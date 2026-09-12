Крестный ход в Петербурге собрал более 90 тыс. человек

Крестный ход в центре Петербурга собрал более 90 тыс. человек

Tекст: Тимур Шайдуллин

Более 90 тыс. человек приняли участие в масштабном общегородском крестном ходе по центральным улицам Северной столицы, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Она отметила, что безопасность мероприятия обеспечивали свыше 400 полицейских и сотрудников других ведомств.

Шествие началось от Казанского собора по завершении божественной литургии. Колонна верующих проследовала по всему Невскому проспекту, направляясь к Александро-Невской лавре. Во главе процессии несли почитаемую Казанскую икону Божией Матери и ковчег с частицей недавно обретенных мощей князя Дмитрия Донского, доставленный накануне из Москвы.

Кульминацией события стала встреча на площади Александра Невского. Там к основной колонне присоединились участники малого крестного хода из Свято-Троицкого собора лавры, а также верующие, прибывшие крестным ходом на воде от крепости Орешек. Правоохранители подчеркнули, что нарушений общественного порядка зафиксировано не было.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ковчег с частицей мощей святого князя Дмитрия Донского решили направить в Петербург для участия в шествии.

Накануне крестного хода святыню доставили в Казанский кафедральный собор. Утром масштабное молитвенное шествие стартовало от этого храма.