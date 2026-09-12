Эксперты: Дебаты на федеральных каналах сохранили партийный статус-кво

Политологи оценили итоги телевизионных предвыборных дебатов

Tекст: Вера Басилая

Президент Фонда развития гражданского общества Константин Костин считает, что дебаты прежде всего были рассчитаны на сторонников партий. «Сейчас главный нерв кампании – как можно больше склонить на свою сторону неопределившихся, а дебаты – это, конечно, в первую очередь зрелище для твердых сторонников», – сказал он «Ведомостям».

По словам эксперта, парламентские партии использовали эфир для обращения к своему ядерному электорату, тогда как непарламентские объединения пытались повысить узнаваемость. Однако содержательного оппонирования политическим тяжеловесам им добиться не удалось.

Костин отметил выступления представителей «Единой России», которые, по его оценке, «профессионально отрабатывали политическую задачу». В команде партии были Андрей Макаров, Ирина Яровая, Петр Толстой, Анна Кузнецова и другие опытные политики. При этом единороссы смогли представить и новые лица, в том числе участника СВО, Героя России Владимира Сайбеля.

Костин также отметил, что до 18 сентября партиям дано эфирное время на телевидении для размещения агитационных роликов. «На последнем этапе кампании основные драйверы рейтинга – работа территориальных групп, политическая реклама, дебаты и медиасопровождение», – сказал эксперт.

В качестве примера эксперт привел «Единую Россию», которая задействует первую пятерку своего списка. Кандидаты снимаются в роликах с различными лидерами мнений, которые «встраиваются» в образ каждого из них.

Так, в материалах с первым номером списка, главой МИД России Сергеем Лавровым, появляются главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян, летчик-космонавт Сергей Крикалев и другие. В роликах с мэром Москвы Сергеем Собяниным участвуют главный врач ГКБ № 52 Марьяна Лысенко, хирург-онколог Андрей Каприн и другие.

Президент «Минченко Консалтинг» Евгений Минченко также положительно оценил выступления единороссов, пишет «Коммерсантъ». «Ни одного провального выступления единороссов на федеральных дебатах я не видел. Добротно отработали обязательную программу», – сказал он.

Политтехнолог отметил, что КПРФ запомнилась выступлением Николая Бондаренко, которого он назвал «шутом-бунтарем». При этом Нина Останина, по его мнению, выглядела «уныло и номенклатурно».

Политолог Константин Калачев считает, что дебаты подтвердили сложившееся положение партий: «Устоявшийся порядок не поколеблен». По его оценке, «Единая Россия» подтвердила лидерство, а КПРФ сохранила статус-кво.

По мнению Калачева, хуже других выглядела ЛДПР, поскольку партии не удалось убедительно заменить Владимира Жириновского. «Второго Жириновского не будет», – отметил политтехнолог. «Новые люди», по его словам, сохранили привычную стилистику умеренно-прогрессивных жителей крупных городов. «Справедливая Россия» представила разнообразную команду, однако не смогла определиться, что для нее важнее – статус участника в партии или его ораторский талант.

Политолог Павел Склянчук также назвал наиболее убедительными выступления представителей «Единой России». По его словам, в партийной команде были опытные ораторы и действующие депутаты Госдумы – Андрей Макаров, Ирина Яровая, Петр Толстой и другие. Среди представителей оппозиции эксперт выделил Валерия Гартунга от «Справедливой России», Андрея Лугового от ЛДПР и Нину Останину от КПРФ.

При этом, в отличие от других парламентских партий, «Единая Россия» смогла представить новые лица. Склянчук отдельно отметил уверенное выступление участника СВО, Героя России Владимира Сайбеля.

По мнению политолога, в теледебатах лучше воспринимались участники, которые опирались на проверенные тезисы, а не пытались добиться внимания только с помощью эмоций, абстрактных лозунгов или популизма. Дебатеры «Единой России», как считает Склянчук, последовательно транслировали позицию партии: «мы партия президента, у нас Народная программа, мы делали и сделаем то, что обещаем».

Одним из наиболее скандальных эпизодов марафона дебатов Склянчук назвал попытку Николая Бондаренко спровоцировать в гримерке Петра Толстого. По оценке эксперта, провокация не удалась, поскольку вице-спикер Госдумы даже не встал с дивана.

«Команда «Единой России» выглядела на дебатах солидно и уверенно. Избиратели чувствуют эту уверенность и профессионализм, что является залогом лидерства «Единой России» на выборах в Государственную Думу девятого созыва», – резюмировал Склянчук.

Предвыборные дебаты в федеральном телеэфире завершились 11 сентября. Трансляции проходили с 31 августа на «Первом канале», «России 1», «России 24», ОТР и ТВЦ. Кандидаты обсуждали защиту традиционных ценностей, демографию, сельское хозяйство, адаптацию участников спецоперации и регулирование интернета.