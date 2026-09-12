Песков заявил о почти полной заморозке отношений Европы с Россией

Tекст: Вера Басилая

По словам Пескова, Европа свела взаимодействие с Москвой практически к нулю, что приблизило континент к условиям холодной войны, передает RT.

«Они практически заморозили наши отношения до нуля. Это логично? Нет. Это полезно для европейских стран? Нет. Это хорошо для всего континента?.. Нет. Напротив, это привело к множеству нестабильности и конфликтов», – сказал пресс-секретарь президента.

По его словам, вместо мирного решения проблем дипломатическим путем страны погружаются в конфронтацию.

Песков сообщил об отсутствии предпосылок для нормализации диалога с западными странами.

Месяцем ранее представитель Кремля назвал новые антироссийские санкции причиной серьезного раскола внутри Евросоюза.

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва не угрожает и не собирается угрожать Европе.