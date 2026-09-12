Путин назвал ОАЭ ближайшим союзником на Ближнем Востоке

Путин: ОАЭ стали одной из самых близких для России стран в регионе

Tекст: Вера Басилая

В ходе двусторонней встречи Владимир Путин подчеркнул высокий уровень партнерства между странами, следует из сообщения на сайте Кремля.

«За это время многое изменилось и в мире, и в наших отношениях. Арабские Эмираты стали одной из самых близких для нас стран в регионе», – заявил российский лидер. В этом году Москва и Абу-Даби отмечают 55 лет со дня установления дипломатических связей.

Путин обратил внимание на успешное развитие экономических контактов. «Я уже не говорю про экономику, здесь у нас всё в порядке. Торговый оборот растет, он большой и растёт», – сказал Путин во время встречи.

Глава государства отметил, что отношения России и ОАЭ находятся в полном порядке, отметив рост взаимной торговли.

«Это касается и вопросов политического взаимодействия, вопросов обеспечения безопасности», – сказал президент России.

Касаясь ситуации на Ближнем Востоке, Путин признал, что регион переживает очень сложный период. При этом он выразил уверенность в скором восстановлении стабильности.



«Регион сейчас переживает очень сложный период своего развития, но мы постоянно находимся в контакте с руководством Арабских Эмиратов, с вашим отцом, с президентом. Прошу передать ему самые наилучшие пожелания. Мы с ним в постоянном контакте», – сказал Путин в ходе встречи.

Он отметил, что наиболее важные и острые вопросы обсуждаются как по телефону, так и в очном формате.

Президент ОАЭ Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян поблагодарил Владимира Путина за теплый прием в Москве.

Российский лидер назвал Эмираты важным торговым партнером в арабском мире.

Глава ближневосточного государства оценил товарооборот между странами в 11,5 млрд долларов.