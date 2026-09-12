Страны БРИКС признали глобальный Юг двигателем мировых изменений

Страны БРИКС подчеркнули значимость государств глобального Юга для преодоления серьезных вызовов современности. Об этом сказано в Делийской декларации, принятой по итогам 18-го саммита объединения, передает ТАСС.
«Мы подчеркиваем важность глобального Юга как движущей силы позитивных изменений, особенно перед лицом серьезных международных вызовов, включая углубление геополитической напряженности, стремительные экономические спады и технологические сдвиги, протекционистские меры, миграционные вызовы и изменение климата», – говорится в тексте документа.
Участники БРИКС намерены продолжить озвучивать приоритеты развивающихся стран и способствовать формированию более справедливого, инклюзивного и стабильного мирового порядка. В декларации отмечается, что этот порядок должен опираться на нормы международного права.
Участники 18-го саммита БРИКС в Нью-Дели единогласно утвердили итоговую Делийскую декларацию.
Президент России Владимир Путин призвал расширить состав Совета безопасности ООН за счет стран Глобального Юга.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди официально объявил о закрытии заседания лидеров объединения.