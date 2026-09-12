Дмитриев заявил о нехватке Трампа на саммите БРИКС

Tекст: Вера Басилая

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев отметил отсутствие американского лидера на встрече БРИКС в Нью-Дели, передает RT. Свое мнение спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами выразил в социальной сети X.

«Лидерам не хватает только их друга, президента Трампа, для полного состава», – заявил Дмитриев. К сообщению он прикрепил фотографию, где премьер-министр Индии Нарендра Моди держит за руки президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.

Ранее глава РФПИ сообщал о планах России организовать совместный бизнес-форум с участием представителей Германии и США.

Главы России, Китая и Индии провели короткую неформальную беседу во время заседания XVIII саммита БРИКС в Нью-Дели.