Лидеры стран БРИКС призвали к мирному освоению космического пространства

Участники проходящего в индийской столице мероприятия подчеркнули важность безопасного развития внеземных программ, передает РИА «Новости». Соответствующее положение вошло в официальную декларацию саммита.
«Мы признаем необходимость обеспечения использования космических систем, а также достижений космической науки и технологий в мирных целях», – говорится в совместном заявлении.
Встреча на высшем уровне проходит 12 и 13 сентября. В 2026 году председательство в союзе осуществляет Индия. Само объединение существует с 2006 года, а в начале 2024 года его состав пополнился новыми государствами.
Участники саммита в Нью-Дели единогласно утвердили итоговую Делийскую декларацию.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди официально объявил о закрытии заседания лидеров стран БРИКС.