавила, что подобные мероприятия способствуют укреплению международной дружбы.

За последние три года в Свердловской области восстановили более 100 тыс. гектаров леса. Объем выращивания посадочного материала достиг 16 млн сеянцев в год. В 2026 году в регионе завершилась масштабная инвентаризация лесного фонда.

Площадкой для Международного фестиваля молодежи в 2026 году выбрали Екатеринбург.

Восьмой сезон всероссийской акции «Сохраним лес» стартовал в августе в Нарьян-Маре.

В рамках этой экологической кампании в регионах России уже высадили первый миллион деревьев.