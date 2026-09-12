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    12 сентября 2026, 17:02 • Новости дня

    Си Цзиньпин предложил Моди совместно развивать БРИКС

    Си Цзиньпин сообщил о планах развивать БРИКС вместе с Индией

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди выразил намерение укреплять глобальную стабильность и способствовать устойчивому росту объединения.

    Пекин рассчитывает на сотрудничество с Нью-Дели для поддержания устойчивого развития БРИКС. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди на полях 18-го саммита объединения, передает ТАСС.

    «В условиях нестабильной ситуации Китай и Индия, выступающие в качестве стран с самым многочисленным населением в мире, должны совместными усилиями содействовать высококачественному развитию БРИКС», – подчеркнул китайский лидер.

    Глава КНР также добавил, что объединение усилий двух стран способно придать мощный импульс обеспечению международной безопасности. По его словам, совместная работа принесет больше положительной энергии для глобального прогресса.

    Ранее сообщалось, что председатель КНР Си Цзиньпин прилетел в Нью-Дели для участия в саммите БРИКС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, торговая политика США подтолкнула Индию и Китай к постепенному восстановлению двусторонних отношений. В субботу участники саммита БРИКС единогласно утвердили итоговую Делийскую декларацию.

    12 сентября 2026, 13:46 • Новости дня
    Путин призвал расширить состав Совбеза ООН за счет Глобального Юга
    Путин призвал расширить состав Совбеза ООН за счет Глобального Юга
    @ Evan Schneider/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Совет Безопасности ООН необходимо расширить за счет включения в его состав государств Глобального Юга, заявил президент России Владимир Путин, выступая на заседании XVIII саммита БРИКС. По его словам, растущее влияние новых центров силы должно находить отражение в ключевых международных институтах.

    Президент России Владимир Путин на саммите в Нью-Дели заявил об огромном технологическом потенциале стран БРИКС и необходимости расширения Совета безопасности ООН за счет включения стран Глобального Юга, передает РИА «Новости».

    «Хотел бы обратить внимание еще на одно обстоятельство, которое в современных условиях, на мой взгляд, является, может быть, ключевым. Сосредоточен в наших странах огромный, мощный, интеллектуальный и технологический потенциал. Вполне логично, что авторитет и влияние БРИКС в мире неуклонно нарастают», – сказал Владимир Путин.

    Он добавил, что партнерство стран-участниц БРИКС всегда основывается на принципах равноправия, добрососедства и уважения взаимных интересов. Путин также напомнил, что БРИКС выступает самым крупным мировым объединением на сегодняшний день.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на недавнем саммите ШОС российский лидер предложил реформировать Совбез ООН за счет стран Глобального Юга.

    Накануне в рамках саммита БРИКС в Индии глава государства провел встречу с руководителем Нового банка развития Дилмой Роуссефф. Ранее Минфин России оценил потенциал технологического развития государств объединения в 406 млрд долларов ежегодно.

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    12 сентября 2026, 09:25 • Новости дня
    Си Цзиньпин впервые за семь лет прибыл в Индию

    Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Индию на саммит БРИКС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Председатель КНР Си Цзиньпин прилетел в Нью-Дели для участия в саммите БРИКС и проведения двусторонних переговоров с индийским руководством.

    Председатель КНР прибыл в столицу Индии на саммит БРИКС, передает ТАСС. Самолет китайского лидера приземлился на базе военно-воздушных сил Палам. Кадры прибытия показал телеканал NDTV.

    Программа визита, опубликованная индийским дипломатическим ведомством, включает участие в заседании глав государств БРИКС. После этого запланирована двусторонняя встреча с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

    Отношения между двумя странами начали улучшаться после визита Моди в Китай в прошлом году на саммит ШОС. Тогда лидеры обсудили укрепление связей, что привело к возобновлению прямых авиарейсов и трансграничной торговли.

    Напряженность между Пекином и Нью-Дели возникла в мае 2020 года из-за противостояния военных в Восточном Ладакхе. Впоследствии стороны провели серию переговоров и начали отвод войск из спорных приграничных зон.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министерство иностранных дел Китая сообщило о визите Си Цзиньпина в Нью-Дели по приглашению Нарендры Моди.

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    12 сентября 2026, 14:25 • Видео
    Китай жадно скупает русскую нефть

    Предприятия КНР значительно нарастили закупки российской нефти на спотовом рынке, приобретая ее с хорошей наценкой за срочность. Чем это вызвано?

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    11 сентября 2026, 21:48 • Новости дня
    Путин: БРИКС формирует контуры нового справедливого миропорядка
    Путин: БРИКС формирует контуры нового справедливого миропорядка
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    БРИКС становится площадкой для формирования нового справедливого и демократического миропорядка. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом на полях саммита объединения в Индии.

    «Сегодня мы с вами встречаемся на площадке БРИКС, форума, в рамках которого формируются контуры нового, справедливого и демократического миропорядка», – заявил Путин на встрече с премьер-министром Малайзии, передает «Интерфакс».

    Отдельное внимание президент уделил участию Малайзии в работе объединения. В 2024 году страна получила статус государства-партнера БРИКС. Путин напомнил, что это произошло в период российского председательства.

    «Приветствуем подключение Малайзии к объединению в качестве государства-партнера, которое произошло при нашем председательстве в 2024 году», – отметил глава государства.

    На встрече Путин также дал высокую оценку двусторонним отношениям Москвы и Куала-Лумпура. «Мы высоко ценим высокий уровень и подлинно дружественный характер отношений между Россией и Малайзией», – заявил президент.

    По его словам, страны поддерживают интенсивные контакты по различным направлениям. Взаимодействие развивается по линии советов безопасности, парламентов, внешнеполитических и других государственных ведомств.

    Путин также напомнил о работе Совместной российско-малайзийской комиссии по экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству. Ее пятое заседание состоялось в августе в рамках Восточного экономического форума.

    Напомним, президент России Владимир Путин провел двусторонние переговоры с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом в Индии.

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    12 сентября 2026, 10:52 • Новости дня
    Государства БРИКС согласовали итоговую декларацию 18-го саммита

    NDTV: Страны БРИКС согласовали итоговую декларацию 18-го саммита в Нью-Дели

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Страны – члены БРИКС согласовали итоговую декларацию 18-го саммита объединения, который проходит в Нью-Дели, сообщил телеканал NDTV cо ссылкой на источник в правительстве.

    Страны – участницы БРИКС успешно завершили работу над текстом итоговой декларации 18-го саммита объединения, передает ТАСС. Документ был полностью согласован шерпами еще до начала официального заседания глав государств и правительств.

    Ожидается, что готовая декларация будет официально представлена общественности сразу после окончания саммита. По предварительным данным, публикация документа состоится около 13:30 по московскому времени.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель КНР Си Цзиньпин прилетел в Нью-Дели для участия в саммите БРИКС. Президент России Владимир Путин провел двусторонние переговоры с лидером ЮАР Сирилом Рамафосой. Глава Минэкономразвития Максим Решетников представил инициативу по созданию зерновой биржи объединения.

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    11 сентября 2026, 21:36 • Новости дня
    Путин сфотографировался с поджидавшим его в отеле индийским бизнесменом

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин сделал совместное фото с индийским предпринимателем, который дождался его после завершения переговоров в Нью-Дели.

    Путин сфотографировался с индийским бизнесменом, который ожидал его в гостинице, где проходили переговоры, передает РИА «Новости». Кадры неожиданной встречи опубликовал журналист Александр Юнашев.

    Предприниматель обратился к главе государства в тот момент, когда тот выходил после очередных переговоров на полях саммита БРИКС. «День добрый», – ответил Путин и согласился сделать совместное фото.

    Позднее выяснилось, что индийский бизнесмен ранее участвовал в деловом форуме БРИКС, где выступал президент России.

    В беседе с журналистом предприниматель отметил, что на мероприятии российского лидера приветствовали громче, чем премьер-министра Индии Нарендру Моди, и это, по его мнению, о многом говорит.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, участники делового форума БРИКС в Нью-Дели бурными овациями встретили выступление президента России.

    Перед началом пленарного заседания Владимир Путин сфотографировался с участницами Женского делового альянса.

    После завершения двусторонних переговоров российский лидер и премьер-министр Индии Нарендра Моди поехали на мероприятие в одном автомобиле.

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    11 сентября 2026, 22:14 • Новости дня
    Путин встретился с главой Нового банка развития Роуссефф

    Tекст: Антон Антонов

    На саммите БРИКС в Индии состоялась встреча президента России Владимира Путина с главой Нового банка развития Дилмой Роуссефф, сообщают информационные агентства.

    Президент напомнил, что стороны недавно виделись в Москве и обсуждали работу банка, передает РИА «Новости».

    «Банк действует энергично, он вносит свой существенный вклад в развитие организации. По основным ключевым направлениям расширяет, расширяет свою деятельность. Мы очень рады, что такой инструмент создан был в свое время», – сказал Путин.

    Он отметил, что Россия выступает за расширение числа участников банка, а также за увеличение программ и охват большего количества секторов экономики в странах БРИКС. Путин также напомнил о предложениях Москвы по созданию новых платформ, включая инвестиционную электронную платформу, которая позволила бы расширить возможности банка.

    По словам президента, такие инициативы должны сделать инструменты банка более универсальными и помочь его акционерам добиваться лучших результатов. Он выразил уверенность, что встреча с Роуссефф в Нью-Дели пойдет на пользу дальнейшему сотрудничеству.

    Роуссефф назвала честью встречу с президентом России, отметив, что участие России в НБР важно для укрепления Глобального Юга и БРИКС. Она также заявила, что Россия всегда играла решающую роль в НБР.

    Руссефф заявила, что найден путь для устранения несправедливости со стороны кредитной организации в отношении России, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной президент России встретился с Роуссефф в Кремле.

    На форуме в Нью-Дели глава государства также заявил, что страны БРИКС обеспечили почти половину роста мировой экономики.

    Путин отметил, что БРИКС формирует контуры нового справедливого миропорядка.

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    11 сентября 2026, 20:56 • Новости дня
    Путин встретился с премьер-министром Малайзии на саммите БРИКС

    Путин встретился с премьер-министром Малайзии Ибрагимом на саммите БРИКС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин провел двусторонние переговоры с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом в Индии.

    В рамках 18-го саммита БРИКС в Индии состоялась отдельная встреча российского лидера с главой малайзийского правительства Ибрагимом, передает РИА «Новости».

    Помощник президента Юрий Ушаков подчеркнул высокую интенсивность диалога между лидерами двух стран. Контакты приобрели регулярный характер, их предыдущая личная встреча прошла в июне на юбилейном саммите Россия-АСЕАН в Казани.

    Кроме того, премьер-министр Малайзии посещал Россию с официальным визитом в мае прошлого года. Также лидеры встречались в сентябре 2024 года на площадке Восточного экономического форума.

    Ранее помощник президента Юрий Ушаков анонсировал двусторонние переговоры российского лидера на полях саммита БРИКС в Индии.

    В июне Владимир Путин провел неформальную встречу с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом на юбилейном саммите Россия – АСЕАН в Казани.

    Глава государства отметил рост товарооборота между двумя странами по итогам прошлого года на 12,9%.

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    11 сентября 2026, 19:48 • Новости дня
    Путин заявил об успешной реализации совместных проектов с Египтом

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин на полях саммита БРИКС в Индии обсудил с египетским коллегой Абдель Фаттахом ас-Сиси успешную реализацию совместных проектов и рост товарооборота.

    «Еще раз хочу сказать, что и крупные проекты реализуются, причем реализуются по плану, несмотря ни на какие сложности», – отметил российский лидер во время встречи, передает РИА «Новости».

    Путин также обратил внимание на улучшение показателей двусторонней торговли. По его словам, товарооборот растет, а его структура становится все более качественной. Власти двух стран поддерживают постоянный контакт, реализуя намеченные планы и совместные мероприятия.

    Ранее посол России в Каире Георгий Борисенко сообщил о рекордном товарообороте между странами в размере 10,5 млрд долларов по итогам прошлого года.

    Летом президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси анонсировал начало установки корпуса второго реактора на атомной электростанции «Эль-Дабаа».

    В августе глава Росатома Алексей Лихачев рассказал о переговорах по возведению пятого и шестого энергоблоков на этом объекте.

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    11 сентября 2026, 22:00 • Новости дня
    Путин заявил о хорошем темпе роста товарооборота с Малайзией

    Путин: Товарооборот России и Малайзии вырос на 12,9% по итогам 2025 года

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин на встрече с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом высоко оценил увеличение товарооборота двух стран на 12,9% по итогам 2025 года.

    Встреча лидеров двух стран состоялась на полях саммита БРИКС в Нью-Дели, передает РИА «Новости». Мероприятия саммита проходят с 11 по 13 сентября.

    «По итогам прошлого года товарооборот между нашими странами вырос на 12,9%. Хороший темп», – сказал глава государства.

    Помимо экономики, Москва придает большое значение развитию контактов с Куала-Лумпуром в сферах образования, науки, технологий и туризма. Президент добавил, что текущая беседа дает возможность обсудить приоритетные вопросы сотрудничества по всем этим направлениям.

    Помощник президента Юрий Ушаков накануне анонсировал переговоры российского лидера с премьером Малайзии на полях саммита БРИКС в Индии.

    Предыдущая личная встреча политиков состоялась в июне на юбилейном саммите Россия-АСЕАН в Казани.

    В мае Владимир Путин обсудил в Москве поступательное развитие двусторонних отношений с верховным правителем Малайзии султаном Ибрагимом.

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    12 сентября 2026, 12:52 • Новости дня
    Песков раскрыл отношение стран БРИКС к ошибкам европейских властей

    Песков заявил о понимании странами БРИКС ошибок европейских стран

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Многие страны БРИКС понимают ошибки европейских лидеров и взгляды Москвы на ситуацию в мире, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил близость мировоззрения многих государств БРИКС к российской позиции и осознание ими просчетов руководства стран Европы, передает ТАСС.

    «Совершенно не обязательно разделяют. Очень много стран, которые близки к этому мировоззрению», – ответил пресс-секретарь на вопрос журналистов Первого канала о позиции государств БРИКС.

    Он добавил, что просчеты европейских государств вынуждают их искать альтернативные пути развития. Эти негативные последствия носят очевидный характер и легко измеряются конкретными экономическими показателями, включая рост цен на топливо.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Дмитрий Песков назвал фатальной ошибкой отказ европейских стран от дешевых российских энергоресурсов. Представитель Кремля также отметил наличие у государств БРИКС общего мировоззрения по вопросам международного сотрудничества.

    Накануне глава Минэкономразвития Максим Решетников представил на деловом форуме объединения в Нью-Дели предложения по созданию независимой финансовой системы.

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    11 сентября 2026, 19:56 • Новости дня
    Путин назвал Египет надежным другом России

    Путин: Египет является надежным другом России

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин назвал Египет надежным другом России и отметил, что страна укрепляется под руководством президента Абдель Фаттаха ас-Сиси.

    Путин прибыл в Индию с трехдневным рабочим визитом. На полях саммита БРИКС в Нью-Дели состоялись официальные переговоры с Фаттахом ас-Сиси, передает РИА «Новости».

    «Мы в контакте с вами по вопросам международной повестки дня. Очень рады, что под вашим руководством укрепляется Египет – наш давний надежный друг в регионе», – обратился Путин к египетскому коллеге.

    Лидеры России и Египта обсудили двустороннее партнерство на полях международного форума в Нью-Дели.

    В августе Россия и Египет начали переговоры о строительстве двух дополнительных энергоблоков на атомной станции «Эль-Дабаа».

    Весной Владимир Путин пригласил Абделя Фаттаха ас-Сиси на октябрьский саммит Россия-Африка в Москве.

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    11 сентября 2026, 19:52 • Новости дня
    Путин лично пригласил президента Египта на саммит Россия-Африка в Москве

    Путин лично пригласил президента Египта ас-Сиси на саммит Россия-Африка в Москве

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин пригласил президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси принять участие в саммите Россия-Африка, который состоится осенью в Москве.

    Путин обратился к египетскому лидеру ас-Сиси с предложением посетить предстоящий саммит Россия-Африка, передает ТАСС. Он запланирован на октябрь 2026 года в Москве.

    «Я помню, как под вашим руководством мы создали – это было в Сочи – новый формат Россия-Африка. И в этом году мы проводим очередное мероприятие подобного рода. Были бы рады очень видеть вас осенью этого года, в октябре в Москве в рамках этих мероприятий», – заявил Путин.

    Ранее в пятницу сообщалось, что лидеры двух государств обсудили двустороннее партнерство на международном форуме в Индии. Ранее глава МИД Египта подтвердил участие своей страны в предстоящем саммите.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва и Каир прорабатывают экономические условия для возведения новых энергоблоков на атомной электростанции.

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    11 сентября 2026, 23:10 • Новости дня
    Эксперт: БРИКС прямо сейчас делает мир многополярным

    Политолог Мартынов: БРИКС предлагает миру привлекательный образ будущего

    Эксперт: БРИКС прямо сейчас делает мир многополярным
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Андрей Резчиков

    БРИКС стал одним из центров формирующегося многополярного мира. Объединение представляет половину населения планеты и производит 40% мирового ВВП. Попытка санкционного давления на Россию ускорила создание независимых финансовых и торговых механизмов в рамках БРИКС. В этих условиях Западу предстоит принять новую реальность и встроиться в нее, сказали опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты. В пятницу президент России Владимир Путин участвовал в заседании делового форума БРИКС в Нью-Дели.

    «Деловой форум БРИКС и участие в нем Владимира Путина – не просто очередное международное мероприятие. Это наглядная демонстрация того, как на наших глазах формируется новая система международных отношений», – считает политолог Алексей Мартынов, доцент Финансового университета при правительстве РФ.

    По его словам, БРИКС, ШОС и другие подобные площадки – воплощение формулы, которую Россия и ее президент артикулируют уже давно: безопасное суверенное развитие. «Три слова – безопасность, суверенитет, развитие – емко описывают суть подхода: равноправный и равноуважительный диалог с опорой на собственные интересы и уважение интересов других», – продолжил аналитик.

    Он также напомнил, что на сегодняшний день БРИКС – это половина населения Земли, половина мировых ресурсов и прироста мировой экономики. «Это не блок, а сообщество единомышленников, и таких стран становится все больше», – подчеркнул эксперт .

    В то же время западные политики, застрявшие в блоковом мышлении прошлого века, все еще пытаются рассматривать БРИКС как новый блок. «Однако объединение не направлено против кого-то. Наоборот, оно выступает за справедливое мироустройство, свободную торговлю и открытые технологии без диктата», – пояснил собеседник.

    Попытки Запада затормозить эти процессы через санкции, конфликты и разрыв привычных цепочек дают обратный эффект. Мартынов подчеркивает: «Чем больше Запад давит, тем быстрее развиваются альтернативные системы расчетов, логистики и торговли. Показательный пример – история с Visa и Mastercard: пока они работали, никто не задумывался об их происхождении. Как только их отключили, Россия внедрила собственную систему «Мир». Этот процесс идет глобально: если что-то не работает, на его место приходит то, что работает».

    Более того, по словам эксперта, мир становится многополярным не «рано или поздно», а прямо сейчас. «Это не вопрос выбора – это историческая неизбежность. Запад может либо смириться и найти свое законное место в новой системе, либо продолжать цепляться за прошлое, ускоряя собственный упадок. БРИКС – не просто альтернатива, это реальность, в которой нам предстоит жить. И России в этой реальности нужно четко защищать свои интересы, предлагать миру привлекательный образ будущего и выходить на рынки с высокотехнологичной продукцией», – полагает эксперт.

    «Мир тянется за сильными лидерами, которые предлагают привлекательный образ будущего. Сейчас велик запрос на будущую модель мироустройства. Битва разворачивается в трех плоскостях: мировоззренческой, геоэкономической и технологической», – добавил доктор политических наук Павел Селезнев, декан факультета международных экономических отношений Финансового университета при правительстве РФ.

    По его словам, кто предложит более справедливую модель, за тем и пойдут. «Владимир Путин – один из самых опытных политиков среди мировых лидеров, а Россия под беспрецедентными санкциями демонстрирует накопленный рост ВВП за несколько лет, что делает ее модель особенно убедительной», – продолжает спикер.

    Он отмечает: предлагаемая Москвой философия – справедливое мироустройство, равные права, взаимное уважение, отказ от хищнического колониализма – глубоко созвучна Индии, где проходил саммит, и всему БРИКС.

    В пятницу президент России Владимир Путин выступил на заседании делового форума БРИКС в Нью-Дели. Глава государства назвал общей задачей «реализовать потенциал БРИКС на благо наших стран и наших народов». «Мы не хотим себя никак ограничивать, замыкаться в себе и на национальном, и на корпоративном, и даже на общем уровне нашего партнерства. Мы вообще не против кого-то строим свою работу, мы за нас, за наши интересы, но готовы к сотрудничеству со всеми нашими партнерами», – сказал Путин.

    Президент привел статистику за последние пять лет – «более 40% мирового ВВП произвели государства БРИКС, тогда как вклад «большой семерки» «составил всего 29%». «Если говорить о приросте мировой экономики за то же время, то почти половину этого прироста обеспечили страны нашего с вами объединения, а «семерка» дала только 18%», – добавил Путин.

    По словам президента, общими усилиями органов власти, бизнеса, экспертных кругов БРИКС формирует новую устойчивую платформу глобального роста: «Очень важно, что ее ключевые элементы, правила работы компаний и организаций не навязываются извне, не навязываются нам так называемым золотым миллиардом – так, как и мы никому ничего не навязываем». Путин подчеркнул, что правила, по которым действует БРИКС, «ставят во главу угла национальные интересы государств, интересы наших народов».

    Глава государства напомнил также, что в отношении России введено более 30 тыс. санкций – «это почти вдвое больше, чем против всех стран мира вместе взятых».

    «В сложнейших условиях Россия действовала с уверенностью в своих силах с опорой на возможности отечественного бизнеса, науки, технологий, на образование, на наши инженерные школы, на наших людей – на граждан России, и добилась позитивных результатов. Мы укрепили национальный суверенитет и развиваем связи с надежными, предсказуемыми партнёрами. Всего за четыре года география нашей внешней торговли кардинально изменилась», – сказал Путин.

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    11 сентября 2026, 20:00 • Новости дня
    Президент Египта поблагодарил Путина за содействие в строительстве АЭС

    Ас-Сиси поблагодарил Путина за содействие в строительстве АЭС «Эд-Дабаа»

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси на полях саммита БРИКС выразил признательность президенту России Владимиру Путину за российское участие в возведении атомной электростанции «Эд-Дабаа».

    Встреча Путина и Ас-Сиси состоялась в Индии во время проведения саммита БРИКС, передает ТАСС. Египетская сторона высоко оценила вклад российской госкорпорации «Росатом» в развитие энергетической инфраструктуры арабской республики.

    «Мы реализуем крупные проекты, как, например, АЭС «Эд-Дабаа», и мы благодарны вам за содействие в этом вопросе, за работу Росатома», – заявил ас-Сиси.

    В ноябре прошлого года Путин и Ас-Сиси дали старт установке реактора на АЭС «Эль-Дабаа».

    Путин сообщил об успешном ходе возведения станции.

    Путин принял участие в церемонии установки корпуса реактора первого энергоблока АЭС «Эль-Дабаа» в Египте по видеосвязи.

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    11 сентября 2026, 19:28 • Новости дня
    Путин заявил об успешном развитии связей между Россией и ЮАР

    Путин: Связи между Россией и ЮАР успешно развиваются

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин сообщил об успешном развитии двусторонних отношений и постоянном контакте с лидером Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафосой.

    «Мы в постоянном контакте с вами, наши команды в постоянном контакте. В прошлом году мы имели удовольствие сверить часы по всей актуальной повестке дня с вашим вице-президентом, который по вашему поручению принял участие в Петербургском экономическом форуме. Связи между Россией и ЮАР развиваются успешно», – заявил Путин в ходе встречи с Рамафосой, передает РИА «Новости».

    Глава государства напомнил, что 5 сентября исполнилось 20 лет со дня подписания основополагающего договора о дружбе и партнерстве между двумя странами. Он подчеркнул, что политический диалог и межпарламентские связи продвигаются, а главы внешнеполитических ведомств контактируют на регулярной основе.

    Кроме того, Россия и ЮАР традиционно поддерживают отношения в гуманитарной сфере, в том числе в образовании. На 2026-2027 учебный год бюджетная квота для южноафриканских студентов в России повышена до 100 стипендий.

    «Продвигается политдиалог, межпарламентские связи, регулярно контактируют главы внешнеполитических ведомств... Традиционно поддерживаем отношения в гуманитарной сфере, в том числе в области подготовки кадров, в образовании. На 2026-27 учебный год бюджетная квоты повышена до 100 стипендий для ваших молодых людей в России», – сказал Путин.

    Путин также обратил внимание на общность подходов Москвы и Претории к ключевым международным и региональным проблемам.

    Помощник российского лидера Юрий Ушаков анонсировал двустороннюю встречу глав государств на полях саммита БРИКС в Индии.

    Владимир Путин и Сирил Рамафоса провели переговоры в Нью-Дели.

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