Правительственные силы Йемена нанесли удары по скоплениям хуситов в районе Мохи

Tекст: Вера Басилая

Представитель вооруженных сил Йемена Маджид ан-Назили сообщил, что правительственные силы «ликвидировали крупные скопления» мятежников близ порта Моха, передает ТАСС. В ходе операции военные уничтожили технику и вооружение противника.

Кроме того, йеменская авиация нанесла удары по десяткам грузовиков с оружием, боеприпасами, ракетами и военным снаряжением к северу от города Таиз. По информации военных источников, колонна двигалась из Мохи в Сану. Также сообщается об уничтожении ряда бойцов движения «Ансар Аллах» вдоль трассы Моха – Зубаб.

Накануне член политбюро йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» Хузам аль-Асад подтвердил завершение операции по установлению контроля над территориями с выходом к Баб-эль-Мандебскому проливу на западе страны. Он заверил, что суда проходят через пролив в обычном режиме и угроз безопасности не наблюдается.

Ранее 10 сентября хуситы заявили о захвате города Моха.

На следующий день представители движения отчитались о взятии под контроль шести округов на побережье Красного моря.

В Кремле предупредили о риске масштабной эскалации конфликта в районе Баб-эль-Мандебского пролива.