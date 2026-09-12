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    12 сентября 2026, 15:06 • Новости дня

    Лидеры стран БРИКС призвали к мирному освоению космического пространства

    Tекст: Вера Басилая

    Лидеры стран БРИКС закрепили в итоговом документе встречи в Нью-Дели приверженность исключительно невоенному применению орбитальных систем и научных достижений.

    Участники проходящего в индийской столице мероприятия подчеркнули важность безопасного развития внеземных программ, передает РИА «Новости». Соответствующее положение вошло в официальную декларацию саммита.

    «Мы признаем необходимость обеспечения использования космических систем, а также достижений космической науки и технологий в мирных целях», – говорится в совместном заявлении.

    Встреча на высшем уровне проходит 12 и 13 сентября. В 2026 году председательство в союзе осуществляет Индия. Само объединение существует с 2006 года, а в начале 2024 года его состав пополнился новыми государствами.

    Участники саммита в Нью-Дели единогласно утвердили итоговую Делийскую декларацию.

    Премьер-министр Индии Нарендра Моди официально объявил о закрытии заседания лидеров стран БРИКС.

    11 сентября 2026, 18:30 • Новости дня
    Глава РФПИ объявил о создании платежной системы стран БРИКС – BRICS Pay

    Глава РФПИ сообщил о заключении банковского соглашения по платежной системе BRICS Pay

    Глава РФПИ объявил о создании платежной системы стран БРИКС – BRICS Pay
    @ Sipa USA/ТАСС

    Страны БРИКС достигли банковского соглашения по BRICS Pay, которая фактически станет платежной системой для государств объединения. Об этом сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

    «Мы фокусируемся именно на финансовом треке. Мы возглавляем группу по взаимодействию по финансовым вопросам, и здесь очень важны вопросы платежей. И мы сегодня объявим о банковском соглашении по BRICS Pay, фактически платёжной системе для стран БРИКС», – заявил Дмитриев, передает Telegram-канал Yunashev_Live.

    Помимо развития платежных инструментов, страны объединения намерены расширять сотрудничество в инвестиционной сфере. «И также многие другие вопросы, это вопросы совместных инвестиций и так далее», – отметил глава РФПИ.

    Дмитриев подчеркнул, что развитие БРИКС должно сопровождаться созданием конкретных экономических и финансовых механизмов, которыми смогут пользоваться входящие в объединение государства. «Главная задача – это то, чтобы БРИКС был не просто геополитически мощным объединением, а чтобы были практические инвестиционные и финансовые решения, которые объединяют все страны Брикса», – заявил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров рассказал о проработке трансграничной платежной инициативы. Замглавы МИД Сергей Рябков заявил о прохождении точки невозврата в дискуссиях о создании независимой финансовой структуры. Участники Делового форума БРИКС в Москве протестировали промо-карты будущей платформы BRICS Pay.

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    11 сентября 2026, 16:00 • Новости дня
    Путин сравнил вклад стран БРИКС и G7 в прирост мировой экономики

    Путин: Страны БРИКС обеспечили почти половину роста мировой экономики

    Путин сравнил вклад стран БРИКС и G7 в прирост мировой экономики
    @ Александр Казаков/POOL/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Государства БРИКС обеспечили почти половину роста глобальной экономики, заявил президент России Владимир Путин на деловом форуме в Нью-Дели.

    Путин выступил на пленарном заседании Делового совета БРИКС в индийской столице, передает РИА «Новости». Глава государства прибыл в Нью-Дели с трехдневным рабочим визитом для участия в мероприятиях объединения.

    «Если говорить о приросте мировой экономики за то же время, то почти половину этого прироста обеспечили страны нашего с вами объединения», – подчеркнул президент. Он добавил, что вклад государств «Большой семерки» в мировой экономический рост составил лишь 18%.

    Путин также отметил, что за последние пять лет доля БРИКС в мировом ВВП превысила 40%, в то время как показатель стран G7 достиг только 29%.

    «Государства БРИКС, где проживает почти половина населения планеты, обладают огромными динамичными внутренними рынками. В наших странах мощно развиваются, растут города, урбанизация происходит быстро», – сказал Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин прибыл в Индию с трехдневным рабочим визитом. Председатель КНР Си Цзиньпин также запланировал поездку в Нью-Дели для участия в саммите объединения.

    Ранее российский лидер указал на значительные экономические успехи стран БРИКС.

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    12 сентября 2026, 14:25 • Видео
    Китай жадно скупает русскую нефть

    Предприятия КНР значительно нарастили закупки российской нефти на спотовом рынке, приобретая ее с хорошей наценкой за срочность. Чем это вызвано?

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    11 сентября 2026, 16:08 • Новости дня
    Путин: Структурные изменения сделали экономику России более сильной и устойчивой
    Путин: Структурные изменения сделали экономику России более сильной и устойчивой
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Россия столкнулась с беспрецедентным санкционным давлением. Однако эти меры не остановили развитие отечественной экономики – запущенные структурные изменения сделали ее более устойчивой, сильной и мобильной, а темпы роста в течение трех последних лет превышали среднемировые показатели, заявил президент России Владимир Путин на деловом форуме БРИКС в Индии.

    «В отношении России введено более 30 тыс. санкций. Это почти вдвое больше, чем против всех стран мира вместе взятых», – подчеркнул глава государства, передает РИА «Новости». Несмотря на беспрецедентное давление, отечественная экономика претерпела масштабные структурные изменения.

    «В российской экономике запущены структурные изменения. Они сделали ее более сильной, устойчивой и мобильной. В итоге в предыдущие три года экономические темпы в России превышали среднемировые», – сказал Путин в ходе выступления.

    По словам Путина, в то же время страны, инициировавшие рестрикции, сами столкнулись с серьезными трудностями.

    «В условиях жестких внешних ограничений можно ставить амбициозные задачи и решать их успешно. Можно констатировать, что в странах-инициаторах санкционного давления, перед которыми в полный рост встают проблемы бюджетных дефицитов, растущих государственных долгов и промышленного спада, не удается проводить такую политику. Они столкнулись со сложными, тяжелыми для них последствиями», – сказал Путин.

    Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев рассказал о действии порядка 30 тыс. ограничительных мер против страны.

    Президент Владимир Путин указал на неэффективность политики давления на государство.

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    12 сентября 2026, 09:25 • Новости дня
    Си Цзиньпин впервые за семь лет прибыл в Индию

    Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Индию на саммит БРИКС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Председатель КНР Си Цзиньпин прилетел в Нью-Дели для участия в саммите БРИКС и проведения двусторонних переговоров с индийским руководством.

    Председатель КНР прибыл в столицу Индии на саммит БРИКС, передает ТАСС. Самолет китайского лидера приземлился на базе военно-воздушных сил Палам. Кадры прибытия показал телеканал NDTV.

    Программа визита, опубликованная индийским дипломатическим ведомством, включает участие в заседании глав государств БРИКС. После этого запланирована двусторонняя встреча с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

    Отношения между двумя странами начали улучшаться после визита Моди в Китай в прошлом году на саммит ШОС. Тогда лидеры обсудили укрепление связей, что привело к возобновлению прямых авиарейсов и трансграничной торговли.

    Напряженность между Пекином и Нью-Дели возникла в мае 2020 года из-за противостояния военных в Восточном Ладакхе. Впоследствии стороны провели серию переговоров и начали отвод войск из спорных приграничных зон.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министерство иностранных дел Китая сообщило о визите Си Цзиньпина в Нью-Дели по приглашению Нарендры Моди.

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    12 сентября 2026, 13:46 • Новости дня
    Путин призвал расширить состав Совбеза ООН за счет Глобального Юга
    Путин призвал расширить состав Совбеза ООН за счет Глобального Юга
    @ Evan Schneider/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Совет Безопасности ООН необходимо расширить за счет включения в его состав государств Глобального Юга, заявил президент России Владимир Путин, выступая на заседании XVIII саммита БРИКС. По его словам, растущее влияние новых центров силы должно находить отражение в ключевых международных институтах.

    Президент России Владимир Путин на саммите в Нью-Дели заявил об огромном технологическом потенциале стран БРИКС и необходимости расширения Совета безопасности ООН за счет включения стран Глобального Юга, передает РИА «Новости».

    «Хотел бы обратить внимание еще на одно обстоятельство, которое в современных условиях, на мой взгляд, является, может быть, ключевым. Сосредоточен в наших странах огромный, мощный, интеллектуальный и технологический потенциал. Вполне логично, что авторитет и влияние БРИКС в мире неуклонно нарастают», – сказал Владимир Путин.

    Он добавил, что партнерство стран-участниц БРИКС всегда основывается на принципах равноправия, добрососедства и уважения взаимных интересов. Путин также напомнил, что БРИКС выступает самым крупным мировым объединением на сегодняшний день.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на недавнем саммите ШОС российский лидер предложил реформировать Совбез ООН за счет стран Глобального Юга.

    Накануне в рамках саммита БРИКС в Индии глава государства провел встречу с руководителем Нового банка развития Дилмой Роуссефф. Ранее Минфин России оценил потенциал технологического развития государств объединения в 406 млрд долларов ежегодно.

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    11 сентября 2026, 21:48 • Новости дня
    Путин: БРИКС формирует контуры нового справедливого миропорядка
    Путин: БРИКС формирует контуры нового справедливого миропорядка
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    БРИКС становится площадкой для формирования нового справедливого и демократического миропорядка. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом на полях саммита объединения в Индии.

    «Сегодня мы с вами встречаемся на площадке БРИКС, форума, в рамках которого формируются контуры нового, справедливого и демократического миропорядка», – заявил Путин на встрече с премьер-министром Малайзии, передает «Интерфакс».

    Отдельное внимание президент уделил участию Малайзии в работе объединения. В 2024 году страна получила статус государства-партнера БРИКС. Путин напомнил, что это произошло в период российского председательства.

    «Приветствуем подключение Малайзии к объединению в качестве государства-партнера, которое произошло при нашем председательстве в 2024 году», – отметил глава государства.

    На встрече Путин также дал высокую оценку двусторонним отношениям Москвы и Куала-Лумпура. «Мы высоко ценим высокий уровень и подлинно дружественный характер отношений между Россией и Малайзией», – заявил президент.

    По его словам, страны поддерживают интенсивные контакты по различным направлениям. Взаимодействие развивается по линии советов безопасности, парламентов, внешнеполитических и других государственных ведомств.

    Путин также напомнил о работе Совместной российско-малайзийской комиссии по экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству. Ее пятое заседание состоялось в августе в рамках Восточного экономического форума.

    Напомним, президент России Владимир Путин провел двусторонние переговоры с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом в Индии.

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    12 сентября 2026, 10:52 • Новости дня
    Государства БРИКС согласовали итоговую декларацию 18-го саммита

    NDTV: Страны БРИКС согласовали итоговую декларацию 18-го саммита в Нью-Дели

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Страны – члены БРИКС согласовали итоговую декларацию 18-го саммита объединения, который проходит в Нью-Дели, сообщил телеканал NDTV cо ссылкой на источник в правительстве.

    Страны – участницы БРИКС успешно завершили работу над текстом итоговой декларации 18-го саммита объединения, передает ТАСС. Документ был полностью согласован шерпами еще до начала официального заседания глав государств и правительств.

    Ожидается, что готовая декларация будет официально представлена общественности сразу после окончания саммита. По предварительным данным, публикация документа состоится около 13:30 по московскому времени.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель КНР Си Цзиньпин прилетел в Нью-Дели для участия в саммите БРИКС. Президент России Владимир Путин провел двусторонние переговоры с лидером ЮАР Сирилом Рамафосой. Глава Минэкономразвития Максим Решетников представил инициативу по созданию зерновой биржи объединения.

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    11 сентября 2026, 16:12 • Новости дня
    Участники форума БРИКС встретили Путина бурными овациями

    Tекст: Вера Басилая

    Участники делового форума БРИКС в Нью-Дели встретили бурными овациями выступление президента России Владимира Путина еще до его начала.

    Выступление Путина на деловом форуме БРИКС получило мощную поддержку участников пленарного заседания, передает ТАСС. После того как диктор объявил выход российского лидера, зал буквально взорвался аплодисментами. Представители Бразилии, Индии, Ирана, Китая и ЮАР рукоплескали, вскакивали с мест, а также выражали поддержку возгласами и жестами.

    Такой реакции не удостоился ни один из предшествовавших докладчиков, включая президентов Ирана Масуда Пезешкиана и ЮАР Сирила Рамафосу. Аплодисменты несколько раз прерывали речь Путина, а после выступления зал проводил его бурными овациями.

    Президент России прибыл в Индию с трехдневным рабочим визитом. Глава государства приехал на площадку делового форума объединения в Нью-Дели.

    Путин в рамках делового форума БРИКС заявил, что крепкие экономические связи помогают государствам справляться с трудностями и делают сотрудничество устойчивее.

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    11 сентября 2026, 16:04 • Новости дня
    Путин: Запад использует разрушение промышленных объектов против своих конкурентов

    Tекст: Вера Басилая

    Запад пускает в ход прямое уничтожение объектов и трубопроводов в попытках удержать экономическое лидерство, заявил президент России Владимир Путин.

    Российский лидер выступил на деловом форуме БРИКС в Нью-Дели в рамках трехдневного визита в Индию, передает РИА «Новости». Глава государства указал на агрессивные методы борьбы оппонентов на мировой арене.

    «К сожалению, ваши западные конкуренты сегодня пытаются любыми путями вернуть свое былое лидерство. Эта конкуренция сегодня обретает неприглядные формы... в ход идут даже инструменты прямого физического воздействия или уничтожения промышленных и логистических объектов, трубопроводов и так далее», – подчеркнул Путин.

    Напомним, Путин в рамках делового форума БРИКС заявил, что крепкие экономические связи помогают государствам справляться с трудностями и делают сотрудничество устойчивее.

    Ранее он оценил влияние атак противника на отечественные промышленные объекты.

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    11 сентября 2026, 16:28 • Новости дня
    Путин подтвердил готовность России обеспечивать мировую энергобезопасность
    Путин подтвердил готовность России обеспечивать мировую энергобезопасность
    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин на деловом форуме стран БРИКС заявил о готовности страны обеспечивать мировую энергетическую и продовольственную безопасность.

    Путин на деловом форуме БРИКС в Нью-Дели подтвердил готовность страны обеспечивать мировую энергетическую и продовольственную безопасность, передает РИА «Новости».

    «Россия открыта к интересным многообещающим инициативам в промышленности, торговле, туризме. Готовы с партнерами вносить вклад в обеспечение мировой энергетической и продовольственной безопасности, вместе формировать надежные глобальные маршруты, такие как трансарктический транспортный коридор и международный коридор «Север-Юг», – заявил Путин в ходе пленарного заседания Делового совета БРИКС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин прибыл на площадку делового форума БРИКС в индийском Нью-Дели.

    Ранее российский лидер рассказал о планах круглогодичного использования Трансарктического транспортного коридора. До этого министр иностранных дел Сергей Лавров гарантировал бесперебойную отправку топлива индийским партнерам.

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    11 сентября 2026, 16:20 • Новости дня
    Путин заявил о готовности России сотрудничать с Западом

    Путин: Россия открыта к сотрудничеству со всем миром, включая Запад

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в ходе визита в Индию подчеркнул стремление Москвы развивать партнерские отношения со всеми зарубежными странами.

    Российский лидер прибыл в Нью-Дели с трехдневным рабочим визитом для участия в деловом форуме БРИКС, передает РИА «Новости». Выступая на пленарном заседании, глава государства обозначил внешнеполитические приоритеты страны.

    «Мы не хотим себя никак ограничивать, замыкаться в себе и на национальном, и на корпоративном, и даже на общем нашем уровне нашего партнерства», – отметил Путин.

    Президент добавил, что Москва не строит свою работу против кого-либо. По его словам, Россия отстаивает собственные интересы, но остается полностью открытой для взаимодействия со всем миром, включая западные государства.

    Напомним, президент России Владимир Путин прибыл в Индию с трехдневным рабочим визитом. Российский лидер приехал на площадку делового форума БРИКС в Нью-Дели.

    Глава государства заявил о глубинных преобразованиях в современном мире.

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    11 сентября 2026, 21:36 • Новости дня
    Путин сфотографировался с поджидавшим его в отеле индийским бизнесменом

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин сделал совместное фото с индийским предпринимателем, который дождался его после завершения переговоров в Нью-Дели.

    Путин сфотографировался с индийским бизнесменом, который ожидал его в гостинице, где проходили переговоры, передает РИА «Новости». Кадры неожиданной встречи опубликовал журналист Александр Юнашев.

    Предприниматель обратился к главе государства в тот момент, когда тот выходил после очередных переговоров на полях саммита БРИКС. «День добрый», – ответил Путин и согласился сделать совместное фото.

    Позднее выяснилось, что индийский бизнесмен ранее участвовал в деловом форуме БРИКС, где выступал президент России.

    В беседе с журналистом предприниматель отметил, что на мероприятии российского лидера приветствовали громче, чем премьер-министра Индии Нарендру Моди, и это, по его мнению, о многом говорит.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, участники делового форума БРИКС в Нью-Дели бурными овациями встретили выступление президента России.

    Перед началом пленарного заседания Владимир Путин сфотографировался с участницами Женского делового альянса.

    После завершения двусторонних переговоров российский лидер и премьер-министр Индии Нарендра Моди поехали на мероприятие в одном автомобиле.

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    11 сентября 2026, 18:06 • Новости дня
    Решетников рассказал об инициативах России в рамках БРИКС

    Tекст: Вера Басилая

    Глава Минэкономразвития Максим Решетников представил на деловом форуме в Нью-Дели предложения по созданию зерновой биржи и независимой финансовой системы стран БРИКС.

    «БРИКС на сегодняшний момент – самая сильная площадка для формирования справедливой архитектуры будущей экономики», – отметил Решетников. Доля стран объединения в мировом ВВП по паритету покупательной способности уже достигла 40%.

    Участники дискуссий сосредоточились на развитии многосторонней торговой системы вокруг Всемирной торговой организации. Это направление станет важной частью экономической стратегии государств до 2030 года. Особое внимание уделяется туризму, где взаимный поток в 2025 году составил почти 10 млн человек благодаря безвизовому режиму с Китаем, следует из сообщения в Max правительства России.

    Россия также выдвинула ряд ключевых инициатив, включая создание единой цифровой зерновой биржи БРИКС для прямых сделок без посредников. Кроме того, Россия предложила сформировать международную инвестиционную платформу, развивать ассоциацию особых экономических зон и укреплять лидерство в климатической повестке.

    Ранее президент России Владимир Путин прибыл на деловой форум БРИКС в Нью-Дели.

    Путин отметил превышение доли объединения в мировом ВВП отметки в 40%.

    До этого страны-участницы БРИКС поддержали российскую инициативу по созданию зерновой биржи.

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    11 сентября 2026, 19:48 • Новости дня
    Путин заявил об успешной реализации совместных проектов с Египтом

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин на полях саммита БРИКС в Индии обсудил с египетским коллегой Абдель Фаттахом ас-Сиси успешную реализацию совместных проектов и рост товарооборота.

    «Еще раз хочу сказать, что и крупные проекты реализуются, причем реализуются по плану, несмотря ни на какие сложности», – отметил российский лидер во время встречи, передает РИА «Новости».

    Путин также обратил внимание на улучшение показателей двусторонней торговли. По его словам, товарооборот растет, а его структура становится все более качественной. Власти двух стран поддерживают постоянный контакт, реализуя намеченные планы и совместные мероприятия.

    Ранее посол России в Каире Георгий Борисенко сообщил о рекордном товарообороте между странами в размере 10,5 млрд долларов по итогам прошлого года.

    Летом президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси анонсировал начало установки корпуса второго реактора на атомной электростанции «Эль-Дабаа».

    В августе глава Росатома Алексей Лихачев рассказал о переговорах по возведению пятого и шестого энергоблоков на этом объекте.

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    11 сентября 2026, 16:16 • Новости дня
    Путин: Страны БРИКС доказали способность отвечать на любые вызовы

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Государства БРИКС подтвердили свою способность эффективно отвечать на любые современные вызовы и равноправно сотрудничать, заявил президент России Владимир Путин.

    Путин выступил на Деловом форуме БРИКС, где подчеркнул способность объединения эффективно реагировать на современные угрозы, передает ТАСС. «Наши правила опираются на новаторские подходы бизнеса, на прорывные технологические решения, ставят во главу угла национальные интересы государств, интересы наших народов. Да, речь идет о сложной, кропотливой работе, но страны БРИКС доказали, что умеют упорно трудиться, честно работать, на равных сотрудничать, видеть общую картину и взаимовыгодные перспективы. Могут дать ответы на любые вызовы, а значит, нашим начинаниям будет сопутствовать успех», – заявил российский лидер.

    Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин прибыл в Индию с трехдневным рабочим визитом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Индии с нетерпением ожидали приезда российского лидера на это ежегодное мероприятие. А индийские дипломаты отметили важность данной поездки для укрепления многостороннего взаимодействия стран.

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