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    Россия и Индия сдвинули проект BRICS Pay с мертвой точки
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    Опыт конфликта на Украине подтолкнул Британию к возрождению кавалерии и боевых лошадей
    В Германии пригрозили применить против АдГ беспрецедентную статью конституции
    Путин призвал расширить состав Совбеза ООН за счет Глобального Юга
    Путин: Формирование многополярного мира встречает сопротивление
    Путин призвал реформировать МВФ, Всемирный банк и ВТО
    Кремль: Решение о поездке Путина на саммит G20 в Майами пока не принято
    Песков: Россия предельно ясно заявила о недопустимости западных войск на Украине
    12 сентября 2026, 16:39 • Новости дня

    Дмитриев заявил о нехватке Трампа на саммите БРИКС

    Дмитриев заявил о нехватке Трампа на саммите БРИКС
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Лидерам стран БРИКС на саммите в Нью-Дели для «полного состава» не хватает только президента США Дональда Трампа, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

    Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев отметил отсутствие американского лидера на встрече БРИКС в Нью-Дели, передает RT. Свое мнение спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами выразил в социальной сети X.

    «Лидерам не хватает только их друга, президента Трампа, для полного состава», – заявил Дмитриев. К сообщению он прикрепил фотографию, где премьер-министр Индии Нарендра Моди держит за руки президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.

    Ранее глава РФПИ сообщал о планах России организовать совместный бизнес-форум с участием представителей Германии и США.

    Главы России, Китая и Индии провели короткую неформальную беседу во время заседания XVIII саммита БРИКС в Нью-Дели.

    12 сентября 2026, 05:45 • Новости дня
    Такер Карлсон: Москва бесконечно лучше Нью-Йорка
    Такер Карлсон: Москва бесконечно лучше Нью-Йорка
    @ Ron Sachs/CNP/NY Post/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Американский журналист Такер Карлсон сравнил Москву с Нью-Йорком и заявил о явном превосходстве российской столицы.

    Такер Карлсон рассказал о своих впечатлениях от первой поездки в Москву в интервью ведущему программы Going Underground на RT Афшину Раттанзи.

    «Москва не просто приятнее Нью-Йорка, а намного, бесконечно лучше Нью-Йорка... Я не хотел этого узнать, но узнал», – сказал Карлсон.

    Карлсон отметил, что после публичных высказываний о Москве подвергался постоянной критике. Журналист подчеркнул, что говорил лишь о том, что видел собственными глазами, и не приукрашивал действительность.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Такер Карлсон ранее заявил о значительном росте уровня жизни в России за последние 25 лет на фоне ухудшения ситуации в крупных американских городах.

    Журналист также отметил, что московское метро выглядит намного лучше американского благодаря отсутствию грязи, граффити и бездомных.

    Карлсон признавался, что Москва оказалась намного чище, безопаснее и приятнее любого города США, чем он был искренне удивлен.

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    12 сентября 2026, 04:05 • Новости дня
    Ключевые конгрессмены-демократы в США выступили против законопроекта Грэма
    Ключевые конгрессмены-демократы в США выступили против законопроекта Грэма
    @ Alex Edelman/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Старшие демократы в ключевых комитетах Палаты представителей Конгресса США выступили против законопроекта покойного Линдси Грэма (внесен в российский перечень террористов и экстремистов) об ужесточении санкций против России.

    Заявление сделали старшие демократы в профильных комитетах Палаты представителей – по иностранным делам, доходам и расходам, а также в совместном экономическом – Грегори Микс, Ричард Нил и Дон Байер, передает ТАСС.

    «Демократы в Палате представителей твердо поддерживают Украину. Однако Закон о санкциях в отношении России и Ирана имени Линдси Грэма (внесен в российский перечень террористов и экстремистов) нанес бы больше вреда, чем пользы», – говорится в заявлении.

    По их словам, законопроект чрезмерно расширяет полномочия президента США в сфере применения импортных пошлин и позволяет ему слишком гибко распоряжаться новыми санкционными инструментами. Демократы считают, что эти недостатки грозят ростом цен в США и одновременно способны подорвать долгосрочную поддержку Украины.

    Палата представителей, которую сейчас контролируют республиканцы, приступит к обсуждению законопроекта об ужесточении санкций против России на следующей неделе. Процедурный комитет нижней палаты Конгресса ранее объявил, что рабочее заседание по рассмотрению инициативы пройдет 14 сентября.

    Микс, Нил и Байер отметили, что в целом поддерживают идею ужесточения ограничительных мер против России. Демократы заявили о намерении добиваться двухпартийных переговоров обеих палат Конгресса для выработки законопроекта с прочной поддержкой, а также призвали Белый дом без промедлений воспользоваться уже имеющимися у него полномочиями по расширению санкций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, законопроект о санкциях против России, основным разработчиком которого был Линдси Грэм (внесен в российский перечень террористов и экстремистов), застрял в Палате представителей Конгресса США из-за опасений расширения тарифных полномочий президента.

    Журналист Эндрю Десидерио ранее оценивал шансы на принятие документа Палатой представителей как крайне низкие.

    Конгрессмены Брэд Шнайдер и Дон Бейер выступили против инициативы, назвав ее скрытой попыткой дать Белому дому право вводить пошлины против торговых партнеров США.

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    12 сентября 2026, 14:25 • Видео
    Китай жадно скупает русскую нефть

    Предприятия КНР значительно нарастили закупки российской нефти на спотовом рынке, приобретая ее с хорошей наценкой за срочность. Чем это вызвано?

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    11 сентября 2026, 19:12 • Новости дня
    Песков рассказал о самых необычных подарках Путину от иностранных лидеров

    Песков: Зарубежные коллеги дарили Путину книги, машину и лошадей

    Песков рассказал о самых необычных подарках Путину от иностранных лидеров
    @ Кристина Соловьeва/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков перечислил самые необычные подарки, которые Владимир Путин получал от зарубежных коллег, включая лошадей, собак и автомобили.

    По словам Пескова, Путин регулярно получает разнообразные презенты от зарубежных коллег, передает РИА «Новости». В пятницу после переговоров индийский премьер-министр Нарендра Моди вручил российскому лидеру переведенный на русский язык древнеиндийский трактат о жизни «Тирукурал».

    Комментируя эту тему, пресс-секретарь президента перечислил наиболее запоминающиеся подношения. «Да все дарили: собак дарили, лошадей дарили. Что еще дарили? Машину дарили. И книги дарили, и предметы старины дарили, и произведения местных мастеров дарили. Много было за эти годы», – рассказал представитель Кремля.

    По словам Пескова, для администрации главы государства большинство презентов становятся полной неожиданностью. Однако он уточнил, что в некоторых случаях иностранные делегации заранее предупреждают о своих намерениях, поскольку дипломатический протокол подразумевает взаимный обмен подарками.

    Ранее Дмитрий Песков сообщил о регулярном обмене протокольными подарками на встречах с зарубежными лидерами.

    Сам Владимир Путин вспомнил о подаренной ему однажды юрте.

    Подаренные лидером КНДР Ким Чен Ыном собаки редкой породы пхунсан успешно адаптируются в Москве.

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    12 сентября 2026, 13:46 • Новости дня
    Путин призвал расширить состав Совбеза ООН за счет Глобального Юга
    Путин призвал расширить состав Совбеза ООН за счет Глобального Юга
    @ Evan Schneider/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Совет Безопасности ООН необходимо расширить за счет включения в его состав государств Глобального Юга, заявил президент России Владимир Путин, выступая на заседании XVIII саммита БРИКС. По его словам, растущее влияние новых центров силы должно находить отражение в ключевых международных институтах.

    Президент России Владимир Путин на саммите в Нью-Дели заявил об огромном технологическом потенциале стран БРИКС и необходимости расширения Совета безопасности ООН за счет включения стран Глобального Юга, передает РИА «Новости».

    «Хотел бы обратить внимание еще на одно обстоятельство, которое в современных условиях, на мой взгляд, является, может быть, ключевым. Сосредоточен в наших странах огромный, мощный, интеллектуальный и технологический потенциал. Вполне логично, что авторитет и влияние БРИКС в мире неуклонно нарастают», – сказал Владимир Путин.

    Он добавил, что партнерство стран-участниц БРИКС всегда основывается на принципах равноправия, добрососедства и уважения взаимных интересов. Путин также напомнил, что БРИКС выступает самым крупным мировым объединением на сегодняшний день.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на недавнем саммите ШОС российский лидер предложил реформировать Совбез ООН за счет стран Глобального Юга.

    Накануне в рамках саммита БРИКС в Индии глава государства провел встречу с руководителем Нового банка развития Дилмой Роуссефф. Ранее Минфин России оценил потенциал технологического развития государств объединения в 406 млрд долларов ежегодно.

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    11 сентября 2026, 21:33 • Новости дня
    Reuters: США пригласили Россию на встречу министров энергетики G20 в Техасе
    Reuters: США пригласили Россию на встречу министров энергетики G20 в Техасе
    @ Sam Wolfe/REUTERS

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские представители примут участие в министерской встрече Группы двадцати по энергетическим вопросам, которая пройдет на следующей неделе в американском штате Техас, пишет Reuters со ссылкой на представителя Белого дома.

    Соединенные Штаты направили российской стороне приглашение на министерское совещание Группы двадцати по энергетике, передает ТАСС. Мероприятие запланировано на 14-16 сентября и пройдет в Хьюстоне, штат Техас.

    «Как заявил в пятницу представитель Белого дома, должностное лицо из России примет участие во встрече в Хьюстоне на следующей неделе», – отмечается в сообщении агентства Reuters.

    Ранее российская делегация уже участвовала в мероприятиях G20 на территории США. Так, министр финансов Антон Силуанов присутствовал на встрече в Северной Каролине в конце августа – начале сентября. Кроме того, представители России участвовали в совещании по инновациям.

    В текущем году председательство в Группе двадцати осуществляют Соединенные Штаты. Итоговым событием станет саммит на высшем уровне, который пройдет 14-15 декабря во Флориде.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Соединенные Штаты пригласили главу российского Минфина Антона Силуанова на заседание министров финансов стран G20.

    Российский министр обсудил с американским коллегой Скоттом Бессентом перспективы двусторонних финансовых отношений.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал активную работу российской делегации на декабрьской встрече лидеров G20 в Майами.

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    12 сентября 2026, 14:07 • Новости дня
    Путин призвал реформировать МВФ, Всемирный банк и ВТО
    Путин призвал реформировать МВФ, Всемирный банк и ВТО
    @ Soeren Stache/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин на саммите БРИКС в Нью-Дели заявил о необходимости реформирования глобальных институтов экономического управления.

    Президент России Владимир Путин на саммите БРИКС в Нью-Дели обратил внимание на необходимость реформирования ключевых международных организаций, передает ТАСС.

    «Давно назрел вопрос о совершенствовании глобальных институтов экономического управления: Международного валютного фонда, Всемирного банка, Всемирной торговой организации. Все они создавались в совершенно иных политических и экономических реалиях и с трудом адаптируются к ситуации, когда деловая активность все больше смещается в сторону развивающихся рынков», – подчеркнул глава государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал реформировать Бреттон-Вудскую финансовую систему.

    Ранее президент России Владимир Путин констатировал утрату силы глобальных принципов Всемирной торговой организации. А глава МИД Сергей Лавров обсудил необходимость безотлагательного обновления ВТО с генеральным директором структуры Нгози Оконджо-Ивеалой.

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    11 сентября 2026, 21:48 • Новости дня
    Путин: БРИКС формирует контуры нового справедливого миропорядка
    Путин: БРИКС формирует контуры нового справедливого миропорядка
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    БРИКС становится площадкой для формирования нового справедливого и демократического миропорядка. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом на полях саммита объединения в Индии.

    «Сегодня мы с вами встречаемся на площадке БРИКС, форума, в рамках которого формируются контуры нового, справедливого и демократического миропорядка», – заявил Путин на встрече с премьер-министром Малайзии, передает «Интерфакс».

    Отдельное внимание президент уделил участию Малайзии в работе объединения. В 2024 году страна получила статус государства-партнера БРИКС. Путин напомнил, что это произошло в период российского председательства.

    «Приветствуем подключение Малайзии к объединению в качестве государства-партнера, которое произошло при нашем председательстве в 2024 году», – отметил глава государства.

    На встрече Путин также дал высокую оценку двусторонним отношениям Москвы и Куала-Лумпура. «Мы высоко ценим высокий уровень и подлинно дружественный характер отношений между Россией и Малайзией», – заявил президент.

    По его словам, страны поддерживают интенсивные контакты по различным направлениям. Взаимодействие развивается по линии советов безопасности, парламентов, внешнеполитических и других государственных ведомств.

    Путин также напомнил о работе Совместной российско-малайзийской комиссии по экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству. Ее пятое заседание состоялось в августе в рамках Восточного экономического форума.

    Напомним, президент России Владимир Путин провел двусторонние переговоры с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом в Индии.

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    12 сентября 2026, 13:55 • Новости дня
    Путин: Формирование многополярного мира встречает сопротивление
    Путин: Формирование многополярного мира встречает сопротивление
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Формирование многополярного мира сталкивается с сопротивлением государств, которые не готовы принять изменение глобального баланса сил и стремятся сдерживать новых конкурентов. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на заседании XVIII саммита БРИКС.

    «Формирование многополярного мира идет не без сложностей, мы это видим с вами, это встречает сопротивление тех, кто привык мыслить колониальными категориями по сути своей, делить мир на цветущий сад и дикие джунгли, да и жить за чужой счет», – сказал Путин, сообщает сайт Кремля.

    По словам российского лидера, в мире происходят кардинальные геополитические, геоэкономические, технологические и социальные изменения. Они затрагивают, в том числе образ жизни людей, медицину, окружающую среду, структуру общества и глобальную демографию.

    Одновременно, подчеркнул президент, меняется сложившаяся система международных отношений. Однополярная модель, по его оценке, постепенно уходит в прошлое, а влияние новых центров экономического и политического роста увеличивается.

    «Уходит в прошлое однополярная система международных отношений, обслуживавшая узкую группу стран. Баланс сил перераспределяется в пользу новых центров роста на Глобальном Юге и Востоке», – заявил Путин.

    Он отметил, что все больше государств стремятся самостоятельно отстаивать национальные интересы и принимать участие в решении глобальных проблем. При этом, по словам президента, государства, не готовые согласиться с происходящими изменениями, пытаются затормозить формирование нового миропорядка.

    «Они не готовы принять меняющуюся действительность и стремятся всячески сдерживать растущих конкурентов», – подчеркнул российский лидер. Для достижения этих целей, заявил Путин, используются экономические и политические инструменты давления.

    «В ход идут любые средства, включая тарифные войны, нелегитимные санкции, попытки экономического диктата, шантажа, вмешательства во внутренние дела и просто грубая сила», – сказал президент.

    Кроме того, по его словам, в мире вновь обостряются существовавшие ранее очаги напряженности и возникают новые конфликты и противоречия. Путин связал происходящее с проблемами в работе всей системы международных отношений. Следствием усиливающейся конфронтации становится, в том числе снижение эффективности существующих многосторонних институтов.

    «В результате дает сбои вся система международных отношений, снижается эффективность ряда многосторонних структур и институтов», – отметил президент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, помощник главы государства Юрий Ушаков анонсировал участие Владимира Путина в расширенном заседании формата БРИКС+. На полях саммита в Индии российский лидер встретился с главой Нового банка развития Дилмой Роуссефф. Глава Минэкономразвития Максим Решетников представил на деловом форуме объединения предложения по созданию независимой финансовой системы.

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    12 сентября 2026, 16:19 • Новости дня
    Такер Карлсон назвал причины возмущения Путиным на Западе

    Такер Карлсон объяснил возмущение Запада действиями Путина по изгнанию олигархов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Политика президента России Владимира Путина по изгнанию олигархов и поддержке традиционного христианства вызвала резкое недовольство на Западе, считает американский журналист Такер Карлсон.

    Американский журналист Такер Карлсон выразил мнение, что политика Владимира Путина по борьбе с олигархией и поддержке православия спровоцировала Запад на объявление войны России, пишет RT.

    «Первое – это изгнание олигархов. Получение контроля... Как вы знаете, Советский Союз распадается в 1991-м. Немедленно происходит захват контроля над государственными отраслями десятком людей в целях собственного обогащения. Они становятся сильнее государства. 26 лет назад приходит Путин - и говорит: «Нет, это не демократия. Это не страна, обладающая суверенитетом». И многих из них он прогоняет. Именно эти люди с тех самых пор финансировали PR-кампанию против Путина», – сказал журналист.

    Карлсон добавил, что поддержка традиционного христианства в России также стала вызовом для западных элит, которые видят в вере угрозу своим тоталитарным целям.

    «Потому что нет ничего, что элиты на Западе (особенно в Соединённых Штатах) ненавидели бы сильнее и что бы больше им угрожало, чем традиционное христианство. Почему? А потому что человек, конечно, будет больше верен Богу, чем государству. Так что по определению это угроза тоталитарным целям лидеров», - резюмировал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле Карлсон заявил о попытках небольшой группы лиц спровоцировать войну между США и Россией.

    До этого Госдума решила обратиться в Конгресс США из-за слов американца о подготовке покушения на российского лидера. Ранее президент России Владимир Путин дал большое интервью Такеру Карлсону.

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    11 сентября 2026, 22:55 • Новости дня
    Путин: Россия не угрожает и не собирается угрожать Европе
    Путин: Россия не угрожает и не собирается угрожать Европе
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Москва не угрожает и не собирается угрожать Европе, заявил президент России Владимир Путин.

    Завершая первый день рабочего визита в Индию, Путин ответил на вопрос СМИ о победе правой оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» в Саксонии. Путин не стал комментировать события внутриполитического характера в Германии, но высказался о том, что «сейчас происходит в Европе в целом», сообщается на сайте Кремля.

    «Сегодня они [элиты в Европе]пугают своё население мнимой угрозой России, ещё со времён Советского Союза якобы возникшей. Да нет такой угрозы, и не было никогда. Мы не угрожаем, не собираемся угрожать европейским странам, с какой стати? Ведь никто даже не задумывается о том, что у нас нет оснований для какого-то конфликта с Европой», – заявил Путин.

    Он подчеркнул, что все спорные вопросы были урегулированы по итогам Второй мировой войны. Путин напомнил, что события, произошедшие после распада Советского Союза, происходили с согласия Российской Федерации как правопреемницы СССР. Все, что нарушает эти договоренности, по его словам, противоречит интересам России и основополагающим принципам международного права и Устава ООН.

    «А они настаивают именно на этом, на каких-то изменениях. А каких изменениях? Они хотят пересмотреть результаты Второй мировой войны? К чему они сейчас подталкивают народы своих стран? К войне с Российской Федерацией?» – заявил президент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России высмеял заявления о планах Москвы напасть на Европу.

    Путин назвал бредом и враньем заявления представителей Евросоюза об угрозе со стороны России

    Глава МИД России Сергей Лавров также заявил об отсутствии у Москвы планов воевать с европейскими странами.

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    12 сентября 2026, 15:19 • Новости дня
    Песков: Решение о поездке Путина на саммит G20 в Майами пока не принято

    Tекст: Вера Басилая

    Пока не определено, поедет ли президент России Владимир Путин на саммит G20 в американский Майами, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, решение о визите президента России Владимира Путина на саммит G20 в американский Майами пока не принято, передает ТАСС.

    «Мы – неизвестно, поедем ли туда, в Майами», – ответил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на вопрос агентства.

    Заявление прозвучало на фоне слов Владимира Зеленского о желании провести встречу с российским лидером в рамках данного мероприятия.

    Ранее американская сторона назвала полезным присутствие президента России на саммите G20 в Майами.

    Администрация США намеревалась пригласить российского лидера на это декабрьское мероприятие.

    В Кремле оставили открытым вопрос о личном визите Путина в Майами.

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    11 сентября 2026, 23:02 • Новости дня
    Путин предостерег Европу от ввода войск на Украину

    Путин: Ввод европейских войск на Украину будет означать войну с Россией

    Путин предостерег Европу от ввода войск на Украину
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Появление европейских войск на украинской территории будет означать войну с Россией, заявил президент России Владимир Путин.

    Завершая первый день рабочего визита в Индию, Путин ответил на вопрос СМИ о победе правой оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» в Саксонии. Путин не стал комментировать события внутриполитического характера в Германии, но высказался о том, что «сейчас происходит в Европе в целом», сообщается на сайте Кремля.

    «Сейчас они [элиты в Европе] говорят о том, что они думают о том, как бы вводить войска на территорию Украины. Это означает войну с Россией», – указал Путин.

    По словам президента, граждане европейских стран осознают происходящее, и именно на этом понимании, как считает Путин, основаны последние результаты выборов в Германии и общие тенденции политических процессов в Европе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент подчеркнул, что Москва не угрожает и не собирается угрожать Европе.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также заявлял, что отправка западных войск на Украину сделает неизбежным прямое военное столкновение России и НАТО.

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    11 сентября 2026, 20:28 • Новости дня
    Россиянке в США пригрозили 20 годами тюрьмы за дебош в самолете

    Tекст: Денис Тельманов

    Гражданка России Кристина Кедышева может провести более 20 лет в американской тюрьме из-за агрессивного поведения на борту самолета, сообщили в окружном суде штата Мэн.

    «Подзащитная оставлена под стражей без возможности выхода под залог», – приводит РИА «Новости» сообщение инстанции. Вскоре состоятся предварительные слушания по этому делу. Кедышеву обвиняют по двум статьям: создание помех действиям летного экипажа и нападение.

    По первому обвинению ей грозит до 20 лет тюрьмы, по второму – до одного года. Также предусмотрены штрафы в размере 250 тыс. и 100 тыс. долларов соответственно.

    Инцидент произошел 8 сентября на рейсе Милан – Ньюарк. По данным следствия, женщина требовала алкоголь, отказалась занять свое место и попыталась открыть заднюю дверь самолета.

    Чтобы успокоить пассажирку, потребовались усилия пяти членов экипажа и других пассажиров. Кедышева нанесла удары, укусила бортпроводника и поцарапала пассажира. В результате самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту Бангор в штате Мэн.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной текущего года МВД России инициировало создание единого федерального списка деструктивных авиапассажиров.

    В декабре прошлого года самолет рейса Москва – Новокузнецк вернулся в аэропорт Шереметьево из-за агрессивной пассажирки.

    Ранее в США правоохранители задержали другую гражданку России за нападение на офицера пограничной службы.

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    11 сентября 2026, 21:36 • Новости дня
    Путин сфотографировался с поджидавшим его в отеле индийским бизнесменом

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин сделал совместное фото с индийским предпринимателем, который дождался его после завершения переговоров в Нью-Дели.

    Путин сфотографировался с индийским бизнесменом, который ожидал его в гостинице, где проходили переговоры, передает РИА «Новости». Кадры неожиданной встречи опубликовал журналист Александр Юнашев.

    Предприниматель обратился к главе государства в тот момент, когда тот выходил после очередных переговоров на полях саммита БРИКС. «День добрый», – ответил Путин и согласился сделать совместное фото.

    Позднее выяснилось, что индийский бизнесмен ранее участвовал в деловом форуме БРИКС, где выступал президент России.

    В беседе с журналистом предприниматель отметил, что на мероприятии российского лидера приветствовали громче, чем премьер-министра Индии Нарендру Моди, и это, по его мнению, о многом говорит.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, участники делового форума БРИКС в Нью-Дели бурными овациями встретили выступление президента России.

    Перед началом пленарного заседания Владимир Путин сфотографировался с участницами Женского делового альянса.

    После завершения двусторонних переговоров российский лидер и премьер-министр Индии Нарендра Моди поехали на мероприятие в одном автомобиле.

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    11 сентября 2026, 23:53 • Новости дня
    Путин: Гельмут Коль не придерживался взглядов нынешних властей Германии

    Tекст: Антон Антонов

    Бывший канцлер Германии Гельмут Коль считал добрососедские отношения с Россией необходимым условием сохранения европейской цивилизации, заявил президент России Владимир Путин.

    Завершая первый день рабочего визита в Индию, Путин ответил на вопрос СМИ о победе правой оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» в Саксонии. Путин не стал комментировать события внутриполитического характера в Германии, но высказался о том, что «сейчас происходит в Европе в целом», сообщается на сайте Кремля.

    «Я слышал, как вот в той же Германии говорят, сегодняшние власти говорят о том, что они придерживаются курса бывшего руководства Германии, в том числе упоминается имя Гельмута Коля. Я был знаком с Колем. Я могу твёрдо утверждать: у него не было таких взглядов, которых придерживается сегодняшнее руководство ХДС, не было просто», – заявил Путин.

    По словам Путина, Коль был убежден: будущее Германии и всей Европы возможно обеспечить только при условии близких, добрососедских и союзнических отношений с Россией.

    Путин добавил, что, по мнению Коля, Германия и Россия должны дополнять друг друга – только так европейская цивилизация могла бы сохраниться как самостоятельный центр интеллектуальной и гуманитарной силы со всеми политическими и экономическими последствиями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин ранее уже цитировал слова Гельмута Коля о том, что будущее Европы возможно только вместе с Россией.

    Гельмут Коль скончался в 2017 году в возрасте 87 лет.

    Президент также подтвердил дружеские отношения с другим экс-канцлером ФРГ Герхардом Шредером. Путин назвал Шредера оптимальным кандидатом для ведения прямого дипломатического диалога между Москвой и европейскими государствами.

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